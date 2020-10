La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, y la responsable de memoria democrática de la formación, Manuela Bergerot, presentan el requerimiento previo a la interposición del recurso contra el Ayuntamiento por retirar la placa a Largo Caballero. ​Aseguran que el Consistorio tiene "el compromiso y la obligación" de volver a instalar la placa que quitaron "a martillazos".

"El Ayuntamiento de Madrid ninguna prueba oficial de por qué se ha tomado esta decisión"

Maestre ha explicado que en el escrito se traslada "el compromiso y la obligación" de volver a instalar la placa del líder socialista que "destruyó a martillazos. En caso de no hacerlo acudiremos a los tribunales para empezar la vía judicial". Así, ha detallado que se trata del primer paso necesario por el que el Ayuntamiento tiene la oportunidad de "rectificar lo que a todas luces ha sido un error, no solo político, sino ético". Hay que recordar que el Ayuntamiento de Madrid en los últimos siete días desde que se produjo la retirada de esta placa no ha enseñado ni un solo papel, ni una orden escrita, un expediente, una prueba oficial de por qué medio se ha tomado esta decisión", ha asegurado.

Por ello, ha instalado al Ayuntamiento y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a que vuelva a poner la placa que retiró, además de explicar "cuál ha sido el procedimiento formal por el que se ha tomado esta decisión". En el caso de hacerlo, ha asegurado que se tratará de una "situación irregular". "No del concejal de Chamberí (...) sino del Gobierno de Madrid, es decir, del alcalde Almeida que es el último responsable de todas las actuaciones en esta ciudad", ha apostillado.

La importancia de la memoria histórica

En la presentación del requerimiento también ha participado la responsable del área de memoria democrática de Más Madrid, Manuela Bergerot, que ha subrayado la importancia de la memoria como herramienta para construir "memoria democrática", algo que ha sostenido que está destruyendo "la derecha y la ultraderecha a marchas forzadas". "Lo que estamos defendiendo es un consenso del año 1981 que estamos viendo como se destruye", ha afirmado, a lo que ha añadido que este consenso solo puede ser "ampliado y mejorado". Asimismo, ha criticado que durante años se ha impedido tener una "memoria plural y democrática" que a día de hoy permita "tener recursos para identificar el fascismo".