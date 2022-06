La ley audiovisual tiene muchos problemas. Entre ellos que permite la privatización de las televisiones públicas y que mantiene en la marginalidad a los medios comunitarios. Pero vamos, nadie esperaba que una ley que le correspondía implementar al PSOE fuera a abordar los grandes problemas de la comunicación en España. Se ha liado por otra cosa.

Todo estaba razonablemente pactado por el PSOE con su socio de gobierno y con sus socios de legislatura hasta que el PSOE coló una enmienda de última hora. La enmienda del PSOE modificaba la definición de “productor independiente” incluyendo a compañías ligadas a televisiones privadas – Atresmedia y Mediaset– y a plataformas mundiales como si fueran independientes. De esta forma, las productoras que trabajan para el duopolio y para los grandes, podrán acceder a las bonificaciones que en principio estaban concebidas para las producciones realmente independientes.

La última traición del PSOE, esta vez a los productores independientes, se tradujo en un acuerdo con el PP para sacar adelante la norma, en que Unidas Podemos no votara por primera vez a favor de una ley del socio y en que el resto de socios de izquierdas votara en contra. Como os podéis imaginar, todo el sector del cine independiente ha desenterrado el hacha de guerra.

¿Cómo ha podido pasar esto? He hecho unas cuantas llamadas y he podido hablar con periodistas y con profesionales de los medios que siguieron de cerca las negociaciones y el trabajo de diferentes lobistas y representantes del duopolio. Mencionan varios nombres pero el más repiten es Mauricio, Mauricio…Mauricio Casals… Todos me hablan de Mauricio Casals pero casi nadie se atreve a mencionar el nombre del príncipe de las tinieblas en público. Casals ya logró en 2009 que un gobierno del PSOE quitara la publicidad de TVE, regalando a Atresmedia y a Mediaset el duopolio publicitario y disparando su facturación. Negocio redondo. Ahora ha vuelto a ganar. Pero la izquierda no debería hablar de esto ¿verdad?… Hay que estar calladitos porque hablar de esto no es transversal… Así funciona el poder amigos…¿Crees que de esto te van a informar los periodistas a sueldo de Atresmedia y Mediaset? No se lo pueden permitir, todo el mundo tiene que pagar hipotecas y llegar a fin de mes. Nosotros sí podemos.