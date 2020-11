El Ayuntamiento de Vitoria ha denunciado el apoyo que dieron varios expresidentes del Gobierno en una carta al exministro del Interior Rodolfo Martín Villa antes de su declaración por videoconferencia ante la jueza argentina María Servini, acusado de delitos de lesa humanidad por la muerte de 12 personas entre 1976 y 1978. Entre esas muertes se incluyen las de los cinco trabajadores a los que mató la Policía en Vitoria durante el desalojo de la iglesia San Francisco de Asís el 3 de marzo de 1976, otras seis entre 1976 y 1977 durante su mandato al frente de Interior, y otra en Pamplona, en los Sanfermines de 1978.

Los expresidentes Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy enviaron diversas misivas el pasado mes de septiembre a la jueza Servini para apoyar a Martín Villa antes de su declaración telemática ante la jueza argentina. Además de rechazar el apoyo por parte de los expresidentes del Gobierno, Vitoria ha agradecido el trabajo de la jueza argentina para acabar con "la impunidad de los crímenes del franquismo" y ha reclamado que la Justicia española investigue y enjuicie "los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista" y la Transición y, en particular, aquellos cuya responsabilidad pudiera recaer en Martín Villa.

El acuerdo ha recibido la negativa del PSOE y PP de Euskadi

Este acuerdo municipal será trasladado al Ministerio de Justicia, así como a los presidentes de la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, a la Fiscalía General del Estado y al Juzgado Nacional de lo Criminal argentino. Así lo han aprobado este viernes en pleno los grupos municipales de PNV, EH Bildu y Elkarrekin Vitoria con el fin de dar "un empuje mayor" a la solicitud presentada por la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo de 1976 de Vitoria, frente a la negativa de PSE-EE y PP.

El portavoz de la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo, Josu Ibargutxi, ha agradecido el apoyo explícito a la jueza Servini para que siga adelante con la causa, "a pesar de las presiones políticas" que padece, y ha reclamado que se cumpla la jurisdicción internacional en España, ya que al tratarse de crímenes contra la humanidad, "no opera la prescripción" y los delitos "no pueden ser amnistiados ni indultados".

Los partidos que han apoyado la moción reclaman "el derecho a la verdad, la reparación y la memoria"

Por su parte, los grupos que han apoyado la moción, PNV, EH Bildu y Elkarrekin Vitoria han denunciado "los intereses" que hay para que no se esclarezca la verdad, han reclamado acabar con "la impunidad" y depurar responsabilidades para obtener "el derecho a la verdad, reparación y memoria". El Partido Socialista y el Partido Popular no han secundado la moción, ya que, a su juicio, "no procede entrar a valorar a la justicia ni las declaraciones de expresidentes de este país".