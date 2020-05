La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que con los ERTEs y los mecanismos que ha puesto en marcha el Ejecutivo para hacer frente a la emergencia del coronavirus, "esta es la primera vez que la crisis no se resuelve desde un ajuste que pagan los de siempre". Así lo ha señalado en una entrevista en el programa En la Frontera, de Juan Carlos Monedero.

"Todas las crisis que ha vivido nuestro país se han resuelto de una única manera, el ajuste que se ha practicado ha sido siempre el mismo: despidiendo a la gente, flexibilizando las relaciones laborales, desregulando el mercado de trabajo y precarizando las relaciones laborales", ha especificado.



Sobre los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, Díaz los ha definido como "amortiguadores sociales": "Es la primera vez que nuestro país hace un uso masivo de esta herramienta, que es defensiva en términos económicos. Lo que hace es contener el empleo y proteger la empresa", ha explicado.

"Hemos dado cobertura social a trabajadores que no reunían los requisitos para acceder a la prestación por desempleo e impusimos condiciones bastantes duras para los empresarios", ha dicho. Del mismo modo, ha hecho hincapié en que así com hay ejemplos de empresarios que se han comportado de manera ejemplar, cosa que hay que "poner en valor", ha habido "que decirle a algunas empresas que no se le iba a autorizar el ERTE". "Yo sigo pensando que los empresarios de este país que más tengan deberán contribuir y sacrificarse para ayudar en estos momentos tan dramáticos", ha analizado.



Díaz también ha señalado que la crisis del año 2008 "estuvo hiperpersente desde el minuto menos uno" para tomar decisiones y se ha actuado con "la convicción de que no queríamos salir de ella justamente como lo había hecho el Partido Popular": "Justamente lo que quisimos hacer es todo lo contrario, lo que nos planteamos es primero que no podía haber despidos".



La crisis del año 2008 "estuvo hiperpersente desde el minuto menos uno"

Díaz también ha hablado sobre el Ingreso Mínimo Vital que está impulsando el Gobierno para las personas vulnerables. "Es una medida clave para dar protección social a muchas personas que hoy en día no la tienen", ha especificado. Además, ha señalado que no conoce las razones por las que la patronal reniega de que la medida tenga un carácter permanente: "Me parece que está medida no solamente es necesaria, si no que urge que se lleve adelante".



La ministra ha opinado también sobre la postura que debería adoptar la Unión Europea para hacerle frente a la emergencia sanitaria, ha señalado que no es posible salir adelante sin el apoyo de la UE: "La historia nos va a juzgar a todos y a la UE. O entienden bien lo que está pasado o me parece que una Europa alemana que se plantee una medidas a dos velocidades, me parece que no es tolerable. O entienden que las políticas de austeridad son fallidas y que necesitamos el alcance absoluto de la financiación o se van a equivocar", ha especificado.

Así, ha mostrado también su preocupación por el papel de la oposición en esta sitaución: "Estoy preocupada porque las posiciones que está manteniendo el PP realmente, son para hacernos pensar, no tanto por cómo resolverían ellos la crisis, yo entiendo el debate de ideas, el problema es que yo no sé lo que están defendiendo el señor Casado y los señores de Vox para salir de esta crisis que no solo es sanitaria, si no que es económica y social", ha expuesto. "Yo creo que la ciudadanía española quiere que solventemos los problemas y no generemos crispación ni ruido y estemos del lado de los que tenemos que estar".