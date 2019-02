"Es un juicio político", han dicho casi todas las personas que han subido al escenario de la plaza Universitat de Barcelona, donde ha terminado la manifestación unitaria convocada por partidos y entidades soberanistas para rechazar los juicios al procés independentista. La marcha ha vuelto a demostrar la capacidad de movilización del soberanismo, ya que ha reunido a unas 200.000 personas, según el recuento de la Guardia Urbana. Como siempre en estos casos, hay una guerra de cifras, porque la organización habla de 500.000 personas y la Directa, un medio conocido por sus recuentos en las grandes movilizaciones, la rebaja a 380.000.

Con el lema "la autodeterminación no es un delito" y entre música y clamores de "libertad", las entidades organizadoras han pedido el fin de los procesos judiciales políticos, la libertad de los presos y las presas, el libre retorno de los exiliados y las exiliadas, el cumplimiento de los derechos políticos y sociales y el derecho a la autodeterminación. Además, han hecho una llamada a dar el máximo seguimiento de la huelga general del próximo jueves, 21 de febrero. El paro lo ha convocado la Intersindical-CSC, pero cuenta con la adhesión y el apoyo de los partidos independentistas, así como de la ANC y Òmnium Cultural, entre otros. En este sentido, Josep Maria Cervera, presidente de la Associació de Municipis per la Independencia (AMI), ha apelado directamente a los alcaldes para "ponerse al lado de la ciudadanía y facilitar este paro".

Convocada para las 17h, minutos antes la Gran Via de la capital catalana ya estaba llena de manifestantes en una movilización que ha culminado poco después de las 18h con el inicio de los parlamentos, que se han hecho en la plaza Universitat. La cabecera de la marcha ha estado integrada por representantes del Govern, como el presidente, Quim Torra, y el vicepresidente, Pere Aragonés, entre otros; además de dirigentes de los partidos independentistas, los Comuns -como Joan Josep Nuet- y de las entidades convocantes, como la ANC y Òmnium Cultural.

"Sí, señor Fiscal, somos un muro humano lleno de dignidad, como la dignidad que tienen nuestros presos políticos ante el Tribunal Supremo", ha dicho Marcel Mauri, portavoz de Òmnium Cultural, en referencia a las polémicas palabras del fiscal del Tribunal Supremo Fidel Cadena. Y ha añadido, apelando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Aún está a tiempo de instar a la abogacía del estado a retirar las acusaciones, si no lo hace seguirá siendo cómplice de VOX".

El diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián, que ha subido al escenario con la portavoz el Govern y dirigente de JxCat, Elsa Artadi; la diputada de la CUP Natàlia Sànchez; y el diputado de Catalunya en Comú Podem Joan Josep Nuet -también acusado en la macrocausa contra el independentismo, y que será juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya-, con un clamor de "unidad" de fondo, ha sido contundente: "es terriblemente anómalo que se ponga a representantes políticos en un furgón policial; es terriblemente anómalo que haya cinco violadores en la calle -en referencia a La Manada- y nueve demócratas en prisión ". Rufián, que se ha referido a once encausados ​​[en el juicio del Tribunal Supremo], excluyendo así a Santi Vila, ha reivindicado: "hoy no somos solo pueblo, hoy somos un dique contra el fascismo que campa libremente" y concluyó con un rotundo "no pasarán".

Solidaridad desde Madrid

Uno de los momentos más emocionantes de la tarde lo ha puesto Isaac Pucela, de Izquierda Castellana, quien ha asegurado que "estos juicios políticos demuestran la debilidad del Estado" y ha acabado con "os esperamos el día 16 de marzo en Madrid", asegurando que habrá miles de personas. Aquel día el soberanismo se movilizará en la capital del Estado para rechazar el juicio al procés. También Jordi Palou, de Novact, ha arrancado aplausos en pedir que VOX sea apartado del juicio y "la nulidad del juicio por vulneración de los derechos humanos".

Al clamor por la unidad que ha recibido a Elsa Artadi, se le ha sumado otro grito que ha sonado durante todo el acto: "huelga, huelga, huelga general!". Artadi ha recalcado: "creen que porque tienen rehenes nos harán callar y nos rendiremos, pero hoy estamos más vivos que nunca" y ha terminado su discurso con un reproche a la Unión Europea: "Sois una vergüenza, Europa debería ser un espacio de libertad y de democracia ".

Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC, también ha hablado del marco internacional recordando al Parlamento británico: "Esta semana hemos visto como en Westminster, el presidente de la Cámara de los Comunes daba una lección a las instituciones españolas cuando decía que los diputados de Gales podían debatir sobre la independencia". Paluzie también ha hecho un grito sutil a la unidad de los partidos independentistas: "No lloremos más, trabajemos, persistamos".

En las diversas pantallas los asistentes han visto vídeos que recordaban a los presos y las presas, videos donde personajes como los televisivos Jair Domínguez y Natza Farré, el activista Arcadi Oliveras o la actriz Sílvia Bel acusaban a España y el proceso judicial, vídeos donde se llamaba a la huelga y a la movilización. También el cantautor Cesk Freixas ha tocado canciones reivindicativas y ha provocado gritos de "visca la terra lliure!".