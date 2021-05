El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está dispuesto a reanudar la mesa de diálogo con Catalunya en cuando se forme el nuevo Govern de la Generalitat, tras el acuerdo alcanzado este lunes entre ERC y Junts.

Fuentes consultadas del Ejecutivo apuntaron que la predisposición de Sánchez para abordar la situación de Catalunya y normalizar las relaciones no ha cambiado, y que está dispuesto a asumir el reto en esta legislatura como dijo desde el mismo día de su investidura.

La mesa de diálogo, hasta ahora, sólo se ha reunido en una ocasión estando presentes el presidente del Gobierno y el president de la Generalitat, Quim Torra; pero los trabajos de los equipos de ambos gobiernos no pudieron seguir por diversos motivos, como la pandemia o las propias discrepancias en el seno del Gobierno catalán.

Lo previsible, según apuntan algunas fuentes, es que vuelva a celebrarse una reunión al más alto nivel con Sánchez y el nuevo president de la Generalitat, Pere Aragonés, y que, en esta ocasión, se celebre en Catalunya. Pero, de momento, no hay nada cerrado.

Lo que es seguro es que en esta nueva etapa está llamado a jugar un papel fundamental el primer secretario del PSC y ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, que siempre fue un firme partidario de abordar el llamado conflicto catalán a través de esta mesa de diálogo.

El propio Iceta dijo este lunes que espera que se convoque una reunión "cuanto antes" y recomponer los trabajos de la mesa de diálogo.

Acuerdos sociales con ERC

Al mismo tiempo, el Gobierno y el PSOE saben, además, que es imprescindible activar de nuevo esta vía para seguir contando con el apoyo parlamentario de ERC, que cree que no perderán pese al pacto de Gobierno con Junts. En este sentido, las fuentes consultadas apuntan que están seguros de contar con los republicanos en el paquete de medidas sociales que prepara el Gobierno para los próximos meses, más allá de sus diferencias en cuanto a la independencia de Catalunya.

Como admitió José Luis Ábalos tras las Ejecutiva Federal del PSOE, el acuerdo alcanzado en Catalunya no es el que querían los socialistas y lamentó que ERC hubiera cerrado todas las puertas a un pacto de izquierda.

Y también otros miembros del Gobierno, como la ministra de Defensa, Margarita Robles, o la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, haciendo la salvedad de que no les gusta un Gobierno independentista, también consideraron positivo que se haya alcanzado una cierta estabilidad en Catalunya y que no haya una repetición electoral, aunque ambas expresaron sus dudas sobre cuánto durará el nuevo Ejecutivo.

Unidas Podemos cree que es una buena noticia que se retomen los trabajos de la mesa de diálogo

Por su parte, para Unidas Podemos es una buena noticia que se retomen los trabajos de la mesa de diálogo encargada de resolver el conflicto político catalán. Desde el primer momento, En Comú Podem ha apostado sin tapujos por la necesidad de volver a este foro, que ha sido congelado, como otros, a causa de la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, el ambiente en esta mesa podría ser un poco más complicado desde este lunes, después de que ERC y Junts hayan formalizado un acuerdo para coaligarse en un Govern de la Generalitat. Los comuns estaban convencidos de que los republicanos terminarían apostando por un ejecutivo de izquierdas, rompiendo de esta manera con la derecha catalana. "Han faltado a su palabra", dicen.

Hace apenas unos días, la semana pasada, el presidente del Grupo Confederal de Unidas Podemos, Jaume Asens, aseguró que En Comú Podem y ERC estaban muy cerca de lograr un acuerdo que significaría la ruptura de los de Aragonès con Junts: "Estamos cerca de un acuerdo de investidura con ERC. No tengo elementos para no creérmelo y no creo que (ERC) nos esté tomando el pelo a nosotros y al resto", afirmó.