El diputado nacional del PRC, José María Mazón, ha dado este sábado por cerrado el acuerdo para apoyar la investidura de Pedro Sánchez tras celebrar un encuentro con la portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, en el que "ha habido plena sintonía en los planteamientos básicos, tanto a nivel general como a nivel de Cantabria".

A la salida de la reunión, que se ha prolongado durante más o menos una hora y media, ha destacado que en la reunión han hecho un análisis pormenorizado de la situación y han acabado con "prácticamente plena armonía" en las líneas básica y las líneas rojas, en las que ambas formaciones coinciden.

"Hay una buena disposición a llegar a acuerdos y en el tema más delicado, en la cuestión catalana, ambos compartimos que no puede haber ningún tipo de concesión por encima de la Constitución, que no respete las leyes ni se puede hablar de cuestiones como presos políticos o amnistía. El PSOE nos ha ratificado que en los temas de unidad territorial van a mantenerse firmes, otra cosa es que haya diálogo", ha dicho Mazón, que ha indicado que la abstención de ERC dependerá de ellos mismos y de si quieren o no que haya un Gobierno.

El diputado cántabro ha manifestado que la voluntad es "que haya Gobierno cuanto antes" por lo que ahora cabe esperar lo que ocurre de aquí al 3 de diciembre con el resto de grupos.

"Yo creo que hay más posibilidades de que salga adelante -el Gobierno de PSOE y Podemos- que de que no salga porque creo que todo en esta vida es cuestión de ver cual es la alternativa y en este caso la alternativa es ir a unas terceras elecciones y eso es muy difícil cuando hay alguien que lo pueda impedir", ha destacado Mazón.

Defensa de Cantabria

En cuanto a los asuntos que tienen que ver con Cantabria, el diputado del PRC ha recordado que tienen un acuerdo de coalición firmado en la pasada legislatura que, según ha dicho, se va a respetar y que vincula al Gobierno de España con algunos compromisos con la comunidad cántabra.

Ha insistido en que ellos no buscan "barrer para casa" ni aprovecharse de "la debilidad de un candidato", sino que lo que piden es lo que consideran justo para Cantabria.

Por su parte, Lastra no ha hecho declaraciones a los medios de comunicación y únicamente ha mostrado su disposición al diálogo a la llegada a ala reunión, un encuentro que se ha celebrado en la sede de PSOE en Oviedo.