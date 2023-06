Nuria López (CCOO Andalucía): "Las empresas tienen que aplicar la reforma laboral y ser modernas de una vez"

CCOO viene de firmar, junto a otros tres sindicatos –UGT, CSIF y SATSE–, con la Consejería de Salud un acuerdo, que el Gobierno andaluz aun debe cumplir, que corrige la orden que permitía –y ponía precio– a la externalización de la Atención Primaria, la base del sistema público de salud. Este pacto supone una victoria para las centrales, que estuvieron meses presionando para lograr ese objetivo.

La secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López, quien había firmado un acuerdo previo con UGT, la patronal y el propio presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, en que, además de medidas para el desarrollo económico de Andalucía, se garantizaba una inversión del 25% del presupuesto total en salud para la Atención Primaria y se suavizaban la medidas, asegura en una entrevista con Público que no es suficiente con ese pacto, que el sistema público de Salud necesita más. Aquel documento, recuerda, se firmó "en un ambiente de tensión porque la sanidad no está bien".

Y este segundo, "es un acuerdo que pone el primer ladrillo para la reconstrucción [de la sanidad pública]". Sin embargo, añade: "No nos vamos a engañar. Ahora tiene que cumplirse y hay mucho de lo que hablar y abordar todavía: Esto es de cajón. El Gobierno de Andalucía puede decir que ha echado más dinero que nunca en la sanidad, pero es que ahora mismo la sanidad está está resentida por la base y la base es la Atención Primaria. Es un problema de qué necesitamos para tapar el agujero y para reconstruir los cimientos. Además de necesitar más, necesitas una buena planificación y una buena gestión y una gestión compartida porque los ciudadanos lo estamos sintiendo".

Sobre el hecho de que el Gobierno aún no haya publicado la orden que elimina las referencias a la externalización de la Atención Primaria y la posibilidad de que médicos de clínicas privadas ejerzan en centros públicos, una previsión que también recogía Salud y que se ha comprometido a retirar, a López le parece "un poco inexplicable" e insta al Gobierno a cumplir: "El gobierno tiene que ser valiente cuando se toman decisiones. Y si ya se ha dicho por dos veces que la orden se va a modificar, pues nosotros no entendemos por qué no se lleva adelante. La tienen que modificar. Hay que materializar el acuerdo ahora".

El Gobierno de Moreno y los sindicatos

A la pregunta de si el Gobierno de Moreno Bonilla y el propio presidente andaluz comprende el papel de los sindicatos y les da su sitio o sólo les convoca cuando les conviene, López afirma: "Al Gobierno le cuesta". "Por ejemplo –añade–, la Consejería y la consejera de Agricultura está hablando del Gobierno de España, escondiéndose detrás de las cosas del Gobierno de España pero ni para hablar de sequía ni para hablar de protección a los trabajadores del campo ni para hablar de qué transiciones tenemos que hacer ha llamado a los trabajadores, a los sindicatos. No hemos ido a la consejería. Ni llama ni escucha ni habla. Los sindicatos nos legitimamos en las empresas porque los trabajadores nos votan. Hay otras consejerías, el portavoz. Son muy buenas palabritas, pero… yo quiero entender que es que todavía no han llegado a situarse".

Luego, agrega: "Hay que decir también que en otros departamentos de la Junta de Andalucía, en otras consejerías sí que hay un trato en en el trato correcto. Nosotros pedimos lo que nos corresponde. Son las reglas del juego. Queremos influir en las políticas que afectan a los trabajadores y así lo reconoce el Estatuto de Autonomía. Al final si una ley no le sirve al administrado, vaya ley que hemos hecho".

Entonces, resume, "va por barrios". "Pero hay más barrios que no, que que sí". ¿Y el presidente? ¿Puede poner orden en esas consejerías? "Eso digo yo", afirma. "Si eres el presidente de la comunidad, algo de orden tienes que poner en el bloque. Es verdad que desde la firma del pacto social y económico de Andalucía han pasado prácticamente dos meses y había una parte urgente. Hablábamos de un bono una ayuda, un pago único de 200 euros para las familias y de un bono familia para las que no tienen nada. Y claro, ese plan de choque que escuchamos, que va a salir, y es verdad que se ha estado trabajando en esa materia, pero nunca sale", lamenta.

"Son medidas urgentes –prosigue López–. Con el bono de la ayuda de 200 euros a las familias que ganan tres veces el IPREM se están pasando el balón de consejería en consejería, que si la Consejería de Hacienda, que si la Consejería de Igualdad. Algunas veces tiene la sensación de que no saben cómo meterle mano o peor, que no quieren hacerlo. Y eso es dejar la firma del presidente en muy mal lugar. Cuando CCOO firma, se compromete a llevarlo a cabo".

Doñana

Sobre Doñana y la gestión del Gobierno andaluz de un asunto tan complejo y el impulso por PP y Vox de una ley que, en un contexto de escasez y sequía, pretende ampliar los suelos regables en ese entorno, López lo tiene claro. "Yo creo que esa cultura de, cuando tienes la mayoría absoluta, pasar el rodillo perjudica más que beneficia y los primeros perjudicados somos los ciudadanos. Que somos de nuestros padres, de nuestra madre y tenemos maneras diferentes de percibir. Esa diversidad es buena. Es una pérdida de capacidad del Gobierno no escuchar primero a los científicos, a la gente de reconocido prestigio, pero también luego a la sociedad civil organizada en sus diferentes vertientes: ecologistas, agricultores, trabajadores, para configurar una propuesta que sea sólida y que se adapte a lo que de verdad necesita Andalucía".

"Se pierde –continúa López– esa oportunidad. Vetar a la gente es penoso y es irresponsable. Es un error romper los consensos existentes y no crear nuevos consensos que te permitan seguir abordando una política en Doñana. Me parece un error de primero de gobierno no abordar el asunto con la sociedad por mucha mayoría absoluta que tengas. Estamos hablando de un bien que es de todos, que afecta a la agricultura: el daño que se le está haciendo la agricultura onubense, también la andaluza y la española. La campaña que le estamos dando pie a otros para que la hagan en otros países que son competidores nuestros. Y luego al final quién paga los platos rotos va a ser el trabajador, la trabajadora".

"Le decimos –remacha la secretaria general de CCOO– que escuche y que construya un nuevo consenso. Eso no se consigue en dos días. Cuando más discrepancia política hay es cuando más horas hay que echarle para trabajar y buscar los puntos comunes. ¿O es que aquí nada más que se quiere venir a pasear en el coche oficial, a que te pongan la alcachofa, a las 12 de la mañana para salir en el periódico o en el telediario? Porque eso no es gobernar. Eso es otra cosa. Hay que gestionar, arremangarse aquí. Ese es el problema: los consensos. Si quieres una propuesta seria de verdad poniendo el interés en Doñana y en todo lo que significa Doñana para Huelva y para Andalucía, tienes que darte tiempo y escuchar y hablar con la gente. Con esta proposición de ley estás haciendo otra cosa".

Salarios y empresarios

Sobre el efecto de la inflación en los salarios y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y autónomos, la secretaria general de CCOO defiende que el acuerdo firmado en mayo, acompañado de las mejoras en la legislación laboral patadas con la patronal, si los empresarios cumplen, puede permitir "empezar a recuperar el poder adquisitivo". "No me gusta decir que con esto se arreglan los problemas de los trabajadores porque no es así, porque depende de los empresarios que cumplan su parte del trato. La guerra sigue estando ahí, los precios siguen subiendo. Los precios han subido en el 90% porque hay unos beneficios empresariales que se han llevado ese crecimiento. Esto no se ha repartido al conjunto, a quien generamos la riqueza, que somos los trabajadores con nuestro esfuerzo diario los que la construimos. Las empresas ponen los medios de producción. Y por tanto hay que repartir la riqueza".

"Ahora vamos a ver si realmente las empresas son corresponsables con sus trabajadores y con el país. Ahora lo que se tiene que hacer es trasladar ese acuerdo a lo concreto de la negociación colectiva y empezar ahí a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Las empresas nos hablan de mucha seguridad jurídica, hablan de paz social. Si no se cumple este acuerdo, en CCOO vamos a pelear por eso", avisa López.

"Creemos –prosigue– en la teoría del ganar ganar, queremos que las empresas tengan beneficios y vayan bien. Y que las patronales, los líderes de la patronal, se pringuen porque han puesto su firma en el papel y le tendrán que decir a empresarios a los que les cuesta pagar el salario mínimo interprofesional, a los que les cuesta poner en el convenio la subida, que lo hagan. Y le tendrán que decir estos líderes empresariales a sus compañeros y empresarios que no hagan fraude como están haciendo algunos, que le ponen a trabajadoras en la nómina 1.080 euros y después cuando cogen las trabajadoras el salario van a buscarlas cuando van a trabajar y le dicen, dame los 200 euros de más que te doy. Eso es fraude y no me sale el calificativo que ponerle…"

"La nueva nueva reforma laboral habla de hacer fijos discontinuos a aquellas personas que trabajan en actividades, que aún siendo de ida y vuelta en la empresa, son estructurales y estamos viendo que a las empresas les está costando eso. Y lo que están haciendo es, por ejemplo, decir: te hago fijas 4 horas, pero me echas 8 ó 12 y te pago. Y esas no te las pago o te las pago mal. O sea las empresas tienen que ser serias. Los trabajadores tenemos que tener salarios", lamenta López.

"Un trabajador estable y un trabajador con derechos es mucho más productivo que un trabajador, una trabajadora que está pensando en si mañana lo van a dejar parado o si con los 600 euros que cobra no puede tener un único trabajo y no puede atender su casa. O sea, yo creo que la mentalidad de este país tiene que abordar una vez por todas eso. Los empresarios tienen la oportunidad de ser modernos de una vez en las relaciones laborales y cumplir con los acuerdos firmados sobre la reforma laboral. Tanto compararnos con Alemania y Francia, salvo en las relaciones laborales", remata.

Una cerveza con Sánchez

La entrevista se produce a semanas de las decisivas elecciones generales del próximo 23 de julio. Al respecto, López reflexiona: "Cuando hablamos de país, estamos hablando también de cohesión y estamos hablando también de Andalucía. Yo creo que al Gobierno de España le ha faltado desde nuestro punto de vista asentar las cosas. Se han hecho muchas cosas y muy buenas, lógicamente se ha errado en algunas. El Gobierno de coalición tiene que asentar los derechos y generar esa ilusión por el futuro".

La secretaria general de CCOO enumera una serie de medidas que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz ha puesto en marcha en tiempos muy complicados, con una pandemia de por medio. "En el sindicato hemos firmado acuerdos y especialmente desde la pandemia fuimos responsables y dijimos hay que salir de esta situación de la mejor manera posible. Hemos firmado con el gobierno progresista acuerdos muy importantes que han permitido a la gente que transitara por lo más difícil que ha vivido este país, que es una pandemia".

"Hay que recordar –añade López– que en los primeros días de la pandemia se despidieron muchísimos trabajadores en este país y en Andalucía porque las empresas decidieron seguir con su idea de antes. Sin embargo, se acordó una política de ERTES y la hizo el Gobierno de España con los sindicatos y la patronal para que no se cayeran las empresas y autónomos y para sustentar el empleo. Esa política ha sido muy útil para que hoy podamos decir que tenemos un montón de empresas y un montón de empleo en este país. Más empleo que en toda la democracia, más cotizantes a la Seguridad Social que en toda la democracia".

"Tal vez –bromea– no me iría con Pedro Sánchez a tomar una cerveza, pero sí le reconozco que esta política ha sido muy útil. Esto hay que valorarlo. Esa política ha servido igual que ha servido después que trabajadoras de sectores muy precarizados, desde la dependencia, la gente que está en la comida rápida, el comercio la hostelería, que tenían salarios mínimos de 700 euros, hoy tengan un salario mínimo interprofesional de 1080. Si no se lo pagan es otra cosa. Es porque el empresario hace fullerías. Que los hay. Que ahora mismo estamos volviendo a ver cosas como los años 80. Fraudes como una casa y chantajes al trabajador".

López agrega también como elementos positivos acometidos por el Gobierno de coalición: "Que las personas mayores, las personas pensionistas en medio de una inflación, tengan una subida del ocho y medio en su pensión y que puedan ir a comprar y vivir con cierta dignidad nos parece que esas políticas han sido positivas. Igual que la reforma laboral acordada con el Gobierno de coalición y con los empresarios".

Así que López remacha y rompe una lanza por el Gobierno: "Aquellos que dicen y hablan de derogar a Pedro Sánchez, no sé si están hablando también de derogar estas políticas, porque si lo que quieren es derogar estas políticas a nosotros nos parece una barbaridad y un ataque a los trabajadores. Quién está pensando que derogar es volver al salario mínimo de 700 euros y volver a una reforma laboral que permite despedir a los trabajadores, si eso es derogar a Pedro Sánchez, nos lo tenemos que hacer mirar. Nos jugamos en las elecciones qué proyecto de país queremos y eso son derechos que se han puesto encima de la mesa para los trabajadores y nosotros queremos escuchar, queremos escuchar a los partidos qué proyectos tienen para los próximos años. Aquí hay que hablar de nuevos derechos, hay que darle seguridad a los trabajadores con nuevos derechos en medio de una transición ecológica".