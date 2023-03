La oposición a Mañueco denuncia el uso de papeletas ya rellenadas antes de la votación de las primarias en Salamanca

El Congreso del PP en Salamanca continúa sumergido en un mar de suspicacias y dudas sobre su neutralidad. Los afines al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, siguen utilizando el aparato del partido para mantener el poder en la provincia, como denuncian una y otra vez desde la única candidatura que les planta cara, la de Chabela de la Torre.

En esta ocasión, solo un día antes de la votación, la política salmantina ha denunciado mediante un comunicado urgente al Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular, el hecho de que se permita utilizar papeletas previamente rellenadas en la jornada electoral de este 3 de marzo y colocadas, además, en espacios diferenciados.

Este hecho "es una clara violación del artículo 14.7 del Reglamento Marco de Congresos del Partido Popular, además de afectar directamente el derecho a la confidencialidad y secreto del voto de los afiliados", denuncia De la Torre.

Desde la candidatura de Chabela de la Torre apuntan que en la norma 5 dispuesta por el Comité Organizador del Congreso ha aparecido el siguiente párrafo: "Durante la jornada electoral queda prohibido hacer campaña o distribuir papeletas, previamente rellenadas, en el interior de las sedes de las Asambleas electorales. No obstante, lo anterior, en la Sede Provincial del Partido se habilitarán los siguientes espacios como oficinas de las candidaturas a la Presidencia Provincial: Despacho de Presidencia: candidatura de D. Carlos Manuel García Carbayo. Despacho de Secretaría General: candidatura de Dª Isabel María De la Torre Olvera. En el interior de dichos espacios estará permitida la distribución de papeletas previamente rellenadas, tanto para la elección de candidatos a la Presidencia Provincial como para la elección de candidatos a compromisarios".

Para la candidatura de la actual concejal de Santa Marta de Tormes, este hecho "vulnera el derecho al secreto del voto", ya que colocar las papeletas en espacios diferenciados implica que se identifique claramente la opción elegida por los electores.

Por esta razón, la candidatura de Chabela de la Torre pide "anular lo dispuesto en la norma 5 de las aprobadas para la celebración de la Jornada Electoral del próximo 3 de marzo" y que no se entreguen las papeletas en espacios diferenciados. "Si esta petición no es atendida, tomaremos todas las medidas necesarias para que la votación del día 3 no se celebre por ser ilegal y carecer de las garantías mínimas y necesarias para que los afiliados del partido", añaden.

Su rival, el ‘delfín’ de Mañueco

Chabela de la Torre, actual concejala de Santa Marta de Tormes y exvicepresidenta de la Diputación, es la única candidata que se enfrentará al 'aparato' del partido, desde hace años en manos del ahora presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. En la votación, se medirá a Carlos García Carbayo, actual alcalde de Salamanca y candidato oficialista del partido, del lado del que se posicionó claramente Mañueco, al aparecer junto a su delfín en la presentación de su candidatura. Este hecho ya fue criticado con dureza por De la Torre, que aseguró que el presidente de la Junta de Castilla y León "no ha estado a la altura de su cargo". "Nadie debe posicionarse en una cuestión como ésta porque él sabe bien que su posicionamiento influye entre los afiliados", lamentaba la salmantina durante su presentación como precandidata.

No hay que olvidar que Carbayo sustituye de momento al anterior presidente del partido en la provincia salmantina, Javier Iglesias, que tuvo que dimitir el pasado mes de diciembre, imputado por el conocido como 'caso Primarias' que investiga la presunta financiación irregular en las primarias que ganó Mañueco en 2017.



Denuncia de un grupo de afiliados

El congreso se ha convocado gracias a un grupo de cargos díscolos del propio PP, con Chabela a la cabeza, que se rebeló contra la actual dirección y denunció al partido por vulneración de derechos fundamentales puesto que no se había convocado desde 2021. El pasado 31 de enero, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Salamanca ordenó celebrarlo en 45 días en el que es el primer triunfo de la candidatura de De la Torre.

Sin embargo, el mismo día en que Chabela se convirtió en candidata oficial, el abogado de su grupo de apoyo, Enrique Herrera, reconocía que se les había denegado la adopción de "la medida cautelar solicitada respecto de la suspensión de las afiliaciones al Partido Popular por la irregularidad de las afiliaciones aprobadas en la reunión de la gestora provincial del partido popular de Salamanca".

Y es que la propia Chabela de la Torre aseguró en la presentación de su precandidatura que, en solo dos meses, el PP salmantino había registrado más de 2.100 afiliaciones nuevas, una cifra que fuentes oficiales del PP salmantino rechazan confirmar, pero que sí certificaba un documento interno del partido al que ha tenido acceso Público. En concreto, el 2 de diciembre de 2022 se resolvieron 1.821 altas —ratificadas por el Comité Ejecutivo Provincial— y el pasado 9 de febrero, otras 284.