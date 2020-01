Pablo Casado está decidido a dar la batalla ideológica al Gobierno conformado por PSOE y Unidas Podemos. El líder del PP reivindica la posición de su partido en materias como el medio ambiente, la igualdad o la revolución digital, que define como "banderas de la izquierda". El conservador no esquivará estos debates en el terreno social sino que entrará en el cuerpo a cuerpo contra el Ejecutivo, al igual que hizo la pasada semana con la censura parental, la medida estrella de Vox -que el PP ha hecho suya- en el ámbito de la educación.



El popular lo ha explicado este martes durante un foro organizado por la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid bajo el nombre "España ante un cambio de régimen, en el que ha participado junto al expresidente del Gobierno José María Aznar: "La izquierda da sus batallas culturales e intenta teñir de crispación todo lo que sea llevarles la contraria, quieren una oposición adocenada, con una camisa de fuerzas y una mordaza", ha señalado. "Hay que dar la batalla de las ideas. La moderación es en el tono, no en el fondo".



Voces de la formación ya señalaban a este diario hace meses que su partido "no podía ni debía" distanciarse de materias como el feminismo, el ecologismo, la movilidad o la vivienda, temas que interesan especialmente a la población más joven. "Tienen que encontrar en el PP un partido que defienda lo mismo que ellos... y a veces no lo encuentran", reconocían: "El cambio climático y el feminismo son temas que impactan en la agenda global, y hemos fallado lastimosamente a la hora de responder a estas demandas".

Medio ambiente

Casado reniega del pasado negacionista del anterior líder de la formación, Mariano Rajoy, respecto al cambio climático. En el año 2007, cuando todavía era líder de la oposición, Rajoy no creía en el cambio climático porque un primo suyo, catedrático de Física en la Universidad de Sevilla, le había asegurado que era imposible predecir "ni el tiempo que va a hacer mañana en Sevilla". El expresidente del Gobierno señaló entonces que no había que convertir el cambio climático "en el gran problema mundial". Una posición que se apresuró a corregir en su etapa como presidente del Ejecutivo ante los avances de la comunidad científica y la concienciación de la sociedad civil.

Sin embargo, el actual líder del PP defiende que hace 12 años, en 2008, su formación estaba "hablando de cómo adaptarnos al cambio climático. Hace 12 años el medio ambiente ya tenía acento español. El PP creó los primeras consejerías en esta materia. ¿Por qué la izquierda quiere arrebatar la bandera verde? Si las peores catástrofes han tenido lugar en naciones de socialismo real. ¿Por qué no reivindicamos esa bandera? Es una batalla que llevamos dando desde el 96".

Análisis de Greenpeace programas electorales 28-A.

Asimismo, un estudio realizado por la organización ambientalista Greenpeace concluyó que PP -y también Vox- suspendían en materia medioambiental tras un análisis de los programas electorales para las elecciones de abril de 2019. La ONG suspendía a los conservadores por su "escaso compromiso con la transición energética y la ley mordaza". También les penalizaba por su Pacto Nacional por el Agua y por querer eliminar todo tipo de imposición fiscal a los vehículos diésel.



Igualdad de género

Casado también quiere hacer suya la bandera de la igualdad de género, a pesar de las numerosas polémicas que ha protagonizado a propósito de este ámbito en poco más de año y medio: ¿Cuál es el partido que permitió una igualdad real con la incorporación de la mujer al trabajo? En esa revolución del empleo tenían protagonismo los jóvenes y las mujeres", ha reivindicado este lunes el popular.

Durante la pasada campaña por el Día de la Mujer Trabajadora (8-M), los populares realizaron un vídeo reivindicando los 5 "logros" feministas que su formación había conseguido en España. Sin embargo, ninguno de ellos era cierto: no redujeron la brecha salarial 5 puntos, no regularon el teletrabajo -según los sindicatos y las empresas, no hay un marco para esta actividad-, no impulsaron el pacto contra la violencia de género, ni lograron una cifra récord de mujeres con contratos indefinidos, como tampoco subieron un 15% las pensiones a todas las madres trabajadoras.

Desde la formación explican a Público que en el tema de igualdad habían "mejorado" porque eran "conscientes" de que tenían mala imagen pero que en los últimos meses, con la aparición de Vox, han dado "marcha atrás". Un diagnóstico que no es compartido por la diputada y secretaria de análisis y programas, Edurne Uriarte, que considera que "las mujeres del PP tienen tanto o más poder que las mujeres de la izquierda" y que su formación ha luchado "tanto o más" por la igualdad que las formaciones progresistas: "El reto para el PP es que eso se reconozca", admite, coincidiendo con Pablo Casado en que esa batalla hay que lucharla día a día.

La revolución digital

El líder popular advirtió de la necesidad de que el país en su conjunto, tanto gobiernos como partidos políticos o sociedad civil, tomasen medidas para liderar la cuarta revolución, la digital, en octubre de 2018. Sin embargo, no es una cuestión que los conservadores hayan introducido en el debate público de manera habitual. "¿Cómo nos va a arrebatar la izquierda la bandera de la revolución digital? Una izquierda que no cree en la propiedad privada ni en el libre mercado, que no cree en el esfuerzo de las personas para abrir un garaje y crear empresas", ha señalado Casado en el foro.



El Gobierno ha puesto en marcha un ambicioso plan para esta legislatura. Entre sus retos: regular la Inteligencia Artificial, definir el impuesto a las multinacionales tecnológicas, diseñar una Ley de Derechos Digitales o asegurar la seguridad de la red española de 5G. "España está muy bien posicionada en el proceso de digitalización gracias al esfuerzo público y privado" defendía la vicepresidenta Nadia Calviño en verano de 2019, señalando a las empresas españolas que son líderes en sus respectivos sectores, como el turismo, la industria agroalimentaria o los servicios financieros, como motores esenciales de la digitalización.

Tras la composición del nuevo Ejecutivo Pedro Sánchez elevó la "transformación digital" al rango de vicepresidencia y de ella se encarga Calviño. En el acuerdo programático de PSOE y Unidas Podemos se acordó como uno de los principales objetivos del gobierno de coalición "la revolución digital para impulsar el crecimiento económico y mejorar el bienestar de las personas".

Los jóvenes

"Hace falta que los jóvenes se impliquen en política. Es bueno que los jóvenes se vuelvan a identificar con los proyectos políticos que más útiles pueden ser para sus aspiraciones y sueños. Un joven tiene que evaluar qué partidos políticos reconectan", ha señalado Pablo Casado en el turno de preguntas del foro, donde se encontraban estudiantes de la Universidad Francisco de Vitoria.

El PP se ha marcado como objetivo a medio plazo atraer el voto de los jóvenes. "La oposición siempre nos viene con el cuento de que los jóvenes son de izquierdas", critica Diego Gago, presidente de Nuevas Generaciones del PP, y diputado en el Congreso por Vigo. Defiende que la organización que preside es la "primera organización político juvenil del país" y que el voto joven "está volviendo al PP".

"Ha habido jóvenes que se manifestaban porque había una crisis de expectativas, porque veían que su hermano a su edad tiene un coche, sus padres una casa... Ellos, que, supuestamente eran la generación mas formada, frustrados en una expectativa", ha expuesto el líder del PP, reivindicando a su formación como la única capaz de garantizar que esos aspiraciones se cumplan. Sin embargo, el 10-N PP fue el cuarto partido (solo por delante de Ciudadanos) más votado entre los menores de 28, superado por el PSOE, Vox y Unidas Podemos.