"Muchos dicen, nosotras hacemos" es el lema que el Partido Popular ha elegido para este 8 de marzo. Una fecha cargada de reivindicación histórica que este año llega tres días después de la disolución de las Cortes, con las formaciones inmersas en plena precampaña. Los partidos tratan de rentabilizar electoralmente esta jornada -Ciudadanos lo hizo el pasado domingo con la presentación de su 'decálogo del feminismo liberal'- y los 'populares' no se han quedado atrás.

En un corto vídeo -de apenas un minuto de duración- 6 mujeres del partido, Ana Pastor, presidenta de la Cámara Baja, Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas, Dolors Montserrat, portavoz 'popular' en el Congreso, Marta González, vicesecretaria de Comunicación, Mari Mar Blanco, diputada y presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y Cuca Gamarra, vicesecretaria de Política Social, aluden a los "logros" conseguidos en materia de género durante el Gobierno del PP.

Desde Público hemos analizado estas 5 "conquistas" y consultado con expertas en la materia, cuyos datos no coinciden con los proporcionados por el PP. Este diario también se ha puesto en contacto con la formación para conocer la fuente de los mismos, pero no todas las peticiones han sido facilitadas.

1. Reducir la brecha salarial casi 5 puntos

Desde el PP defienden que han reducido la brecha salarial casi 5 puntos y citan como fuente al barómetro Eurostat, la Oficina estadística de la Comisión Europea. No obstante, de acuerdo con el citado organismo, desde la llegada de Mariano Rajoy al Ejecutivo en 2011 (con una brecha salarial del 17,6%) hasta el último dato del año 2017 (15,4%) hay 2,5 puntos de diferencia.



Aún así, ese valor (15,4) no se corresponde con los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su Encuesta Anual de Estructura Salarial (ESS) de 2017, que eleva la brecha salarial al 28,8%. Desde el sindicato UGT critican que la muestra de Eurostat solo incluye las empresas de más de 10 trabajadores, dejando fuera al 95,69% de las empresas españolas y consideran que para realizar correctamente el barómetro se debe calcular no solo el salario medio anual, también los complementos salariales y las horas extras, dos de los parámetros que más aumentan la brecha.

Lola Santillana, secretaria de empleo de Comisiones Obreras, señala a este diario que si se atiende a la información oficial que proporciona el INE, la brecha entre 2011 a 2017 solo ha descendido 1 punto, pasando del 29, 8 al 28, 8, y cuyo punto más alto se alcanzó en 2013, en plena 'Era Rajoy', con un 31,6% de brecha salarial.

2. Regular el teletrabajo

Los 'populares' aluden a la reforma laboral de 2012 para presumir de ser el primer partido en regular el teletrabajo. En la polémica reforma, el PP se comprometió a "regular el teletrabajo de forma flexible, salvaguardando el derecho a la formación de estos trabajadores. Se garantiza el derecho a una retribución equivalente a los que trabajan de forma presencial en el centro de trabajo y a ser informados de las vacantes en puestos presenciales existentes".

Sin embargo, empresas y sindicatos coinciden en la ausencia de un marco regulador para el teletrabajo y critican que la actual legislación está obsoleta. El Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo es de 2005 y el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, donde se define el concepto de Teletrabajo, explica en apenas cinco párrafos los derechos y obligaciones.

"En mi contrato no aparece ninguna regulación concreta, depende de cómo te organices tú (...) Lo bueno es que te organizas tú, pero lo malo es que un día libre a lo mejor para ti no lo es. O incluso tienes días de trabajo que superan las 8 horas", cuenta Ana a este diario. "Yo no estaba a gusto con mi situación personal en la ciudad y me quería ir. Mi jefe me ofreció la posibilidad de trabajar desde casa en mi ciudad natal y acepté. Eso sí, estoy haciendo esto de palabra, no hay ni un solo papel que yo haya firmado que regule esto”, explica otro trabajador.

3. Impulsar el pacto contra la Violencia de Género

Los de Casado presumen de haber impulsado el pacto contra la Violencia de Género en cada ocasión que se les presenta. No obstante, este diario publicó hace apenas una semana que esta ley había sido largamente pedida por las organizaciones de mujeres a lo largo de varios años, especialmente desde el dramático asesinato de Ana Orantes en 1997 a manos de su expareja, y que las organizaciones feministas solicitaron a los cabezas de lista que concurrían a las elecciones generales del año 2000, su compromiso por impulsar una ley integral contra este tipo de violencias. Tanto José María Aznar (PP) como Joaquín Almunia (PSOE) se comprometieron; ganó Aznar y la promesa quedó olvidada.

En el año 2001 la entonces secretaria de Igualdad del partido Socialista, Micaela Navarro, recogió la reivindicaciones de las organizaciones feministas y el 11 de diciembre presentó un anteproyecto de ley que fue votado en el Congreso en septiembre de 2002. La propuesta consiguió los votos afirmativos de los 151 diputados de la oposición y fue tumbada por 165 votos negativos de los populares, que se quedaron solos en el rechazo

Durante la campaña electoral de 2004, las organizaciones feministas prosiguieron su lobby para la aprobación de una ley integral. En esas elecciones, en el entonces candidato José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió públicamente a que si ganaba las elecciones, la primera norma que su Gobierno impulsaría, sería la una integral contra la violencia de género. Ganó y la ley, finalmente, se tramitó el 25 de junio y recibió el apoyo de todas las formaciones políticas en ambas cámaras y entró en vigor el 22 de diciembre de 2004. Fue una de las leyes más contestadas de la historia ante el Tribunal Consitucional, que recibió cerca de 200 alegaciones de inconstitucionalidad.

4. Cifra récord de mujeres con contratos indefinidos



Lola Santillana explica -con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) en mano- que la cifra récord de mujeres con contratos indefinidos no la tiene un Gobierno del PP, sino uno del PSOE, concretamente, el liderado por Pedro Sánchez. Y es que este marca se ha alcanzado recientemente; son cifras del último trimestre de 2018, logrando un total de 7.000.870 de personas. Un número que ni si quiera se supera en la época precrisis.

En 2011, a la llegada de Rajoy al Ejecutivo, el número de mujeres con un contrato indefinido era de 7.000.170, cuando el PP abandonó la Moncloa, este número aumentó -únicamente- en 9 personas. Santillana aduce este aumento de la contratación femenina a que la primera medida de Sánchez fue cambiar "radicalmente" las actuaciones de la inspección. "El dato de la EPA es significativo, se hicieron más contratos en 2018 que en 2017, especialmente por la aplicación del Plan de Choque dentro del Plan Director por un Trabajo Digno", subrayan desde CCOO.



La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, envió en el mes de agosto unas 81.000 cartas a empresas que habrían incurrido en algún tipo de fraude laboral. La mayoría de ellas pequeñas y medianas empresas de servicios, ubicadas en gran medida en la costa mediterránea.



5. Subir un 15% las pensiones a mujeres trabajadoras con hijos

El Ejecutivo de Mariano Rajoy puso en marcha a comienzos de 2017 un complemento por maternidad del 5% para las madres de dos hijos, del 10% para tres hijos y del 15% para cuatro o más hijos. Afirmar -sin concretar a quien va dirigido- que se han subido un 15% las pensiones a mujeres trabajadoras con hijos es un dato falseado, ya que no se percibe la misma cantidad si se tiene uno (cuya pensión no varia) que si tiene dos, tres o cuatro.

El PP tomó esta decisión tras comprobar las abismales diferencias entre hombres y mujeres en lo que a pensiones se refiere. Mientras que los 3,7 millones de hombres de jubilados perciben, de media, 1.247,46 euros mensuales, 2,2 millones de jubiladas que reciben un total de 797,5 euros mensuales de media.



Los 'populares' están organizado un gran acto la víspera del 8M en el que presentarán el programa electoral en materia de igualdad de oportunidades. Al día siguiente, Casado viajará a Cartagena para clausurar una convención del partido sobre igualdad, familia, natalidad y conciliación, en plena polémica sobre el aborto, un tema que provoca división interna en el seno del partido.