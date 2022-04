El comisario José Manuel Villarejo recogió en un informe que remitió al CNI que el viejo amigo de Juan Carlos I y socio suyo en el negocio de venta de armas con el que fraguó su fortuna en los años 80 y 90, Abdul Rahman El Assir –quien ahora está también en Abu Dhabi, huido de la Justicia (española, francesa y suiza)–, le había mostrado "contratos, tanto en árabe como en inglés y francés, escrituras de sociedades e impresos bancarios" sobre "operaciones de comercio de armas en numerosos lugares" de una veintena de compañías, incluidas varias en las que participaba el rey emérito, tal como reveló Público en el capítulo anterior de esta serie.

Villarejo redactó un extenso documento que identificaba como "informe confidencial", con fecha de 23 de julio de 2014, detallando una gran cantidad de datos de empresas, cuentas bancarias, fundaciones y personalidades, y lo remitió al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), organismo que intentaba localizar los documentos incriminatorios para Juan Carlos I que estaban en posesión de El Assir. Un encargo puntual y extraordinario del CNI al comisario motivado por su amistad íntima con el magnate Adrián de la Joya, cuñado de El Assir porque ambos se casaron con sendas hermanas Fernández Longoria. Esta conexión permitía a Villarejo acceder al escurridizo traficante de armas, que en aquella época se había establecido en la suite de un hotel lujosísimo de Suiza.

Este diario reprodujo los fragmentos del informe que incluían todos esos datos, pero en otros párrafos se desvelaba también algo que nunca se había hecho público hasta ahora: según la versión del comisario, El Assir le habría contado que entre el armamento que vendieron en sus negocios con el emérito figuraban las bombas de racimo, prohibidas desde 2008 por la Convención de Oslo, a la que se adhirió España en ese mismo año. Según Villarejo, el traficante de armas le habría hablado de esto ante las protestas del policía español debido a las difíciles condiciones en las que le dejaba ver los documentos comprometedores –en una sauna, para que no se pudiera ocultar una grabadora entre la ropa, y sólo tomando notas con papel y lápiz–. Ante esto, El Assir habría tenido un arranque de ira, según relata el comisario en dicho "informe confidencial", al que Público ha tenido acceso y que aquí se reproduce (El Assir es identificado como "OP14", en la jerga interna de inteligencia para esa operación concreta):



Documentación de “su socio” el rey, su familia y altas instituciones del Estado

Informe confidencial de José Manuel Villarejo alCNI sobre Abdul Rahman El Assir.

Ante el caos por las anotaciones realizadas con urgencia para retener el máximo posible de los datos que iba relatando y las insinuaciones que se le hizo, de que actuaba así para confundir, puesto que no se apreciaba hasta entonces nada que realmente comprometía a nadie relevante de ESPAÑA, le hizo reaccionar por primera vez mostrando una ira hasta entonces contenida, ordenando entonces que se tomara nota detallada de lo que dictaría con todo lujo de detalles.

En ese instante OP14 dijo, que disponía de documentación, que no solo afectaba a "su socio" el Rey ya abdicado sino al resto de su familia, en operaciones donde además estarían implicadas las más altas instituciones del Estado, tanto los diferentes Gobiernos, como los Servicios Secretos e incluso Autoridades Judiciales y la propia Banca, como la venta de misiles con munición clúster (bombas de racimo) a través de la firma TDA LTD, financiada por CESCE (Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación), para así garantizar el éxito en el comercio de armas.

Más adelante, en este mismo informe y tras detallar las "estructuras opacas" en diversos paraísos fiscales empleadas para repartir los beneficios de esas operaciones, Villarejo insiste, siempre según la versión del comisario plasmada en ese documento, en la venta de bombas de racimo (también llamadas de fragmentación o antipersonas), concretamente a Marruecos:

Siguiendo con el relato de OP14, son numerosos los datos que refiere de vínculos que al menos en apariencia podían comprometer incluso judicialmente a altas instituciones del Estado, ya que insiste en que algunas de las transferencias son a sociedades que constituyó y/o al menos pudo haber participado el CNI como elemento de apoyo-protección a la economía del Rey.



Los pagos por la venta de bombas de racimo a Marruecos

En este sentido refirió abonos de la sucursal chipriota de NICOSIA de la banca Societé General, así como de la del BNP Paribas de MADEIRA (PORTUGAL) por la venta a MARRUECOS de bombas de racimo y aviones CETNA-CN-235 de (CASA); de cuya existencia ya se conocía, puesto que a mediados de los 80, se procedió a borrar datos en poder de su director Gral.

A modo de ejemplo de los múltiples pagos que dice haber realizado mostró dos transferencias a través de una cuenta de UBS de GINEBRA a una entidad constituida en VADUZ [Liechstenstein] denominada ENDAXI en septiembre de 2007 por importe de 5.4 M de euros y otra desde el LOMBARD ODIER también desde GINEBRA en abril de 2008 por importe de 2.3 M de euros a una cuenta en el HSBC de una sociedad domiciliada en HONG KONG llamada LUCUM INTERPRISE.

[Varias de las fuentes de alto nivel (policiales, fiscales y empresariales) empleadas por Público para contrastar el contenido de estas notas de Villarejo confirmaron estos extremos, algunos de ellos ya adelantados en el primer capítulo de esta serie, publicado en julio de 2021. Por ejemplo, el uso de Chipre como paraíso fiscal para las ventas de armas de Alkantara Iberian Exports, cuyo presidente era el administrador de la fortuna del rey emérito, Manuel Prado y Colón de Carvajal, o la canalización de los fondos vía Société Générale Alsacienne de Banque y la banca Lombard Odier de Ginebra. Además, Lucum fue el nombre escogido por Juan Carlos I para la fundación que creó como tapadera de los 100 millones de dólares que le envió el rey de Arabia Saudí en 2008].

Según refirió OP14, "con ayuda de los servicios secretos españoles", además de la estructura en Isla de MAN que un socio y amigo del Rey, llamado FANJUL le había organizado figurando él como fiduciario de nombre ANTIFAZ LTD o algo que suena fonéticamente similar, desde hacía años, que tenía organizado el desvío de los fondos que recibía hacia plataformas más opacas, tanto en HONG KONG, como ARABIA SAUDI y EMIRATOS ARABES, conscientes de que nunca responden a los requerimientos de tribunales europeos ni americanos.



“Los fondos atesorados rondarían los 1.200 millones de dólares”

En este sentido añadió, que solo administradores de confianza del Rey que según OP14, después de fallecer MANUEL PRADO ya solo confía en militares vinculados a los servicios secretos, son los que únicamente conocen la verdadera dimensión de los fondos atesorados, que según él dice conocer, como mínimo rondarían los 1.200 millones de dólares USA.

Al mostrar incredulidad sobre tal exagerada valoración, OP14 se mostró displicente añadiendo que solo con los negocios donde ambos habían participado desde mediados de los, 80, se habían repartido durante años, más de 450 millones de dólares USA, puesto que junto con el Rey, él era un hombre clave en las exportaciones de venta de armas y de ello, disponía de documentación probatoria; de ahí que considera que es un suicidio para el Estado español, la persecución que sufre por los enemigos de la Corona, además auspiciada ahora por FRANCIA.

OP14 alardeó de saber de otras operaciones, compensadas con transfer de petróleo y otras mercancías, que le permitían a él calcular que como mínimo su valoración se aproxima mucho a la realidad y/o que, en todo caso, más bien de había quedado corto.

Para acreditarlo, refirió operaciones en ARABIA SAUDI, OMÁN, EMIRATOS ARABES, QATAR. BAHREIN, KUWAIT, CHINA, VENEZUELA, CUBA e incluso IRAN a modo de ejemplos de operaciones, que había conocido colateralmente y que habían permitido aumentar la exportación de armas por parte de ESPAÑA hasta colocarse entre las naciones que aumentaron el comercio armamentístico gracias a las gestiones que el Rey había realizado, aparte de otras, silenciadas en el mundo árabe donde, con su intervención, triplicó en los últimos años las ventas.

OP14 reiteró su indignación por su "persecución", solo explicable porque intentaron abrir una causa contra el Rey usándolo a él como excusa a partir de que se abrió una investigación sobre una cuenta suya en el banco BBV PRIVANZ JERSEY, dejando a un lado más de 600 residentes españoles y extranjeros que movieron fondos en dicho país y no les pasó nada y/o cuando dejaron de perseguir la cuenta suiza de BOTIN con más de 2.000 millones de euros, que pagando solo el 10% se libró del delito fiscal y a él le están acosando sin descanso durante años y solo dice, porque que defraudó la "ridícula" cifra de 14 millones de euros.

En esta última parte hace referencia a los 200 millones de euros que pagó la familia Botín para regularizar el patrimonio que mantenían en el banco HSBC de Suiza y por lo que fueron investigados en 2011 por la Audiencia Nacional.



El CNI defiende a Emilio Botín y niega la venta de bombas de racimo

Semejante descripción de los negocios ilícitos de tráfico de armas de los que El Assir afirmaba que se había beneficiado Juan Carlos I, según siempre las palabras de Villarejo, alarmó a los interlocutores del comisario en el CNI. Su controlador habitual (que firmaba con el alias de "Matias") se preocupó de defender al banquero Emilio Botín y de desmentir la venta de bombas de racimo en dos párrafos trufados en el medio de uno de los correos electrónicos que le envió al comisario, el 27 de noviembre de 2014, al que también ha tenido acceso Público:

No encaja que siga hablando sobre EB [Emilio Botín] cuando han coincidido en transacciones y negocios con mutuo beneficio. Lo de la otra plataforma tiene mas encaje ya que su problema vino por lo que tenía en la isla [Jersey] y que le habían garantizado discrecion absoluta.

[,,,]

No es cierto que las operaciones sobre el material prohibido siguiera a partir de 2008, se verificó esto en todas las fuentes consultadas incluido los fabricantes. [se han transcrito los errores ortográficos]

Ese desmentido del CNI, que no viene a cuento de las instrucciones que en ese correo le está dando el agente "Matias" a Villarejo, muestra el temor del servicio secreto a que el comisario se vaya de la lengua sobre ese asunto, ya que El Assir cita concretamente ventas de bombas de racimo a Marruecos, país con el que ese traficante hispano-libanés firmó en los años 80 una carta de intenciones que le permitió mediar durante años en las ventas de armas al reino alauí –para su guerra contra el Frente Polisario– por un total de 570 millones de dólares. Operaciones por las que se estima que se cobraron unos 12.500 millones de pesetas (algo más de 75 millones de euros) en comisiones.

Si entre ese armamento vendido a Marruecos para su uso contra los saharauis se incluían bombas de racimo –que España fabricó hasta 2007 y dispersan una veintena de mini-explosivos muchos de los cuales quedan sin estallar y causan víctimas civiles, a menudo niños, hasta 40 años después de su uso–, el escándalo de la posible difusión de ese tráfico que involucraba a Juan Carlos I podría tener una gran repercusión.

Además, el CNI ya había advertido una y otra vez a Villarejo de que sus notas internas, su falta de discreción y sus relaciones con periodistas afines no eran bien vistas porque parecían intencionales: "...cuando se trata de comunicar datos comprometedores como los de ayer los haces constar en tus informes oficiales con copia para tu casa". "...no cuela que sea un error de seguridad y que el riesgo de que salgan de control esa información sea un fallo de principiante. Parece que son guijarros para que se pueda seguir seguir el rastro del camino y tu no eres de los que se pierde".

En consecuencia, dicho correo electrónico del agente "Matias" termina ordenando a Villarejo que abandone sus gestiones sobre El Assir en el ámbito judicial y cierre el acuerdo en la cantidad acordada con el traficante de armas para no que no desvele los documentos sobre Juan Carlos I:

Deja de presionar al entorno de J52 [el Juzgado 52 de Madrid que lleva la causa de El Assir], ya no está [en referencia al juez titular, Fermín Echarri] y en todo caso ya es cosa del centro, confirma la cita para el proximo mes con JLA [José Luis González Armengol, exjuez decano de Madrid retirado poco antes] para quedar bien y cierra los acuerdos con OP14 [El Assir] en la cantidad acordada.

Cualquier info nueva avisa si es relevante

Matias



Oferta de fondos reservados a un exjuez decano de Madrid

Villarejo fue adelante con la cita con el juez González Armengol el mes siguiente, y comieron juntos el 3 de diciembre de 2014. El comisario grabó un audio de este encuentro, al que Público ha tenido acceso. La conversación se centra en hablar de la forma de ayudar a El Assir en la causa judicial por su multimillonaria defraudación fiscal. Villarejo incluso le ofreció al magistrado 20.000 euros de fondos reservados por su asistencia en las gestiones para conseguir un acuerdo judicial que beneficiase al traficante de armas.

Tal como se puede escuchar en estos tres cortes de esa grabación, de más de 41 minutos de duración:



VILLAREJO: Te quería comentar un tema nuestro… Primero te lo que quería comentar a ti, te lo quería exponer a ti porque como contigo tengo confianza…

Este pavo… por el que Fermín [Echarri, titular del Juzgado 52 de Madrid, que acababa de ser asignado a la Audiencia Nacional] lo había sobreseído; el moro este… que ya lo había sobreseído y que la Audiencia le ha obligado a tal… Aparte de que es un tipo que está dando una información de puta madre de todo lo que es el Magreb y tal, está dando información de Suiza… Porque él reside en Suiza y ha untado a las autoridades suizas de tal manera que los suizos no lo han entregado a Francia, que tenía una gilipollez en Francia.

[Esa "gilipollez en Francia" a la que se refiere Villarejo no es más ni menos que la participación de El Assir en el Karachi Affair, caso por el que los tribunales franceses condenaron en ausencia en 2020 al traficante de armas a cinco años de prisión. El Karachi Affaire fue una trama de corrupción con dinero público francés que empieza en 1994 y 1995 con sobornos a funcionarios corruptos de Arabia Saudí y Pakistán con los que Francia buscó asegurar el éxito en un concurso internacional de venta de fragatas y submarinos a esos dos países. Una parte del dinero que salió de las arcas públicas francesas para dichos sobornos volvió a Francia para supuestamente financiar ilegalmente parte de la campaña del primer ministro francés Edouard Balladur. El asunto de las comisiones desembocó el 8 de mayo de 2002 en el salvaje atentado de Karachi, ciudad de Pakistán, que tuvo por objetivo un autobús, en el que murieron 16 personas, entre ellas 11 ingenieros franceses integrantes del equipo que trabajaba en la construcción de los submarinos vendidos a Pakistán. La instrucción judicial francesa concluyó en que el atentado, inicialmente atribuido a Al Qaeda, fue una represalia por el impago de una parte de los sobornos comprometidos a los intermediarios pakistaníes.]

¿Por qué? Porque es íntimo de Sarkozy. Entonces, ahora se está preparando la vuelta de Sarkozy y, claro, como hay muy buenas relaciones entre el Gobierno, el actual Gobierno, y el Holland éste, pues claro el tema de legal es que no se puede pedir de una manera institucional el tema para que los franceses no se enteren, etc.

El tío está dando una información de puta madre de todos los Pujol, de Suiza… en fin, del tema del Magreb. Un tipo que… pero sobre todo es de los pocos casos, como yo te dije, porque yo encantado, donde han asignado una cantidad de fondos reservados… Tengo 20.000 euros de fondos reservados muy ricos que yo, encantado macho, en que… además no tengo que pedir… digamos… además que en el momento que salga, joder. Además, eso es un tema tuyo totalmente, además ya… ya puedes cobrar ya perfectamente. Ya estás fuera y tal, y además es un tema que como…

ARMENGOL: De eso no te preocupes…

V: ¿Eh? No, hombre no, pero coño, te quiero decir que tengo asignado ese tema. Entonces, ¿qué ocurre?

A: La Fiscalía…

V: La cuestión es que la Fiscalía, que se le ha dado un toque suave… La Fiscalía no ha querido entrar al tema, es el abogado y tal… Pero, el tema último depende fundamentalmente del juez, que diga… "Mire, otra vez le digo que no y otra vez que vaya a la Audiencia si quieren recurrir, pero es que no veo aquí… tema". Entre otras cosas, habría prescrito… veinte mil cosas. Entonces, la cuestión es que no sabemos exactamente la persona… O sea, yo no tengo ningún inconveniente en volver a hablar, como hablé, con Fermín. ¡No tengo ningún inconveniente! Pero quizá, tú que tienes muy buena relación con Antonio [Viejo, el sucesor de Armengol como decano de los jueces de Madrid]… que diga Antonio: "Mira…"

A: Más que Antonio, yo creo que a lo mejor sería bueno hablar con Fermín por aquí… porque Fermín es el del juzgado…

V: Pero con Fermín… Hablar tú con él, ¿no? Porque… Le dices: "Mira, macho…"

A: Sí, sí, hablo yo con Fermín… Porque, ¿cuál es el estadio procesal, ahora?

V: Ahora mismo, están pendientes…

A: Déjame un día las actuaciones…

V: ¡Sí!

A: Pero, a ver, ¿qué es lo que le ha pasado? ¿De qué le acusan? ¿Delito fiscal?...

V: Delito fiscal. Una serie de…

A: Un día me dijiste tú que iba a archivar… pero no sé.

V: No, él lo había archivado, lo archivó. Lo recurre el abogado del Estado…

A: Joder, ¿por qué el abogado del Estado…?

V: Por la pasta, porque claro lo que el Estado quiere es cobrar… Entonces, lo recurre… y Fermín está convencido: "Mira, pero si aquí no hay nada". ¡Me lo dijo a mí!



“¿El traficante de armas? ¿Y en España le han trincado por delito fiscal?”

A: ¿Cómo se llama este pollo?

V: El Assir.

A: ¿Cómo?

V: El Assir. Abderramán El Assir. Este tiene… es íntimo amigo del rey. Íntimo. Íntimo amigo del rey de Marruecos. Íntimo.

A: ¿Del rey anterior?...

V: Del anterior. De Juan Carlos. Ha hecho veinte mil operaciones del tema de armas y tal…

A: No hace falta que me lo cuentes.

V: Imagínate…

A: Éste es traficante de armas, ¿no?

V: ¡Claro! Éste… efectivamente. ¿Qué vas a hacer?

A: [Con tono incrédulo] ¿Y que lo han trincado aquí por delito fiscal? ¿En España, lo han trincado por delito fiscal?

V: Sí, claro, no, por una gili... Porque, claro, como no había nada, pero nada de nada… porque una serie de operaciones de una sociedad [Alkantara Iberian Exports] que… que el administrador [Manuel Prado] se ha muerto, tal… lo ponen como último beneficiario del efe a de [FAD - Fondo de Ayuda al Desarrollo]…

[En 1989 El Assir negoció en Rabat la venta a Marruecos de siete aviones de transporte CN-235 fabricados por Construcciones Aeronáuticas (CASA). Cada aparato costó 1.100 millones de pesetas, así que el montante total del negocio rondó los 7.700 millones de pesetas, de los cuales unos 2.750 se abonaron con préstamos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y el resto con créditos blandos españoles, a un interés de entre el 7% y el 9% (en aquel tiempo los intereses de los préstamos al consumo superaban el 18% en España y los de Vivienda de Protección Oficial estaban en torno al 11,25%). El Assir y sus socios (Prado, en nombre del rey, con el que Juan Carlos I es socio a medias de todas las inversiones que hace, y el príncipe georgiano Tchokotua, amigo de la infancia del hoy emérito) se embolsan una cuantiosa comisión del 20% sobre el precio total, es decir unos 1.500 millones de pesetas, que paga el Estado español.]

V: …y dicen que unos préstamos en realidad son unos ingresos camuflados como préstamos… un tema muy técnico, pero que no había manera… Escucha, el juez dijo: "Mira, esto no tiene…". Entonces, el abogado que tiene, que es muy pesado, ha emitido el incidente, digamos, de anulación, en el sentido de decir, pues temas técnicos, que si no se puede cerrar sin no sé qué… En fin, dos o tres cosas que algunos te he mandado yo, me parece… Sí, yo te he enviado dos o tres escritos…



“Se les dio un toque a través de la Abogacía del Estado”

V: Pues que a consecuencia de esto, claro, los franceses han intentado apretar de la hostia… Yo me entrevisté con la juez de enlace, que hay aquí francesa, porque… a través de las Relaciones Internacionales del Ministerio estaban apretando para todo lo contrario. Para joder al tipo. ¿Por qué? Porque si aquí se le juzga, se sustancia lo de Francia que es un show, que son todo especulaciones… "Este tío, cuando vendió a Pakistán unos submarinos franceses, la pasta" … en fin, el rollo. Un tema, además, de hace veintitantos años, también. Pero bueno… [ver artículo anterior]

A: Pero ¿ahí tiene un pleito?

V: Sí, tiene un pleito en Francia, pero es un pleito que no está… Te digo, yo he estado en Suiza también, viéndolo… Entonces los franceses, ahora, como son de izquierdas, van y tal… Entonces, no se les ha dicho que no, "iros a tomar por culo", pero estamos allí guindándolos. Y, por otro lado, me dicen a mí, el ministro y el secretario de Estado, "joder… esto que no se note", y tal. Yo obviamente no le cuento a nadie con quién hago las gestiones, porque no… "Tú no te preocupes… Coño, tú no te preocupes, vamos a hacer todo lo posible, y estas cosas son un tema delicado y tal…" A un juez no se le puede decir una cosa tal… porque hay una independencia absoluta y tal…

A: Pero es que es complicado, porque si tiene… Pero vamos a ver, el problema es que no pinche… Porque el juez pues le puede… le puede dar traslado a las partes y resulta que si la Abogacía del Estado y el fiscal pinchan…

V: Le ha dado traslado y no han pinchado. Han contestado… El abogado del Estado…

A: ¿Y que le piden?

V: El abogado del Estado ha dicho que, bueno, que si él ve delito, que siga palante, y que si no, no… O sea, algo así como muy… así como la otra vez recurrió y tal…

A: ¿Han cambiado la…?

V: Claro, han cambiado porque ya se les dio un toque a través de la Abogacía del Estado…

A: Y la Fiscalía General del Estado… Claro, porque entonces yo… casi que llamo a Fermín para que llame a la otra… porque la otra… es que no sé quién es [se refiere a la nueva magistrada del Juzgado 52].

V: Es una chica… Me dijiste que no era la que tú creías, ¿no?

A: No, no, pero ésta… es que seguramente la conozco porque esta chavala estaba en el juzgado este que te dije yo que estaba Cristina… esta chavala de la… en [ininteligible] Y… y, bueno, se le puede decir a Antonio… pero es que Antonio [Viejo] no tiene…

V: Antonio no tiene la cintura que tú tienes…

A: No, no, que no tiene…

V: Ascendencia, todavía, ¿no? Lo he notado y por eso yo quería… Bueno, que yo hago lo que tú me digas… Si tú me dices… Pero yo antes de hablar con él y tal… porque, coño, contigo tengo confianza plena de hablarte…

A: Mira, podemos hacer una cosa… podemos… Yo, como yo ya le dije eso y esperaba tu llamada… Tú le puedes pegar un toque para ver si le sugiere algo, y yo simultáneamente, paralelamente, se lo digo yo a Fermín, porque a Fermín le hablo yo más claro. O sea, yo a Fermín le digo… porque ya le comenté… digo, mira esto es…

V: Pero, nada, explícale el tema cómo es…

En resumen, que Villarejo seguía hablando de ayudar a El Assir con jueces bien situados, a pesar de que el agente "Matias" le había dado la instrucción de que dejara el caso y se limitase a quedar bien con José Luis González Armengol, porque el arreglo de la causa judicial "ya es cosa del centro" (el CNI).

Además, en esta conversación, Villarejo asegura haber hablado directamente con Fermín Echarri, algo que este último negó rotundamente cuando el comisario trató de recusarle como miembro del tribunal que está actualmente juzgando las primeras tres piezas del caso Tándem.

El tribunal rechazó esa recusación, a pesar de que en las agendas de Villarejo figuran anotaciones sobre su cita con el juez Echarri, porque este magistrado aseguró repetidamente que jamás se reunió con el comisario para tratar sobre el caso de El Assir.