A raíz de las investigaciones de Baltasar Garzón, cuando era juez de la Audiencia Nacional, sobre las cuentas ocultas en el BBVA Privanza Bank de Jersey, una trama de evasión fiscal que afloró en 2002, se descubrieron operaciones de defraudación a Hacienda por parte del empresario hispano-libanés Abdul Rahman El Assir, identificado recientemente como uno de los más asiduos visitantes del rey emérito en el complejo privado donde reside en Abu Dhabi desde hace año y medio.

La causa del Privanza Bank Jersey fue archivada por la Audiencia en 2007, pero los subsiguientes recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado reactivaron las pesquisas judiciales que afectaban a El Assir, a quien Público ya señaló como principal socio del rey emérito en los negocios de venta de armas con los que fraguó su fortuna en la primera entrega de la serie de exclusivas sobre el verdadero origen de su enriquecimiento.

Según ha podido descubrir ahora Público, esos apuros judiciales de El Assir condujeron en 2013 a que los servicios secretos españoles negociaran con él para asegurarse su silencio sobre los negocios de armas que había compartido con Juan Carlos I. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) incluso obtuvo los originales de los documentos societarios de aquellas operaciones, según correos electrónicos que obran en poder de este diario, y dio por zanjado el problema. Pero al año siguiente, la causa contra El Assir volvió a reactivarse en el Juzgado Nº52 de Madrid y el traficante de armas amenazó de nuevo con desvelar sus relaciones empresariales con el rey de España.

Y eso llevó al CNI a recurrir, de forma extraordinaria, a un notorio comisario de Policía por su amistad personal con un familiar cercano a El Assir, quien se había instalado en Suiza.



Los correos electrónicos del CNI a Villarejo

Una de las estratagemas del comisario José Manuel Villarejo para defenderse en las causas de Tándem abiertas contra él es afirmar sin descanso que trabajaba al servicio del CNI. Su insistencia deriva de las acusaciones en su contra de haber compaginado actividades profesionales privadas con su condición de policía en activo: si el juez cree que esas actividades privadas las realizó encomendado por el CNI, gran parte de la causa contra él se viene abajo.

Por eso resultó sorprendente que justo antes del inicio del juicio contra él en la Audiencia Nacional, el fiscal Miguel Serrano afirmara que el acusado fue "policía de inteligencia o espía", aunque subrayó que aprovechó esas actividades "para lucrarse". Dicha afirmación se sustentaba en los correos electrónicos que había presentado la defensa de Villarejo en las cuestiones previas, presuntamente cruzados entre él y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI): "Tienen todos los visos de ser ciertos", aseveró el fiscal. El ministerio público les atribuyó veracidad, entre otras cosas, porque el dominio de los remitentes y receptores de esos emails (areatec.com) ya fue identificado por la filtración de Wikileaks "Hacking Team" como uno de los que usaba el servicio secreto español en 2015.

Precisamente ese (areatec.com) es el dominio de una serie de correos electrónicos a los que Público ha accedido en exclusiva durante su investigación sobre los negocios de tráfico de armas que compartieron Juan Carlos I y su amigo durante cuatro décadas Abdul Rahman El Assir. Dichos mails recogen intercambios de información y peticiones entre el comisario Villarejo y varios remitentes, que serían tres agentes distintos del CNI. Esto probaría que el CNI le encargó a Villarejo ciertas tareas puntuales, lo que no implica que lo tuviera a sueldo durante todos los años que abarcan las 31 piezas de la causa Tándem, que es lo que el comisario intenta demostrar denodadamente.

Para este nuevo episodio de dicha serie, este diario también ha conseguido las notas confidenciales remitidas por Villarejo al CNI sobre sus entrevistas con El Assir en Suiza, así como los audios de las grabaciones que hizo en sus conversaciones con altos mandos policiales y altos cargos judiciales, como parte de las gestiones que el servicio secreto le habría encargado, puntualmente, al comisario de las cloacas de Interior para garantizar el silencio del traficante de armas de origen libanés sobre sus negocios con el emérito. Unas gestiones que, según dichos mails, habrían concluido en 2015 con la oferta de un acuerdo económico para El Assir, como se deduce de los documentos reproducidos a lo largo de este artículo.

Para esta investigación sólo se han utilizado documentos, audios y fragmentos de emails o informes previamente examinados (y estimados altamente verosímiles) por especialistas en cada uno de los temas tratados, que además vivieron personalmente esos hechos y que han cotejado los contenidos con sus propios archivos personales o documentación de la época.



Revelaciones contrastadas con tres fuentes de alto nivel

Tanto el contenido de esas "informaciones confidenciales" redactadas por Villarejo como el de los audios de sus conversaciones con jueces y mandos policiales han sido contrastados y verificados por Público a través de al menos tres fuentes de alto nivel: el célebre ingeniero de sistemas y alertador del fraude fiscal internacional Hervé Falciani (cuya lista de grandes defraudadores es citada en esos informes reservados y quien ha precisado a este diario la identidad del contacto de El Assir con la industria francesa de armamento); un viejo amigo del rey emérito que nos ha proporcionado anteriormente innumerables datos hasta ahora desconocidos sobre la fortuna de Juan Carlos I, todos ellos luego demostrados ciertos; y el comisario principal que investigó a Villarejo en las fechas en las que se produjeron los hechos que aquí se narran y que certificó la autenticidad de la conversación entre Villarejo y su compañero encargado de hacer comprobaciones sobre El Assir en Francia. Los tres atribuyen veracidad al contenido de estos mails y notas de Villarejo, de los cuales reproducimos algunos a continuación.

El 29 de enero de 2014, un agente secreto que firma "Aquiles" pero cuyo email es un nombre 'real' ("a******@areatec.com") envía a la dirección de Villarejo (jose.villar@cenyt.com) este correo:



Mensaje del agente secreto alias “Aquiles” dando a Villarejo la luz verde del director del CNI, general Sanz Roldán, para “operar” y “acercarte al objetivo” que denomina “OP14” y es el traficante de armas El Assir, amigo del rey emérito. — PÚBLICO

La orden del director del CNI para “operar” con El Assir

Con "Asunto: Confirmación OP14", el mensaje (que reproducimos literalmente, con todas sus erratas y faltas ortográficas) confirma al comisario el encargo siguiente, donde "R1" es el entonces director del CNI, general Félix Sanz Roldán, y "OP14" es El Assir, tal como quedará claro en los siguientes emails del intercambio de mensajes, así como en las notas de "información confidencial" remitidas por Villarejo sobre el avance de sus gestiones, todas las cuales obran en poder de Público:

Buenos dias Pepe,

Nos ponemos en marcha con lo hablado. R1 da su OK para operar

Adelante con tu plan para acercarte al objetivo que es prioritario y si todo sale bien veremos si terminan las tensiones por aquí.

Para cualquier comunicacion lo refieres como OP14 y si no es imprescindible cuando estés con él no nos menciones, al menos en un principio, aunque termine sabiendo quien te manda una vez que creas que te ganaste su confianza.

Lo que vamos a hacer es bastante fácil, solo repetir lo que el año pasado se hizo y que se hizo bien porque se había cerrado todo hasta que alguien por su cuenta decidió fastidiarlo [aludiendo a unas gestiones anteriores del CNI, hasta ahora desconocidas, para garantizar el silencio de El Assir, en 2013, a través de las cuales los servicios de inteligencia habrían conseguido los originales de los documentos societarios de las operaciones que compartía con Juan Carlos I].

Hacer las cosas con discreción y sin que nadie sepa nada provoca lo que está otra vez está pasando, que una mano tonta enciende lo que la otra ya apagó.

En principio muevete solo ya qte tiempo habrá para que te ayude el equipo que está en el lugar donde está viviendo el objetivo.

Si no hay necesidad no contactes hasta la proxima cita ya confirmada

Aquiles



Varios de los correos del CNI recriminan duramente a Villarejo que en sus informes especifique la identidad del "objetivo" de la operación, como en el que le envía un agente con el alias "Matias" el 12 de abril de ese mismo año:

De: <p*****@areatec.com>

Enviado el: miercoles, 12 de abril de 2014 17:32

Para: <jose.villar@cenyt.com>

Asunto: OP14. Datos

Buenas tardes Pepe,

Insisto en que hay que anular toda referencia a la identidad de OP14, debes cambiar el contenido de los informes donde mencionas su nombre, desde el primero.

Por ahora no hay nada nuevo de lo que informas que ya no conste en nuestra base de datos.

En todo caso, utiliza tus relaciones con JBG para confirmar si fue suya la iniciativa contra OP14 a partir de la causa BVPJ o el partido político donde milita le ordenó atacar la C.

No es bueno que como sueles hacer tomes iniciativas sin consultar y no toques a nadie de tu casa que ya sabes los lios que tienes y lo aficionados que son a la prensa.



"JBG" es el juez Baltasar Garzón, "OP14" es El Assir, "BVPJ" es BBV Privanza Jersey (del escándalo de evasión de capitales a ese paraíso fiscal que provocó la dimisión de Emilio Ybarra) y "la C" es la Corona. Y cuando dice "no toques a nadie de tu casa" se refiere al Ministerio del Interior, donde el entonces Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, dirigía un entramado de montajes ilegales y filtraciones falsas a la prensa que Público desveló y denominó "las cloacas de Interior".



El “objetivo OP14” y sus relaciones con el emérito

Este correo electrónico es una respuesta directa al primer "informe confidencial" sobre El Assir que envió Villarejo al CNI, y al que también ha tenido acceso Público: una larga nota fechada "7.2.14 en la que el comisario dice sin ambages:

OP14 es un libanés nacionalizado español llamado ABDUL RAHMAN EL ASSIR, también conocido como ABBDOUDI KAMEL ABDER RAHMAN EL ASSIR y/o ABDERRAMÁN EL ASSIR, ex cuñado de ADNAM KASHOGGI (OP ya referido en otros proyectos, así como, ex padrastro del fallecido DODY AL FAYED (del que en su día se recibió la orden de evaluar).

Era agregado cultural de la embajada de LIBANO en EGIPTO cuando conoció a la directora de la revista 'Al Sharkiah', SAMIRA KASHOGGI, madre de DODY, con quien se casó en 1976.

Desde mediados de los 70, primero con su cuñado ADNAM KASHOGGI y después por su cuenta, gracias a la amistad y/o relación muy personal con las más importantes casas reales y dirigentes políticos de todo el mundo, ha intermediario en operaciones de venta de armas en países, como, MARRUECOS, EGIPTO, PAKISTAN, FRANCIA y ESPAÑA entre otros.

En la actualidad mantiene una muy estrecha amistad y relación personal, tanto con el Rey de ESPAÑA, como con el de MARRUECOS, entre otras altas personalidades nacionales e internacionales, siendo una persona difícil de contactar al encontrarse hoy en día en dos graves affaire, tanto en FRANCIA como en ESPAÑA. El contacto con el referido OP14 a pesar de su extrema dificultad, fue posible gracias a facilitarlo un familiar muy cercano al mismo.



Cuñado del ‘padrino’ de Villarejo, Adrián de la Joya

Dicho "familiar" no es otro que Adrián de la Joya, amigo íntimo y padrino económico de Villarejo, quien se casó con una hermana de la segunda esposa de El Assir: Cristina Fernández-Longoria. Así se lo relata el propio comisario a su compañero de promoción Juan Rueda, entonces subdirector general de Cooperación Policial Internacional, al que pidió que hiciera averiguaciones en Francia sobre la causa en la que estaba imputado El Assir. Público ha verificado que dicha conversación tuvo lugar en un bar de Madrid el 25 de abril de 2014; como es habitual en el comisario, este grabó dicho encuentro, del que ofrecemos los siguientes fragmentos:



Juan Rueda: Llamé a los franceses, a mi contacto, y me dijo: "Espérate un momento, esto… me voy a enterar". Y resulta que me llama y me dice: "Juan, tenemos que hablar". Viene y me cuenta: "Este asunto, dice, es un tema muy, muy malo".

Villarejo: Claro, claro.

Juan Rueda: Dice: "Está metido Sarkozy y mucha gente". Entonces, ¿cuál es el problema? Que dice: "Estos no quieren ni oír hablar de este asunto… [inaudible a causa del ruido de platos del bar] …por el servicio secreto francés. Él no me lo ha asegurado, dice: "Yo no te lo puedo asegurar, pero allí esta gente entiende que este asunto lo está llevando desde hace mucho tiempo el servicio secreto francés, y la Policía se ha quitado de en medio, la han quitado de en medio, y no quieren saber nada, ni quieren hacer absolutamente nada. "Oye", digo, "esta gente que son los que te han encargado… ¿se puede acercar al tribunal de… y hablar con el responsable para ver cómo está?" Porque son veinte años, es mucho tiempo. Y me dice: "No quieren ni acercarse por el tema porque saben quién está metido y que el servicio secreto posiblemente tenga los teléfonos intervenidos todos".



[La causa en la que estaba imputado El Assir en Francia era el llamado Karachi Affaire, una trama de corrupción con dinero público francés con sobornos a funcionarios corruptos de Arabia Saudí y Pakistán con los que Francia buscó asegurarse el éxito en un concurso internacional de venta de fragatas y submarinos a esos dos países. Una parte del dinero que salió de las arcas públicas francesas para dichos sobornos volvió a Francia para supuestamente financiar ilegalmente parte de la campaña del primer ministro francés Edouard Balladur.

El asunto de las comisiones desembocó el 8 de mayo de 2002 en un atentado en Karachi (Pakistán) contra un autobús en el que murieron 16 personas, entre ellas 11 ingenieros franceses integrantes del equipo que trabajaba en la construcción de los submarinos vendidos a Pakistán. La instrucción judicial francesa concluyó que el atentado fue una represalia por el impago de una parte de los sobornos comprometidos a los intermediarios pakistaníes.

En esta trama El Assir fue condenado por prestar servicios como intermediario financiero para canalizar el dinero público francés a los receptores de los sobornos y la campaña electoral de Balladur. Se da la circunstancia de que fue precisamente al comisario Villarejo a quien Adrián de la Joya recurrió a principios de 2014 para salvar a El Assir de las consecuencias de su entonces inminente procesamiento en Francia].



Villarejo: Te explico, porque quiero que tu conozcas… El tema es el siguiente: Éste ha sido socio del rey nuestro. Socio del rey de Marruecos. Éste era el tronco del [traficante de armas Adnan] Kashoggi, que al final lo engañó y se quedó con el negocio... Se casó con la secretaria de Kashoggi, la primera mujer, que era Eva Longoria… Yo conozco a uno que se casó con la otra hermana [De la Joya] y a través de la historia nos viene y tal. Este tío tiene una gran influencia en EEUU con el lobby fundamental que mueve Clinton. Y entonces los americanos, de una manera u otra, nos dicen: "Oye, nosotros con los franceses les pedimos cualquier cosa y los franceses se ponen en guardia. Vosotros tenéis otro rollo mejor… mira, nos interesa tal, a vosotros os van a dar información que a lo mejor os interesa"... Entonces, yo lo hablé en su día con Paco [Martínez, secretario de Estado de Seguridad].



Encontrar los documentos de la sociedad El Assir-emérito

Aquí, Villarejo le estaba mintiendo a Rueda para fingir que todo venía de una petición de la inteligencia de EEUU y ocultar que las indagaciones que le pedía eran un encargo del CNI para averiguar qué documentos seguía poseyendo El Assir de sus negocios con el rey emérito y dónde los ocultaba, como queda patente en este otro correo electrónico, de un tercer agente del CNI, que en julio vuelve a recriminar al comisario sus indiscreciones e incluso le acusa de cometerlas a propósito para tener luego un rastro comprometedor de la operación secreta; una acusación nada descabellada teniendo en cuenta los antecedentes manipuladores de Villarejo y su insistencia en que todas sus 'misiones' las llevaba a cabo como agente del CNI, algo que este periódico ha desmontado en numerosas ocasiones.

De: <s***********@areatec.com>

Enviado el: jueves, 24 de julio de 2014 21:36

Para: <jose.villar@cenyt.com>

Asunto: OP14. Avances

Buenos noches Pepe,

Matias esta fuera y sin poder comunicarse y por eso te transmito la valoración del material despues de nuestra cita que por tus prisas de siempre terminó antes de tiempo.

Ya se te advirtió que los nombres no se hicieran constar por escrito, habida cuenta que una copias termina en tu casa y ya sabes los lios que teneis y la afición a hablar con los medios sin control.

Tiene poca explicación que llevemos un tiempo informando estos meses siguiendo tus anotaciones que después destruyes o las entregas y cuando se trata de comunicar datos comprometedores como los de ayer los haces constar en tus informes oficiales con copia para tu casa.

Después de tantos años no cuela que sea un error de seguridad y que el riesgo de que salgan de control esa información sea un fallo de principiante. Parece que son guijarros para que se pueda seguir seguir el rastro del camino y tu no eres de los que se pierde.

Si buscas redencion de R1 no es ese el método y con esto agotas argumentos para justificarte.

Tampoco suena bien que aceptaras ver solo fotocpias y sin poder revisarlas y dieras por bueno todo lo que dice OP14 y que no quede constancia de estos cuando durante la comida la cobertura fue plena.

Los de tu apoyo detectaron interferencias y luego silencio total como si apagaras el equipo.

Mantenemos la proxima reunión al día siguiente de la vuelta de tu proxima cita con OP14.

Matias te repetirá las dudas para que te expliques mejor.

Raul​



Nuevamente, "R1" es el director del CNI, y "OP14" es El Assir. Y este correo es una respuesta inmediata del CNI, en ausencia del agente "Matias", a la "información confidencial" que Villarejo había enviado el día anterior (23.7.14) para pormenorizar los detalles que finalmente habría logrado obtener sobre los documentos comprometedores en posesión de El Assir. Aquí reproducimos sólo uno de los fragmentos centrales de ese informe:



Comercio de armas de Trébol, Alkantara, Triad…

…por fin en esta última reunión, al menos ha mostrado cierta documentación, que no ha permitido dejarla para ser examinada, apreciándose que se trata de fotocopias, de contratos, tanto en árabe como en inglés y francés, que el propio OP14 leyó al tiempo que traducía al español, escrituras de sociedades en los mismos idiomas, así como unos impresos bancarios, que tenían borrados algunos datos, presumiblemente para ocultarlos.

Tal y como ya se ha relatado profusamente en informes verbales facilitados antes de esta nota, los documentos referidos han sido mostrados en un escenario singular, como ha sido la sauna del hotel B. Rivage que OP14 usa como domicilio en GINEBRA, posiblemente para impedir que se pudiera emplear cualquier dispositivo de captación-grabación de los datos exhibidos, dado que el encuentro ha sido sin ninguna ropa y, por ende, con imposibilidad de ocultar nada.

No obstante, si ha permitido tomar nota de alguno de ellos, mediante impresos en blanco y lápiz del hotel, con la advertencia de que, fuera de dicho encuentro, ya no repetiría lo manifestado.

Aparte del tenso ambiente emocional donde se ha desarrollado este último encuentro, envuelto todo el tiempo en una suerte de chantaje en ocasiones subliminal, mezclado con cierta arrogancia al alardear que disponía de información muy privilegiada que provenía de altas instituciones del Estado; como que sabía de la abdicación de su Majestad el rey JC, acaecido hace apenas un mes, cuando ya lo anticipó a principios de año, prácticamente en las primeras reuniones celebradas.

En parte de la documentación mostrada por OP14 aparecen operaciones de comercio de armas en numerosos lugares, pudiendo tomar nota de firmas como THALES, DEFENSE & SECURITY, EINSA, LTD, BUMAR LTD, ALKANTARA IBERIAN EXPORTS, INTERNATIONAL TRIAD LTD, HISDESAT M&E, MASKPOL PROTECTION, TEDAE, TREBOL LTD, PROYTESCA GTD, EVERIS AEROSPACE, SDLE LTD, NIGHTVISION LASER SPAIN CORPORATION LTD, ANORTEC, COBRA, ROSOMAK, INDRA, NAVANTIA y POLKI HOLDING OBRONNY, así como un sinfín más que, no hubo tiempo de anotar, obligando a anotarlas con rapidez y sin poder comprobar si era correcto el nombre escrito.

[…]



Cuentas en Jersey, Liechtenstein, Panamá, Suiza…

Siempre según la versión de OP14, afirmó que, desde hacía muchos años, venía repartiendo beneficios de sus operaciones con la venta de armas, a través de estructuras opacas que incluían entre otros, los bancos más importantes de España como el BSCH y el BBVA.

Desde hacía muchos años dijo utilizar cuentas desde la isla de JERSEY, LIECHTENSTEIN, PANAMA, SUIZA y ANTILLAS HOLANDESAS, para dotar del máximo de opacidad posible a las transferencias que lleva a cabo, desde BBVA PRIVANZA al VP BANK, que en ocasiones actúa como fiduciario del BSCH, quien triangula los pagos para terminar en dos fideicomisos, con cuentas en la misma isla de JERSEY, cuya titularidad la ostentaría un conocido fiduciario de SMJC [Su Majestad Juan Carlos], MANUEL PRADO, quien al ser condenado y fallecer después se puso a un tal MAURA.

Cuentas que estarían a nombre de fundaciones como ZAGATKA, de la que ya algo se anticipó verbalmente, creada en VADUZ por el despacho ATU con abogados como MEIER y FEGER, también dueño del banco privado VP BANK; banco que actuaría como lanzadera del BSCH; puesto que intermedia los fondos de OP14 en cuentas a nombre de TINRE E. LTD, sociedad de la familia BOTIN, administrada por H. BATLINER, el más importante despacho de VADUZ.

Del referido despacho BATLINER vinculado al BSCH se ha venido informando desde los 90, ya que es un despacho clave en la creación de estructuras fiduciarias vinculadas a la economía española, usado por MARIO CONDE, ALBERTO ALCOCER, MANUEL y BORJA PRADO, E SARASOLA, así como despachos panameños como GLEZ. RUIZ & ALEMÁN y MOSSACK FONSECA entre otros. Siendo mencionado en diversos informes de la DEA, así como en otros de diferentes servicios secretos como el alemán, consecuencia de la lista FALCIANI del HSBC.



El entramado que ahora avala la Fiscalía del Supremo

Todo este entramado corrobora y amplía considerablemente el que ya se explicó en el primer capítulo de esta serie de exclusivas, y las fuentes consultadas para aquella investigación inicial se ratifican ahora en ello y subrayan que en esta nota de Villarejo del año 2014 ya se adelantan datos que sólo los muy cercanos al rey conocían en aquellas fechas y que han salido a la luz recientemente, como las sociedades Alkantara, Triad y Trébol; la Fundación Zagatka en Liechtenstein; la participación de Alberto Alcocer, o las cuentas en la isla de Jersey. Todo ello también detallado en capítulos anteriores de esta investigación.

El entramado que ahora avala la Fiscalía del Supremo. — PÚBLICO

Más aún, en el decreto por el que la Fiscalía del Supremo archivó el pasado 2 de marzo todas sus investigaciones sobre Juan Carlos I y le libró de un proceso penal (cuya primera página reproducimos aquí), se constatan específicamente como hechos probados numerosos de estos mismos datos. Como "la existencia de un trust denominado The JRM 2004 Trust, constituido el 9 de marzo de 2004 en Jersey por D. Joaquín Romero Maura, de nacionalidad española, con un importe aproximado de 8,5 millones de libras (10,2 millones de euros) y con activos en entidades financieras de Jersey y Guernsey".

O que a uno de los dos trusts constituidos en Jersey entre 1995 y 1997 por el administrador de la fortuna del rey, Manuel Prado, "en 1999 se transfirieron casi 9.000.000 de dólares, también por razones desconocidas, a Tartessos Trust por orden de D. Simeón Sajonia-Coburg-Ghota (D. Simeón de Bulgaria) quien en esa época era un particular, sin cargo político alguno".

Precisamente, las fuentes citadas habían adelantado a Público que Simeón de Bulgaria fue uno de los primos del rey emérito que "Juan Carlos adopta y pone a trabajar en la compra-venta de armas de Alkantara".



CNI: “Hay que conseguir que te invite a su suite”

Será el 27 de noviembre de ese 2014 cuando "Matias" se dirija de nuevo a Villarejo mediante otro mail, esta vez muy largo, en el que vuelve a recriminarle:

Tenemos la impresión que no avanzamos demasiado y desde las discrepancias de antes de vacaciones para eviar escritos con datos sensibles no han aparecido mas novedades significativas.

Se ha chequeado la información que has ido trayendo y muchos datos o son muy antiguos o ya los tenemos o simplemente no coinciden con las comprobaciones que se hacen.

Sobre las otras cosas que dice tener pero que no muestra ni fotocopias puede ser alardes para subir la apuesta como OP14 ha hecho siempre

[…]

Hay que centrarse en conseguir que te invite a su suite para ver opciones y pasar de encuentros en salon, comedor o la sauna, basta con pedirle discreción porque vas a mostrarle algo muy secreto.

Alertanos de la proxima cita y llevaras documentos que pasaran sin dificultas.

[…]

Exige comprobar originales, no creo que le quede mucho porque el año pasado los entregó cuando se cerró su asunto y en todo caso solo tendrá copias ante notario que siempre pueden cuestionarse.



En cualquier caso, la operación siguió adelante, puesto que este correo del CNI termina con una instrucción final de "Matias":

…cierra los acuerdos con OP14 en la cantidad acordada.

A juzgar por la nota final de "información confidencial" remitida al CNI por Villarejo el 11 de enero de 2015, así se hizo, ya que el comisario escribió en uno de sus párrafos:

Una vez obtenido el acuerdo final en estos días de abonar 4.5 m de € en tres o cuatro plazos y teniendo encomendado una nueva actuación sobre CL (princ. vinculada a SMJC); los nuevos encuentros para el cumplimiento de lo acordado con OP14 corresponderán a quien se le asigne.

Donde "OP14" es El Assir y "CL (princ. vinculada a SMJC)" es: Corinna Larsen (princesa vinculada a Su Majestad Juan Carlos). Pero éste es otro asunto.

Según las fuentes consultadas por Público, que conocieron de cerca aquellas negociaciones, el acuerdo con El Assir al que se refieren el CNI y Villarejo consistía en rebajar los 14,8 millones de euros de la deuda fiscal que el traficante de armas tenía con la Agencia Tributaria a sólo 4,5 millones a pagar en varios plazos, a cambio de que mantuviera su silencio sobre sus negocios con el rey Juan Carlos I.

Y para ejecutar ese acuerdo se efectuaron numerosas gestiones judiciales, que detallaremos en un próximo artículo. Sin embargo, el acuerdo con el CNI no llegó a materializarse, por lo que al final Hacienda no perdonó a El Assir gran parte de su deuda y actualmente le pide ocho años de cárcel y 44 millones de euros, entre lo defraudado y la multa. En consecuencia, España ha solicitado recientemente a Abu Dhabi su extradición.



*Público se ha puesto en contacto con el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, quien ha declinado hacer comentarios.

*En este artículo no se reproducen íntegros todos los mails del CNI e informes confidenciales de Villarejo para proteger fuentes consultadas y otros datos.