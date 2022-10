La paradoja de Moreno: quitar impuestos a los más ricos con una mano y reclamar mejor financiación a Sánchez con la otra

Un asunto paradójico, según la Real Academia de la Lengua (RAE), es aquel que "es aparentemente contrario a la lógica". La palabra viene del griego parádoxa, que significa "propiamente lo contrario a la opinión común". Es lo que le sucede en estos momentos al Gobierno de Andalucía, que preside Juanma Moreno (PP) y que anda sumido en una paradoja, cuyo enunciado podría resumirse esquemáticamente en este: quitar impuestos a quienes más tienen con una mano y reclamar mejor financiación al Gobierno de Pedro Sánchez con la otra.

Por un lado, sin diálogo alguno y a toda prisa, por decreto, Moreno aprobó una bajada de impuestos, que favorece más a quien mas tiene y que llevaba incorporado un regalo fiscal a los más pudientes de Andalucía, la supresión del impuesto de patrimonio, que solo pagan quien acumula más de 700.000 euros en bienes, excluida la vivienda habitual. Una reforma que ha neutralizado el Gobierno de España, para gran cabreo del PP andaluz.

Esta rebaja fiscal de Moreno, unida a las ya acometidas en la legislatura pasada junto a Ciudadanos y Vox, cuando, entre otras medidas, se modificaron los tramos del IRPF para reducirlos –en otra decisión que reduce la progresividad en el pago– y se liquidó de hecho el impuesto de sucesiones, que ya solo pagaban los herederos directos que recibiesen mas de un millón de euros, suponen, según los datos de la propia Junta de Andalucía, 900 millones de euros menos, para las arcas públicas.

Por otro lado, Moreno viene reclamando desde que firmó un pacto con la izquierda en el Parlamento andaluz cuando estaba en la oposición una mejor financiación de la Comunidad, que, según los expertos en el asunto, está infrafinanciada. Desde que es presidente, además, lo ha reivindicado en numerosas ocasiones, también en su último encuentro, en junio pasado con el presidente Pedro Sánchez.

Y la semana pasada, el jueves, en el Parlamento de Andalucía, cuando el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, le sacó el asunto. "De usted se esperaba un paquete de medidas que pudiera ayudar a los andaluces, pero ayuda los más ricos y ofrece migajas [a los demás] Esa supresión de patrimonio qué significa exactamente: ¿Busca evasores fiscales o inversores en Andalucía? Su mensaje es que vengan aquí aquellos que quieren ahorrarse impuestos, no quienes quieren crear empleo. ¿Comparte el criterio de progresividad fiscal constitucional? ¿Ahora ya no le hace falta dinero? ¿Ya no necesita que vaya con usted a por un nuevo sistema de financiación? ¿Ya no necesitamos 900 millones porque usted quiere ser el más popular?", le dijo.

Moreno replicó que él "no pedía más dinero" para Andalucía –sin embargo, Moreno se ha quejado en repetidas ocasiones de que Andalucía está infrafinanciada y de que por tanto, necesita más dinero cada año–. "Pido el que nos merecemos, el que nos corresponde. Y le pido –le dijo a Espadas– que nos acompañe".

El Gobierno andaluz reivindica, junto a la Comunidad Valenciana, mientras se resuelve el sudoku de un nuevo sistema de financiación –hasta ahora imposible acometer su renovación, entre otra razones, porque Catalunya está entre las CCAA que participan del mismo– un fondo transitorio, de "nivelación y compensación".

Valencia está gobernada por el PSOE, es otra de las CCAA que recibe menos financiación y que también, como Andalucía, ha bajado impuestos –en este caso, tratando de acompañar a la clase media trabajadora–, lo que le ha costado al presidente Ximo Puig una reprimenda de su propio partido, inmerso en una batalla ideológica con el PP a cuenta de la fiscalidad. Moreno le recordó esto a Espadas: "[El presidente valenciano Ximo] Puig ha metido el fondo de nivelación y de compensación [que también reclama Moreno al Estado]. Le va a ir mucho mejor, póngase del lado de Andalucía".

El agua

Además, entre las decisiones que ha tomado Moreno, junto al regalo fiscal a los ricos, está también eliminar el canon del agua, que se paga en la factura y que sirve para financiar infraestructuras hidráulicas. Esta es una medida que afecta relativamente poco al bolsillo de las familias, que verán, pero que llama la atención que se tome en medio de una sequía y en una Comunidad en la que desde 1980 llueve un 30% menos.

Este fin de semana, Moreno, como dio cuenta eldiario.es, afirmó que Andalucía "necesita soluciones para siempre en el agua" y reclamó al Gobierno que se rascara el bolsillo.

"Estamos dispuestos a poner el mismo dinero que pongan ellos para tener soluciones no coyunturales sino estructurales, para siempre en el agua en Andalucía. Si son capaces de poner encima de la mesa mañana 500 millones de euros ahí estará la Junta de Andalucía con otros 500 millones", dijo Moreno, según recoge Europa Press. "El agua para nosotros es como el gas para Alemania", afirmó el presidente.

Moreno agregó que la Junta pondrá el dinero "independientemente de quien sea la competencia" y también de la cantidad: "Si son capaces de poner 1.000 millones de euros, ya nos buscaremos las habichuelas que aquí estará la Junta para poner otros 1.000 millones de euros. ¡Pero pongan el dinero, que nos morimos de sed en Andalucía", lanzó. El presidente manifestó que la situación actual era: Algo menos de diez millones de euros el Gobierno central, frente a los 141 que está ejecutando la Junta.

El PSOE replicó este lunes. Así, Espadas afirmó estar sorprendido por lo que llamó "especie de apuesta de barra de bar" y acusó a Moreno de "mentir de forma flagrante". "Sigue erre que erre insistiendo en la misma técnica del PP de lanzar mensajes para intentar erosionar en la credibilidad del Gobierno de España, de endosarle los problemas que ocurren en el país más allá de que tenga o no" el Ejecutivo central "responsabilidad en los mismos".

"Es intolerable que se envuelva en la bandera de Andalucía para decir que reivindica los intereses de los andaluces cuando está engañando respecto a las responsabilidades de una administración y otra sobre la cuestión del agua", aseguró Espadas.

El secretario general del PSOE andaluz aseguró que 11 millones es "el coste de las obras de emergencia de abastecimiento que se están acometiendo en estos momentos". Luego, agregó: "Lo que está invirtiendo el Gobierno de España en estos momentos en Andalucía son, por un lado, 1.400 millones de euros en el plan de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, además de 600 millones en desaladoras en Almería, las conducciones de Rules (Granada) y en el túnel de San Silvestre en Huelva, unas infraestructuras largamente solicitadas en Andalucía que durmieron el sueño de los justos durante los siete años de gobierno de Mariano Rajoy".

Espadas señaló que, frente a eso, la Junta declaró en junio de 2020 de emergencia para la comunidad autónoma 17 obras de abastecimiento por un montante total de 430 millones de los que solo lleva ejecutados "un 25 por ciento, 108 millones de euros". Espadas pidió "un poquito más de pudor" y de "por favor" a Moreno.

Para Toni Valero, coordinador de IU en Andalucía, la Junta "practica el negacionismo climático" porque "mientras la sequía está provocando la pérdida de cosechas y ya se están poniendo restricciones al consumo, Moreno se plantea la supresión del canon del agua que beneficia a quienes derrochan agua" y mantiene un remanente de 500 millones de euros "que tendría que haber ejecutado ya en obras acordes ala nueva cultura del agua", recoge Europa Press.

También Teresa Rodríguez, portavoz de Adelante Andalucía, cargó contra Moreno: "Me parece estupendo que se pidan recursos para paliar la sequía, pero me parecería mejor si organizamos un sistema de financiación que sea justo para Andalucía y deje de perjudicarnos".

Sin embargo, Moreno, a juicio de Rodríguez, lo hace "con una mano agujereada": "Ha dilapidado 900 millones de euros que podríamos estar ingresando en base a nuestra autonomía tributaria en calidad de impuestos. Ese dinero sería fundamental para ayudar a frenar los efectos de la sequía".

El presidente de la Junta, en un acto este lunes en la fábrica de Heineken en Sevilla, reivindicó que su apuesta por una menor presión fiscal buscaba hacer competitivo a la Comunidad para así captar inversiones y también reivindicó la autonomía de Andalucía para tomar las decisiones que considere oportunas en materia fiscal. "No vamos a permitir que limiten nuestro autonomía fiscal bajo ningún concepto", dijo Moreno.

"Reformamos para que los andaluces y quienes residan fiscalmente aquí paguen menos impuestos, un esfuerzo titánico, reformista del Gobierno andaluz", que busca "convertir Andalucía en una tierra competitiva".