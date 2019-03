Las listas electorales suponen un revulsivo para todos los partidos, ante lo que parece que serán las elecciones más diputadas de los últimos años. Pablo Casado afronta estos comicios dejando atrás los rastros del 'marianismo'. Algunos vuelven al partido que les dejó de representar, otros se conforman con revalidar la plaza y a otros cuantos se les invita a salir, sin hacer mucho ruido, por la puerta de atrás.

Europa es uno de los destinos más solicitados por quienes han cumplido una etapa en el seno de un partido (desempeñando cargos al frente de un ministerio o una portavocía, habitualmente), y que todavía quieren permanecer en política. Aunque la dirección 'popular' prioriza ahora las listas al Congreso y al Senado y deja en segundo plano la candidatura europea -los partidos disponen del 17 al 22 de abril para registrar sus listas ante las Juntas Electorales- ya hay varios perfiles que destacan para encabezar el grupo popular al Parlamento Europeo, que hace cinco años lideró el actual comisario Miguel Arias Cañete.

Las opciones que hay sobre la mesa, señalan fuentes de la dirección 'popular' a Público, son Esteban González Pons y Dolors Montserrat, ambos portavoces esta última legislatura -el valenciano, de hecho, continúa-; él es el portavoz del PP en la Eurocámara, ella en el Congreso. "Será uno de los dos", aseguran las mismas fuentes. Casado se lo planteó previamente a María San Gil, la expresidenta del PP vasco, pero ésta declinó su oferta.

Con Rajoy al mando del PP, González Pons tenía asegurado ser cabeza de lista, y aunque en Génova aseguraban hace unas semanas que "se ha ganado ser número uno porque ha sido un gran portavoz del grupo español", esa posición fluctúa. A su favor juega que conoce bien la institución y mantiene buena relación con varios de los dirigentes que aspiran a ocupar altos cargos en la cúpula europea. Entre ellos, Manfred Weber, el candidato del grupo popular para presidir la Comisión Europea, que deja el liderazgo del grupo parlamentario del PPE.

Casado, no obstante, está muy interesado en que la candidatura la encabece una mujer, concretamente una exministra de la era Rajoy. Tras la marcha de Fátima Bañez, exministra de trabajo, al sector privado, y la retirada de María Dolores de Cospedal -que tenía todas las papeletas para liderar la candidatura a Europa- en noviembre de 2018 poco después de hacerse público que mandó espiar a sus compañeros de partido, son solo dos los nombres que encajan: Isabel García Tejerina, que ya anunciado que irá de número uno al Congreso por Valladolid, y Dolors Montserrat, exministra de Sanidad e Igualdad.

El actual equipo de dirección del Partido Popular.

En las elecciones europeas de 2014, los 'populares', con Rajoy al frente del Ejecutivo, consiguieron 16 escaños -frente a las 24 actas cosechadas cinco años antes- debido, en parte, a la irrupción en la Eurocámara de Podemos, UPyD y Ciudadanos. A los 'populares' se les estiman 12 o 13 eurodiputados estos comicios si entra Vox y se traslada el crecimiento de Ciudadanos que estiman las encuestas.

María San Gil será "lo que quiera" y "cuando quiera"

El líder del PP está determinado a que la expresidenta del PP vasco, María San Gil, se integre en las listas de la formación, que abandonó la primera línea hace 10 años. "Me fui porque intuí que mi partido se empezaba a desdibujar y aparcaba en un altillo los principios y valores por los que muchos nos jugábamos la vida. Estos 10 años me he sentido ideológicamente muy huérfana, pero ahora Pablo Casado me ha devuelto la ilusión por militar en el PP", afirmaba la conservadora tras el cambio de liderazgo en el partido.

Casado le ha ofrecido -recientemente- irse a Europa y ser la número dos al Congreso por Madrid, pero San Gil no aceptó. Prefiere continuar trabajando en el ámbito de las ideas y de la cultura. Es miembro de la Fundación Faes (el think thank liberal-conservador presidido por José María Aznar) y de la Fundación Villacisneros, que defiende la "unidad de España" y los "valores del humanismo cristiano". Al poco de hacerse con el poder en Génova, el líder 'popular' aseguró que María San Gil "será lo que quiera, cuando quiera y como quiera" en su proyecto.

Para el candidato del PP a la presidencia del Gobierno, San Gil es "la referencia moral de España" y una "referencia imprescindible" nuestro país que sigue "representando la llama de la libertad". La 'expopular' se inició en la política junto a Gregorio Ordóñez, asesinado de un tiro en la nuca por ETA mientras comía con ella y dos compañeros más en un restaurante de San Sebastián el 23 de enero de 1995.

Los que estarán en las listas al PE y los que no

La lista europea -fuera de los primeros puestos- también está "muy cotizada", en palabras del propio Casado, aludiendo así a los cargos que le han solicitado formar parte de ella o que va encajar allí tras dejarlos fuera del Congrso. Entre ellos estaría el extitular de Interior, Juan Zoido, el exjefe de la Diplomacia española José Manuel García-Margallo, y también podría incorporarse el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido.

Por su parte, la expresidenta del PP catalán y actual miembro de la Mesa de la Cámara, Alicia Sánchez-Camacho, ha trasladado también a la dirección del PP su deseo de formar parte de esa candidatura, según fuentes 'populares'. Públicamente ha afirmado que ella estará donde le diga Casado

De la lista actual, fuentes del PP dan por sentado que repetirá el secretario general del PPE, Antonio López-Istúriz, que tiene buena relación con Pablo Casado, y la exministra de Educación Pilar del Castillo. En cualquier caso, tienen más opciones de ver garantizar su continuidad las mujeres, dado que en las listas al Parlamento Europeo hay que cumplir el requisito de cuota y, al menos tres de cada cinco nombres de la lista deben ser mujeres.