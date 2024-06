La participación española en la demanda sudafricana contra Israel tensa a las izquierdas

El 29 de diciembre Sudáfrica presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una demanda contra Israel por "genocidio", a raíz de sus bombardeos sobre la población palestina en Gaza. Casi medio año después, el Gobierno de España ha decidido adherirse a la misma (en la misma línea que países como México o Colombia); de momento, ha sido el único país europeo en hacerlo de manera formal (aunque otros Estados han expresado su intención de sumarse y han iniciado los trámites para ello).

Sin embargo, ni siquiera esta cuestión ha logrado generar consenso entre estas organizaciones, sino que también se ha convertido en objeto de disputa. Desde que Sudáfrica encabezó esta iniciativa en la CIJ, los principales partidos de la izquierda alternativa a nivel estatal, Sumar y Podemos, han pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que la respaldara.

Posteriormente, y a raíz de esta demanda, la Corte pidió a Israel frenar todas sus operaciones militares en Rafah por considerar que podrían ser actos subyacentes de genocidio, lo que redobló la presión de estas organizaciones sobre Sánchez, el Ministerio de Exteriores y el PSOE.

La batalla de la izquierda alternativa para ayudar a conseguir este objetivo se libró en varios frentes, aunque el recrudecimiento de los bombardeos israelíes sobre los palestinos (a escuelas y hospitales) y la protesta social han sido los factores determinantes.

Por un lado, tanto desde Sumar como desde Podemos realizaron una serie de exigencias desde sus respectivas organizaciones. Los de Yolanda Díaz se han centrado estos meses en reivindicar el reconocimiento del Estado palestino (el Ejecutivo lo ha reconocido recientemente), y los de Ione Belarra han pedido romper cualquier relación diplomática con Israel.

Una batalla en varios frentes

Ambas han coincidido en pedir un embargo de armas a este país y, más recientemente y después de los insultos de miembros del Gobierno de Netanyahu a Sánchez y a Yolanda Díaz, Sumar ha pedido la retirada de la embajadora española en Tel Aviv.

También ha tenido lugar otro frente en el seno del Ejecutivo de coalición, en el que ha tenido un papel destacado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que ha pedido dentro del Gobierno que España se adhiera a la querella de Sudáfrica.

Este jueves, tras el anuncio del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, Bustinduy y Yolanda Díaz valoraban de manera positiva el paso dado. La vicepresidenta ha recordado unas palabras que le dirigió en enero a la embajadora de Sudáfrica en España el 14 de enero: "Gracias por abrir camino. Nuestro gobierno tiene que seguir vuestros pasos. Desde Sumar nos vamos a dejar la piel para que así sea", aseguró entonces.

Este jueves, Díaz ha escrito en la red social X que "ha sido un camino largo, pero merece la pena hacer política. Merece la pena estar en el Gobierno. Merece la pena seguir y avanzar", aunque también ha destacado que "tenemos que seguir dando pasos" como el embargo de armas y la retirada de la embajadora española en suelo israelí.

En Podemos han afeado el anuncio hecho por Albares por la forma en la que España ha decidido intervenir en la querella. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia permite participar de un litigio a través de dos procedimientos: mediante el artículo 62, de manera directa, como demandante que actúa, en este caso, contra Israel; o a través del artículo 63, que especifica que "cuando se trate de la interpretación de una convención (en este caso la de genocidio) en la cual sean partes otros Estados además de las partes en litigio", los Estados "interesados" tendrán derecho a intervenir en el proceso.

Si un Estado ejerce ese derecho, "la interpretación contenida en el fallo será igualmente obligatoria para él", por lo que si se resolviera en la CIJ la existencia de un genocidio, España se compromete a acatarlo. España, al igual que México o Colombia, se ha adherido a la demanda a través del artículo 63 de la Corte Internacional de Justicia, como Estado interesado y notificado que ha ejercido su derecho a intervenir en el procedimiento y que se compromete a acatar la resolución.

Belarra: El anuncio de Albares "es fake"

Ione Belarra, secretaria general de Podemos ha criticado la decisión de España de no intervenir mediante el otro procedimiento recogido: "Es un anuncio fake. Ha señalado que España se va a personar en la demanda, pero el propio ministro ha reconocido que no vamos a tomar parte por ninguna de las dos partes, y que esto no va contra Israel", ha dicho este jueves.

"Sí, señor ministro, esto sí va contra Israel, va contra un Estado genocida y terrorista. Si es incapaz de entender esto, el ministro se está equivocando y una vez más el Gobierno demuestra que está buscando el titular y no pararle los pies a Netanyahu", ha proseguido Belarra.

Para Bustinduy, "nuestro apoyo a la demanda sudafricana es pleno desde el día que se anunció y es evidente que la decisión que hoy toma el Gobierno supone un respaldo claro a la investigación de la CIJ por presunto genocidio en la franja de Gaza. La decisión de hoy no puede significar otra cosa más que el apoyo a la demanda sudafricana. Todo lo que deba hacerse para darle ese contenido exacto exigiremos que se haga".

La puntilla del asunto llegaba en la última hora de la tarde de este jueves. El número cuatro de la lista de Sumar a las europeas, y dirigente de IU, Manu Pineda, "rectificaba" en la red social X unas declaraciones suyas en una entrevista en Carne Cruda valorando de manera positiva el paso dado por el Gobierno de España.

Bustinduy: "La decisión de hoy no puede significar otra cosa más que el apoyo a la demanda sudafricana"

"Corrijo. El trilero de Albares nos ha vuelto a engañar. España no se ha adherido a la demanda de Sudáfrica. No valen los eufemismos; queremos acciones concretas contra el genocidio. Ese es el único camino. Las declaraciones vacías no sirven de nada. Exigimos que el gobierno de España participe en las demandas contra Israel y sus altos cargos tanto en la Corte Penal Internacional como en el Tribunal Internacional de Justicia", escribió.

Sin embargo, posteriormente desde su candidatura explicaban que se apoyaba el procedimiento que España ha utilizado para intervenir en la querella sudafricana contra Israel: "Es el adecuado", aseguraron. Pineda protagonizó a última hora de la tarde de este jueves un acto en Málaga junto a Yolanda Díaz y a otros dirigentes.

La vicepresidenta segunda del Gobierno tuvo que detener su intervención debido a la irrupción de un grupo de jóvenes que expresaban y portaban mensajes críticos con la acción del Gobierno respecto al genocidio de Israel en Palestina. El acto se detuvo durante varios minutos y, según fuentes de Sumar, se invitó a hablar a este grupo. Posteriormente el acto se reanudó.

La tensión en el seno de la izquierda se ha disparado en la recta final de la campaña, y ni siquiera la participación de España en la demanda sudafricana contra Israel consigue poner de acuerdo a Sumar y a Podemos.