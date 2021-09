Su presencia no estaba prevista. Aunque se le había cursado invitación, como a otros muchos exdirigentes del partido, no había confirmado asistencia. Pero la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha dejado ver esta mañana con motivo de la Convención Nacional que el PP celebra esta semana. Y no ha dejado escapar la foto junto a Pablo Casado pese a las críticas que realizó, especialmente a su entorno, hace unos días.

La cita de hoy tenía su morbo. Madrid es la parada de hoy en los actos programados por los populares para reforzar a Casado. La ausencia de Isabel Díaz Ayuso ha marcado la actualidad del día. De viaje en EEUU, la dirigente autonómica ha limitado su participación en la Convención a pesar de que ofreció la posibilidad de estar de alguna manera durante el día de hoy. En Génova se negaron a ello.

Aguirre ha hecho acto de presencia en el auditorio del Museo Reina Sofía ya entrada la mañana. El discurso del portavoz nacional y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ya había finalizado. Todos los focos la buscaron. Y Pablo Casado acudió a su encuentro en la entrada del salón de actos. Allí, se le pudo escuchar, en conversación informal con algunos de los asistentes. "Estoy ya retirada de la primera fila, pero estoy aquí apoyando a Pablo, que va a ser nuestro próximo presidente".

La expresidenta de Madrid escuchó atentamente ya desde las butacas, justo al lado de Casado, la siguiente mesa prevista para la jornada. Era sobre economía y la protagonizaban Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, José Vicente de los Mozos, presidente de ANFAC y Zurab Pololikashvili, secretario general de la ONU-OMT junto a Pío García Escudero, presidente del PP en Madrid y vicepresidente del Senado. La expresidenta aplaudió cuando uno de los ponentes deseó al líder del PP que fuera el próximo presidente del Gobierno. La realización audiovisual enfocó oportunamente la escena.

"Niñatos o chiquilicuatres" fueron algunos de los términos usados por Aguirre en una entrevista publicada por El Mundo. Se posicionaba así claramente, y fiel a su estilo, en la pugna que mantienen, todavía, Ayuso y Casado por el control del partido en Madrid. La duda es si la foto de hoy calmará las aguas definitivamente o solo representa una pequeña tregua en una batalla que no ha hecho más que comenzar.