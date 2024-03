Partidos de izquierdas, sindicatos y movimientos andaluces se conjuran para tejer una alternativa a la hegemonía del PP

"Ha costado muchas horas de conversación, mucho convencer. Y a ver qué hacemos ahora", afirma a Público, entre ilusionado y preocupado, uno de los viejos rockeros de la izquierda andaluza que ha estado entre bambalinas en la creación de la Plataforma Andaluza por la Mayoría Social.

En ella están sindicatos y movimientos y la apoyan los partidos PSOE, Podemos, IU, Sumar, Más País, Andalucía por Sí e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Adelante Andalucía, a quien también se contactó, ha declinado la idea.

No se trata de una coalición electoral, según han coincidido en asegurar todos los partidos, sino de activar el tejido social y a la gente progresista, a unos tres meses de que la legislatura en Andalucía llegue a su ecuador. Sin embargo, el objetivo de la plataforma sí es declaradamente electoral, conformar una "coalición de ilusiones", que desemboque en un cambio de Gobierno en Andalucía en 2026, cuando tocan las autonómicas.

"Necesitamos un gobierno de izquierdas que gobierne en favor de la mayoría social. Que el dinero público no vaya a manos de las empresas", resumió el profesor Carlos Arenas, historiador, uno de los promotores de la plataforma, en el acto de presentación, al que acudieron unas 250 personas. "De eso se trata", agregó este en otro momento.

La presentación de la plataforma contó con una nutrida presencia de líderes políticos de la izquierda. El PSOE le dio rango y categoría mediante la presencia del secretario general, Juan Espadas, y del presidente de la Diputación, Javier Fernández; lo mismo que IU, cuyo coordinador en Andalucía, Toni Valero, acudió al acto. También estuvieron tres diputados de Por Andalucía, la portavoz, Inma Nieto (IU), Alejandra Durán (Podemos) y Esperanza Gómez (Más País). El alcalde de Coria del Río, Modesto González, de Andalucía por Sí, también se dejó ver. Lo mismo Francisco Sierra, número uno de Sumar al Congreso.

Esta, la respuesta a la pregunta de qué hacer ahora, una vez que el PP gobierna cómodamente con su mayoría absoluta, piano, piano, pero con un rumbo neoliberal claro, es la gran incógnita que planea sobre la plataforma. "Lo importante es lo que vamos a hacer a partir de ahora", resumió Carlos Arenas. "Tocan –dijo– dos tareas".

Por un lado, la temática, la de implicar a la ciudadanía y la de lograr que los expertos propongan, "no dicten", sino que hagan recomendaciones. Y, por otro, extender el proyecto sectorial y territorialmente. Para ello, puso deberes a los colectivos y a los partidos, que, dijo, tienen la responsabilidad de trasladar esa "masa crítica", de hacerlo, al tratarse de organizaciones andaluzas.

La presencia del PSOE

Carlos Arenas ha sido uno de los mayores críticos en alguna de sus publicaciones ("el cabreo [por la situación de Andalucía] se ha trasladado a mis libros", dijo), desde la izquierda, de los años de Gobierno del PSOE. Y, desde esta perspectiva, no es un asunto menor que haya sido él quien ejerciese como portavoz en el acto de presentación, junto a los comunicadores María Iglesias y Roberto Lakidain en el sevillano Centro Cívico Sindicalistas Soto, Saborido y Acosta.

Arenas dijo esto al respecto: "He sido crítico con el PSOE. Han dilapidado un gran potencial político. Pero llega un momento en que la indignación se convierte en insoportable. El Estado del Bienestar lo están robando. Así que [toca] compaginar los libros con la acción política".

La presencia del otrora todopoderoso PSOE en esta comunión de la izquierda explica como pocas cosas el espíritu de los tiempos que se viven hoy en Andalucía con la mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno Bonilla.

"Juan Espadas se ha dado cuenta de una cosa complicada para el PSOE y que puede que sus estructuras no hayan asumido aún. Para poder volver a subir electoralmente, el impulso no va a salir solo del PSOE. Tiene que haber otra esfera; el tejido social que haga de tracción. Eso no había pasado nunca en Andalucía. Al PSOE la debilidad le hace entender que va a necesitar gente de fuera", analiza uno de los miembros de la plataforma, que se explica así la presencia del PSOE en la plataforma.

"Tenemos que atender a los sectores sociales y unirnos. Hemos venido aquí desde la humildad y la autocrítica y el orgullo de lo que hemos hecho. Debemos recuperar la importancia de lo público", dijo al respecto Espadas al finalizar el acto.

Sacudirse la resignación

La idea de la plataforma, según transmitió la comunicadora Iglesias, es sacudirse, de algún modo, la resignación y, desde la autocrítica (los errores del PSOE fueron numerosos, empezando por la corrupción), "tejer" una alternativa al hoy hegemónico PP andaluz.

"Hacía 50 años que no pasaba una cosa así", dijo Arenas. "No podemos defraudar", agregó. El historiador, que citó, ¿cómo no?, a Carlos Cano, explicó así la génesis de la plataforma: "Esto es una iniciativa de un grupo de amigos discutiendo, hablando de los temas de Andalucia". Entre ellos citó al profesor Miguel Toro, al exsecretario general de CCOO, Francisco Carbonero y a Sebastián Martín Recio, de la Marea Blanca.

"¿Por qué no hacer algo y reunir a los grupos progresistas y de izquierdas?", se plantearon. Luego, fueron tirando del hilo, "hablando con conocidos", entre los que citó a Mercedes [de Pablos, periodista y escritora], Amparo [Rubiales], expresidenta del PSOE de Andalucía y a Antonio [Maíllo], excoordinador de IU en Andalucia. Así se llegó a la presentación de este lunes. "Estamos empezando", remachó Arenas. De momento, en el horizonte emerge ya una cita: el próximo 7 de abril la Marea Blanca ha convocado nuevas manifestaciones en toda Andalucía en favor de la sanidad pública.