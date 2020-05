El distanciamiento entre el PSOE y el PP no es el único riesgo para la continuidad del estado de alarma en el Congreso. Desde la aprobación del decreto de las primeras medidas de confinamiento para hacer frente a la covid-19 existe un malestar entre las formaciones soberanistas que se ha llegado a impregnar incluso en las relaciones entre el Ejecutivo de Sánchez y algunos Gobiernos autonómicos.

Estos partidos consideran que las medidas aprobadas por el Gobierno central y la gestión que se ha llevado a cabo para hacer frente a la pandemia han estado marcadas por una visión "uniformizadora" que no encaja demasiado bien en la estructuras de un Estado descentralizado.

Así se lo han hecho saber a Sánchez desde ERC, JxCat, el PNV, Bildu o el BNG en los tres debates sobre la prórroga del estado de alarma que han tenido lugar hasta el momento en la Cámara Baja. Pero también se lo han hecho saber algunos presidentes autonómicos como el lehendakari Iñigo Urkullu o el presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra.

Las advertencias al Gobierno se materializaron este lunes en el cambio de posición de ERC, que ha anunciado que el miércoles, cuando se votará una nueva prórroga del estado de alarma, pasará de la abstención al 'no'. Los republicanos catalanes no solo contribuyen a dejar en el aire la continuidad de la alarma (después de que Pablo Casado haya anunciado que tampoco respaldará al Ejecutivo el miércoles), sino que han abierto una vía para que el resto de partidos soberanistas endurezcan su posición.

Estas formaciones están trabajando para presentar una propuesta de resolución conjunta al estado de alarma como fórmula para dar un toque de atención a Sánchez por su administración de las competencias autonómicas durante la pandemia. Los partidos soberanistas criticaron la administración de las competencias por parte del Gobierno en la fase más crítica de la pandemia, pero que algunas de estas dinámicas (relacionadas con el estado de alarma) continúen en la fase de desescalada, las ha llevado a endurecer el tono contra los de Sánchez.

"El estado de alarma no es el mecanismo adecuado. Se ha demostrado que no lo era durante toda esta crisis y así lo hemos denunciado. La centralización ha sido un error", afirman desde ERC en el comunicado sobre su rechazo a la prórroga del estado de alarma.

Los republicanos se han quejado de que el Ejecutivo no ha "escuchado" sus peticiones, lo que finalmente se ha convertido en uno de los motivos para pasar de la abstención al rechazo: "Nos abstuvimos por responsabilidad y para dar un voto de confianza al Gobierno español y pedimos rectificación en la retirada de competencias y espacios de soberanía. No lo han hecho. No han escuchado. Catalunya debe poder decidir con las plenas competencias cómo se aborda la nueva fase de desconfinamiento en la que entramos, porque las decisiones y su aplicación son mucho más efectivas desde la proximidad y con el máximo conocimiento de la realidad social".

El PNV ya lanzó una advertencia en el Senado

La crítica de ERC es compartida por otras formaciones del espacio soberanista. Este es el caso de Bildu, que, aunque el miércoles se quedará en la abstención, también ha expresado sus quejas y su rechazo a la recentralización que consideran que se fomenta desde el Gobierno. "Compartimos totalmente el análisis y la crítica política que hace ERC sobre la centralización y el mando único del estado de alarma, y solicitamos que sean las comunidades quienes gestionen la desescalada. Pero tampoco sería la primera vez que aún compartiendo análisis votamos diferente", aseguran desde la formación vasca.

JxCat rompió con el estado de alarma en la última votación de una prórroga, el 22 de abril. En las anteriores votaciones, al igual que ERC y Bildu, los diputados liderados por Laura Borràs en el Congreso se habían abstenido. El PNV no se desmarca en absoluto de estas críticas, a pesar de que ha votado favorablemente a extender la alarma en las tres ocasiones en las que lo ha solicitado el Gobierno.

Es habitual escuchar críticas sobre la recentralización a la portavoz del Grupo Vasco en la Comisión de Sanidad, Josune Gorospe, en las comparecencias del ministro Salvador Illa los jueves en la Cámara Baja; pero más allá de las declaraciones e intervenciones, el PNV ya ha protagonizado otro toque de atención al Ejecutivo, esta vez en el Senado.

Gracias al apoyo de los vascos, el PP logró forzar la celebración de la Comisión General de Comunidades Autónomas, que sirvió para sacar a la luz las tensiones que mantienen Gobierno y autonomías en la gestión de la pandemia. "Estamos comprobando que el Gobierno no proporciona información de manera bilateral como debiera al lehendakari, y tampoco está haciéndolo como debiera en las reuniones que mantiene Sánchez con todos los presidentes autonómicos", se quejaron entonces.