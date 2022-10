Un perito vinculado a una asociación que trabaja para Vox se ofrece al juez para hacer el informe final del 'caso Neurona' 

Tras un año pendiente de que se practique el último informe el 'caso Neurona' y no encontrar perito dispuesto a realizar el peritaje sobre el coste y la calidad de los trabajos que la consultora Neurona realizó para Podemos, el juez Juan José Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, por fin recibe buenas noticias. Luis Navas Fajardo, administrador solidario de IP Peritos Judiciales, SL, se ha ofrecido en un escrito del 7 de septiembre, al que ha tenido acceso Público, a realizar dicho trabajo.

Luis Navas Fajardo le informa al juez que él y su socio, Eduardo García de la Beldad Sanchís, están en condiciones de hacerse cargo de la pericial respecto de la cual tanto la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, que engloba a 42 colegios profesionales de la región; ni la Asociación de Comunicación Política, han declinado participar. La primera porque "no hay especialidad y/o subespecialidad dentro de los colegios profesionales que integran esta asociación con conocimientos para emitir el dictamen pericial solicitado". Y la segunda por ser una entidad sin ánimo de lucro y no una mercantil.

Sin embargo, Luis Navas Fajardo le dice al juez: "Podemos afrontar el caso" y le indica que "sobre la especialidad que se solicita sería comunicación y audiovisuales, es decir, sí que hay especialistas, contrario a lo que indican los colegios profesionales", obviando que además debe ser una empresa con experiencia de campañas electorales la que se encargue del trabajo, según indicó el juez.

La pericial ordenada por Escalonilla, de la que la Fiscalía ha mostrado sus dudas, tendrá que ser realizada por un diseñador gráfico y por un técnico de realización y edición de vídeos, "o una mercantil cuya actividad social comprenda la edición de vídeos, y que haya participado en campañas electorales, teniendo que valorar igualmente el trabajo estratégico de segmentación llevado a efecto por los trabajadores de Neurona Consulting". La segunda parte de la pericial dice el juez que versará sobre el valor del coste de cobertura de los siete actos electorales analizados.

La empresa de Navas Fajardo fue constituida en mayo de 2021, es decir, hace un año y cinco meses, como indica el Registro Mercantil. Según él mismo comunica al juez, la sociedad se dedica al peritaje en la especialidad de la informática forense. Y sobre esa materia, ha sido profesor, según consta en su perfil de Lindkedin. En concreto, en un curso de ciberseguridad para Udima (Universidad de Distancia de Madrid) como profesor de la ANTPJI (Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Informáticos), en 2018-2019; y como director del curso de Investigador Digital Forense de la ANTPJI entre octubre de 2017 y octubre de 2019. Navas Fajardo indica a este medio que fue secretario de esta entidad. "Me echaron por discrepancias hace unos dos años", dice.

Precisamente esta entidad, la ANTPJI, ha trabajado en el 'caso Neurona'. En concreto, realizando un informe pericial encargado por Vox, que está personado como acusación en dicha causa. El informe se presentó en el juzgado el pasado mes de julio y es un contrainforme respecto de otro de Podemos en el que se indicaba que la red social 'Facebook' borra ciertos datos pasados dos años y por lo tanto no tendría sentido facilitar las claves de su cuenta, pues esos datos ya no constan.

En el informe de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judicial Informáticos, firmado por su presidente, Ángel Bahamontes, se decía, al contrario, que esos datos podían localizarse. Con dicho informe, Vox pidió que el juez tomase declaración a Podemos por un posible delito informático al "borrar" pruebas. El juez aún no se ha manifestado al respecto.

Respecto a un posible conflicto de intereses al haber pertenecido a la misma entidad que ha hecho un informe de parte de la acusación del 'caso Neurona', Luis Navas Fajardo indica a este diario que no cree que exista tal conflicto pues "la asociación firma un contrato de confidencialidad con el cliente y sus datos nunca llegan al seno de la asociación", dice.

"De momento, no nos han contestado desde el juzgado, no sé si nos nombrará peritos judiciales para este caso", añade Navas, que dice que al leer una noticia [de Público, del pasado mes de junio] sobre las dificultades que está encontrando el juez Escalonilla para encontrar perito, "escribí al juzgado sin que me haya contestado". El escrito consta enviado por mail el pasado 7 de septiembre.

Luis Navas participó, junto con el presidente de la ANTPJI, en la defensa del nieto mayor del dictador Franco, Francis Franco, acusado de atropellar a dos guardias civiles en 2018. Finalmente fue absuelto. El informe pericial de Navas y Bahamontes desmentía al realizado por la Guardia Civil sobre la geolocalización del móvil de Franco.

En su oferta al juzgado, Navas y su socio admiten de tendrán que contar con ayuda en caso de ser admitida su propuesta. "La parte audiovisual y creación de vídeos tomaría (sic) a compañeros para que me den soporte técnico como parte del peritaje, como por ejemplo Sincro Digital, una PYME que (está) especializada en fotografía y vídeo corporativos". En realidad, esta mercantil se ha dedicado tradicionalmente al negocio de la reprografía y el revelado de fotos.

"Y de ser necesario [la colaboración de] una compañera especializada en redes sociales, como por ejemplo 'All you need', empresa que actualmente la gestiona una abogada. En caso de ser necesario tengo compañeros que tuvieron relación con el asesoramiento de campañas de comunicación de países latinoamericanos", consta en el escrito de IP Peritos Judiciales, SL.