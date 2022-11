Las piruetas de Feijóo para evitar pronunciarse sobre la exhumación de Queipo de Llano

Alberto Núñez Feijóo ha evitado pronunciarse de forma clara sobre la exhumación del general franquista Gonzalo Queipo de Llano, el responsable del fusilamiento de más de 45.000 personas. El líder del PP no ha apoyado que se saquen los restos de la basílica de la Macarena de Sevilla. En su lugar ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez porque asegura que prefiere "hablar de los vivos y dejar a los muertos en paz".

Se ha limitado a señalar que a él lo que le preocupa es "la situación económica del país" y que esa no es su prioridad. "Por tanto, no voy a hacer política con los muertos, no es la prioridad de los ciudadanos españoles", ha remarcado. A pesar de evitar una posición clara, el presidente popular ya defendió que derogaría Ley de Memoria Democrática si llega al Ejecutivo.



Una posición que contrasta con su postura sobre ETA, banda terrorista que el PP se dedica a recordar en discursos en parlamentos y mensajes en redes sociales. Mientras, las asociaciones memorialistas clamaban por la retirada de los homenajes fresquistas en espacios públicos, gestos en los que esta ley da pasos hacia delante.

Abascal habla de "profanar tumbas"

Vox, en su línea, se ha dedicado a atacar al Gobierno y ha criticado de forma directa la exhumación del militar. Santiago Abascal ha asegurado que el Gabinete de Sánchez se dedica a "profanar sepulturas" y ha manifestado que "estos días en los que tantos españoles acuden a los cementerios, para recordar y honrar a sus difuntos, los aprovechan Sánchez y sus secuaces para profanar sepulturas y perturbar el descanso de los muertos".

Lo cierto es que tanto PP, Vox y Ciudadanos se han opuesto a exhumar figuras franquistas enterradas en mausoleos o basílicas. En 2019, los tres partidos votaron en contra de la propuesta de Adelante Andalucía de retirar entonces los restos del militar golpista de basílica de la Macarena.

El Gobierno dice que España se ha levantado "más digna"

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido este jueves que España se ha levantado "más digna" y con "una democracia mejor" después de la excitación no solo de Gonzalo Queipo de Llano, también de su esposa, Genoveva Martí, y del general Francisco Bohórquez. "Porque no puede haber ningún lugar de homenaje a genocidas", ha sostenido.

El miembro del Gobierno ha añadido: "Es un día de dignidad, y es un día también para recordar a esas víctimas y pensar en ellas sabiendo que lucharon por la democracia, lucharon por la libertad; que la represión franquista acabó con su vida, pero que hoy nuestra democracia salda una deuda con ellas evitando que este tipo de genocidas puedan tener un lugar de homenaje en un edificio público".

Por su parte, la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha reconocido que la exhumación le genera "sentimientos encontrados" porque, pese a que ha definido el acto como un gesto de "normalidad democrática", le genera "tristeza porque ha pasado demasiado tiempo". Iñigo Errejón, líder de Más País, ha apuntado que España hoy es un país "un poco mejor". "Hoy, tras años de lucha de los colectivos de memoria, por fin se hace justicia", ha zanjado.