Yolanda Díaz inicia la retirada de la Medalla de Oro al Trabajo a Francisco Franco

Francisco Franco no figurará más en la lista de autoridades reconocidas con la Medalla al Mérito en el Trabajo. Tampoco otros destacados franquistas como el general Juan Yagüe, el exministro José Solís o el cardenal Enrique Pla y Daniel.

Así lo ha anunciado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este jueves en rueda de prensa. La decisión del Ministerio se ancla en la Ley de Memoria Democrática recientemente aprobado y cumple así con la información en exclusiva que ofreció este diario en septiembre de 2021.

"Es indefendible la permanencia de nombres vinculados a la represión y muerte de tantas y tantas personas en un listado de honor. Es una anomalía incomprensible", ha señalado Yolanda Díaz, que ha pedido perdón a las víctimas del franquismo en nombre de la democracia por haber tardado tanto en retirar las insignias a los franquistas.

La lista de personas afectadas por esta decisión comienza por el dictador Francisco Franco, pero continúa con los siguientes nombres: el general Juan Yagüe; el militante de Falange y de las Jons José Luis Arrese; los exministros José Antonio Girón de Velasco y José Solís; el cardenal Enrique Pla y Denial; el exalcalde de Oviedo José María Fernández-Ladreda; los empresario Félix Huarte Goñi y Jesús Romero Gorria; y el excalde de Cádiz, José León de Carranza.

"Estos son los primeros nombres. Seguiremos trabajando para borrar nuestra historia de insignes con la Medalla de Oro al Trabajo de personas vinculadas con la represión franquista", ha señalado la ministra de Trabajo.

La voluntad del ministerio de Trabajo de retirar los reconocimientos del mundo del Trabajo a los dirigentes franquistas fue anunciada por Público en septiembre de 2021. En aquel momento, el ministerio que dirige Yolanda Díaz anunció la modificación del reglamento que fija los criterios para la concesión de las insignias y que incluía, también, una serie de condiciones para su retirada. Finalmente, las insignias serán retiradas en aplicación de la Ley de Memoria Democrática recientemente aprobada y, concretamente, de su artículo 42. "Es un procedimiento más rápido", han asegurado a Público fuentes cercanas al ministerio de Trabajo.

El nombre del dictador Francisco Franco desaparecerá en breve, por tanto, del Libro de Oro que recoge todos los galardones del Ministerio de Trabajo. "Las distinciones por la Medalla al Mérito en el Trabajo se condensan en un llamado Libro de Oro que es, en gran medida, un Libro de la Infamia. Bastaría recorrer sus páginas para comprobar, con estupor, que hemos tardado demasiado tiempo en dar este paso. Es indefendible la permanencia de ciertos nombres, vinculados a la represión y a la muerte de tantas y tantas personas, en un listado de honor como este", ha señalado Díaz.

El dictador Francisco Franco aparece en este libro desde el 18 de julio de 1953 cuando fue distinguido con la Medalla de Oro Laureada al Mérito y al Sacrificio en el Trabajo. Según el citado libro, el Ministerio de Trabajo acreditó la condecoración al dictador, por un lado, por situarse "al frente de los trabajadores que en la guerra dieron su sangre y en la paz u esfuerzo", por otro, "por sus 47 años de servicio sin reposo, en continuada vela, desde el alba al ocaso, combatiendo, gobernando y conduciendo la Nación española desde la oscuridad a la luz".

El otro nombre más destacado que figura en esta primera lista de dirigentes franquistas que perderán la insignia de Oro es el general Yagüe, que participó activamente en el golpe de Estado del 18 de julio y tuvo un papel destacado en el ejército franquista durante la Guerra Civil. Este general fue premiado el 30 de julio de 1946 y, según el Libro de Oro, fue premiado por "la construcción de grupos de viviendas en Burgos, Aranda de Duero, Roa de Burgos y Miranda del Ebro".

"Es solo el inicio"

La ministra ha destacado que esta lista de diez nombres es solo el inicio de un proceso y que en las próximas semanas continuarán abriéndose expedientes para quitar del libro de Oro a aquellas personas vinculadas al aparato de represión franquista.

Yolanda Díaz retira estas distinciones a los cargos franquistas "por respeto a la dignidad humana"

"No podemos permitirnos equiparar a personas que han luchado por la defensa de la democracia, o por la defensa de las personas trabajadoras, artistas de reconocido prestigio, destacados hombres y mujeres de nuestra sociedad, con personajes cuyas manos están manchadas de sangre. Un premio compartido con Francisco Franco, Juan Yagüe, José Luis Arrese, José Antonio Girón de Velasco, José Solís o el cardenal Enrique Pla, todos ellos destacados cargos, colaboradores e ideólogos de la represión franquista, no puede ser considerado un premio. Por eso a estas personas les será retirada esta condecoración. Por eso no pueden figurar en un libro de oro de nuestro presente. Por respeto a la dignidad humana, y por respeto a lo que nuestras instituciones democráticas representan", ha señalado Díaz.

Queda pendiente, por tanto, nombres como el de Pilar Primo de Rivera, condecorada en 1965, de la que se menciona en el Libro de Oro sus virtudes de "entrega, generosidad, alegría y amor a la obra bien hecha" con "más de 35 años" de entrega a "a dignificar la condición de la mujer española".

"Es un proceso que iniciamos ahora, con arreglo a la ley, y que convertirá esta distinción en un título que premie, realmente, el mérito en el trabajo, la igualdad, los derechos y todo aquello que nos dignifica y nos hace mejores", ha zanjado Díaz.