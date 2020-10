PNV y PSE tumban el intento de la oposición de acceder a toda la información sobre el derrumbe de Zaldibar

El hermetismo en torno a distintos aspectos del derrumbe registrado en el vertedero de Zaldibar seguirá, de momento, formando parte de esta trágica historia. PNV y PSE han hecho valer su mayoría en el pleno del Parlamento Vasco de este jueves para impedir que saliese adelante la iniciativa conjunta acordada por los grupos de la oposición, en la que pedían que se trasladase a la Cámara toda la información existente en torno a lo ocurrido en la escombrera vizcaína hace casi ocho meses.

Inicialmente, los grupos parlamentarios de Elkarrekin Podemos-IU por un lado y PP-Ciudadanos por otro habían formulado sendas Proposiciones No de Ley relacionadas con el siniestro de ese vertedero, registrado el pasado 6 de febrero. Aquel día, los trabajadores Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze fueron arrastrados y sepultados por una montaña de basura y tierra. En agosto pasado se hallaron restos humanos que correspondían a Sololuze.

El caso está ahora en los tribunales. En julio pasado fueron detenidos tres altos cargos de Verter Recycling, empresa propietaria del vertedero. Posteriormente quedaron en libertad con cargos, acusados de presuntos delitos contra la vida y la salud de los trabajadores y medioambiental.

El asunto llegó este jueves al pleno de la Cámara vasca. En las horas previas a la sesión, Elkarrekin Podemos-IU y PP-Ciudadanos alcanzaron una enmienda transaccional en la que reclamaban que el Gobierno Vasco ponga a disposición del Parlamento "toda la documentación correspondiente al vertedero de Zaldibar, tanto la previa al derrumbe como la posterior", así como que aporte un documento "donde se recojan todas las actuaciones del Gobierno después del accidente", lo cual pedían que se realizara "en el plazo de dos meses".

Además, los grupos parlamentarios instaban a constituir en el seno de la Comisión de Medio Ambiente "una ponencia que realice un diagnóstico sobre la situación de los vertederos de residuos no urbanos, como el existente en Zaldibar, y elabore un informe sobre su funcionamiento y gestión en relación con el cumplimiento de la normativa vigente y que sirva de base para la elaboración de una Ley de Gestión de Residuos y Economía Circular que cumpla con las directrices europeas y favorezca el seguimiento y control por parte de una administración 4.0".

Esta iniciativa ha contado con el apoyo de EH Bildu, que también ha dado pasos en esta materia: la coalición soberanista ha registrado una moción para solicitar que se constituya una comisión de investigación parlamentaria sobre la tragedia de Zaldibar. Según ha podido confirmar Público, Elkarrekin Podemos-IU apoyará la creación de esa comisión. Se prevé que la votación se produzca en aproximadamente un mes.

Muriel Larrea (PP-Ciudadanos), Miren Gorrotxategi (Elkarrekin Podemos-IU) y Mikel Otero (EH Bildu) coincidieron en denunciar en sus respectivos turnos la "falta de respuesta" del Ejecutivo autonómico ante distintos aspectos relacionados con el derrumbe, algo que los grupos parlamentarios de PNV y PSE rechazaron. "Utilizarán su rodillo para que jamás se pueda debatir sobre nada", resumió Gorrotxategi en una de sus intervenciones.

De momento, PNV y PSE, con su recién estrenada mayoría absoluta, se han encargado de frenar la petición de información que planteaba la enmienda transaccional de Elkarrekin Podemos-IU y PP-Ciudadanos, algo que previsiblemente también harán con la comisión de investigación planteada por EH Bildu.

En el pleno de este jueves, la parlamentaria del PNV María Eugenia Arrizabalaga denunció que la oposición "actúa en un bloque conjunto" más allá de las siglas. Recordó que el grupo parlamentario nacionalista había presentado una enmienda a la propuesta inicial de Elkarrekin Podemos-IU sobre este asunto, por lo que creía que se podría llegar a un acuerdo.

En su enmienda, firmada junto al PSE, el PNV accedía a solicitar "toda la documentación" correspondiente al vertedero de Zaldibar que "consideren de interés y obre en su poder en el plazo de tres meses", aunque especificaba que no se enviaría, "si fuera el caso, aquella parte que los tribunales, pudieran, eventualmente, considerar sujeta a cautelas establecidas en los procesos judiciales abiertos".

"Hemos ido y vuelto"

El parlamentario del PSE Eneko Andueza afirmó por su parte que "el nuevo gobierno de coalición se encuentra articulando una estrategia de residuos que le permita afrontar y gestionar este problema de manera correcta y adecuada". "Para cuando ustedes van, hemos ido y vuelto varias veces", indicó a los grupos de la oposición. Defendió además que las peticiones de información formuladas por los grupos de la oposición "están perfectamente contestadas". "Que la normativa no sea suficiente no significa que el Gobierno no haya cumplido con la ley", añadió.