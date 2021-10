Una portavoz de Vox que abandona el partido asegura que es "autoritario" y funciona a través de "chiringuitos" 

Carmen Cariciolo, portavoz de Vox en el Ayuntamiento sevillano de Bormujos, ha solicitado ser edil no adscrita, dejando el partido ultraderechista, ya que considera que no representa sus ideales y se ha convertido en "un partido como cualquier otro". Cariciolo ha afirmado que el partido designa los puestos "a dedo" y funciona a través de múltiples chiringuitos, además asegura que se trata de una formación "autoritaria".

La portavoz ha anunciado su decisión este jueves en un pleno en el Ayuntamiento de Bormujos. Entre las pocas razones que ha podido compartir en el acto ya que a la edil no se le ha permitido terminar, ha mencionado el autoritarismo y la designación de puestos corrupta. "No me he visto representada y ni me veré representada nunca más por Vox", ha añadido.

También, ha querido mencionar las dos denuncias por acoso que tiene un miembro del partido, Miguel Ángel Pereda, sentado a su lado durante el acto. Pereda además fue denunciado por un uso irregular de la tarjeta de crédito de la agrupación municipal. La dirección de Vox archivó la denuncia y "perdonó" los actos cuando este devolvió el dinero, asegura Cariciolo.



Matrimonio homosexual con una venezolana

Carmen Cariciolo afirma que "no ha sido de ayuda" que hace un mes hiciese pública la noticia de que se iba a casar con una mujer migrante de Venezuela, cuestión que generó tensiones, asegura. Vox le presionó para conceder entrevistas y estas fueron supervisadas, ya que se le impuso "lo que tenía que decir" a los periodistas, comparte la portavoz en un vídeo publicado en sus redes sociales.

A pesar de abandonar la militancia en Vox, la concejala espera poder seguir ejerciendo como edil no adscrita, ya que aunque no pertenece al partido, asegura que los vecinos siguen confiando en ella.