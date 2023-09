El PP alienta ya una repetición electoral tras el portazo definitivo del PNV

Alberto Núñez Feijóo lleva dos meses enredado en una investidura fallida tratando de mantener el pulso de sus posibilidades de gobernar hasta el final, aun sabiendo que los números no dan. Pero, a una semana de llegar a ese horizonte y con la ronda de contactos con los grupos finiquitada —con un acreditado fracaso—, Isabel Díaz Ayuso ha pinchado la burbuja de Génova, arrastrándoles a alentar ya una repetición electoral.



"Vayamos a elecciones", dijo Ayuso este domingo dirigiéndose a Pedro Sánchez, quien, como presidente en funciones, no tiene capacidad para disolver las Cortes y convocar elecciones. Aun así, la presidente de la Comunidad de Madrid insiste: "Reto a Sánchez a que convoque elecciones", volvió a decir este lunes en un encuentro informativo organizado por el diario El Mundo.



Pocas horas después, el portavoz (de facto) del PP, Borja Sémper, se sumaba —arrastrado por las preguntas de las periodistas— a las declaraciones de Díaz Ayuso. Con sonrisa irónica, y en un calculado condicional para no dar por perdida, como sí hace la dirigente madrileña, la investidura de Feijóo, Sémper aseguraba que le parecía "muy bien".



"Como no hay voluntad de engañar a nadie y la investidura de Feijóo es complicada, el escenario posible, de no salir, es que haya una investidura de Pedro Sánchez con los mimbres que hemos hablado antes", apuntó en relación a un posible pacto con Junts que implique una ley de amnistía. "En ese caso, yo también le retaría a que convocara elecciones, no sería sólo la señora Ayuso", subrayó Sémper.



La sensación dentro del PP —compartida por más de una decena de fuentes populares consultadas por Público en las últimas semanas— es que Feijóo se ha encastillado en una investidura sin posibilidades y ha abandonado la maduración de una hoja de ruta más allá del próximo 26 de septiembre.



Además, en el camino hacia su investidura, en el que Feijóo ha ido asumiendo por la vía de los hechos la labor de oposición, no ha conseguido tejer ningún apoyo más que los que ya tenía cuando pidió al rey Felipe VI que le encomendase formar Gobierno: 172.



Todos los ‘no’ del PNV a Feijóo

El rechazo más claro, más repetido y más escenificado ha sido el del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Tantas veces como el PP ha intentado atraer al PNV, tantas veces la formación que preside Andoni Ortuzar les ha dicho que no. Lo hizo al día siguiente de las elecciones generales, en una llamada telefónica con Feijóo en la que Ortuzar le dejó claro que era "imposible" que el PNV apoyara una suma parlamentaria en la que estaba irremediablemente Vox.



Y lo ha hecho insistentemente durante los últimos dos meses hasta el portazo definitivo de este lunes. "No hay margen. Se lo dijimos desde el primer día. No hay margen para esta investidura", zanjó el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, tras una reunión con Cuca Gamarra que ha definido como "cortesía parlamentaria".



Esteban ha confirmado además un encuentro entre Ortuzar y Feijóo hace semanas que ni PP ni PNV han querido hacer público sin dar explicaciones al respecto. Tampoco desmienten en Génova que Esteban González Pons, vicesecretario del PP, haya mantenido algún encuentro con dirigentes de Junts en las últimas semanas.



Así, está claro que, exceptuando a EH Bildu, el PP, aunque no siempre con luz y taquígrafos, ha tratado de exprimir la ronda de contactos para la investidura de Feijóo y ensanchar su capacidad menguada de pactos en el Parlamento. Sin éxito. Así, zanjado el tiempo de diálogo con los grupos tras la reunión con el PNV, el PP pone sobre la mesa lo que ya resonaba en las filas del partido la noche del 23 de julio: ir de nuevo a elecciones como única oportunidad para Feijóo.