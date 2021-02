Pablo Casado se hace una enmienda a sí mismo para calmar las aguas en el Partido Popular. En un discurso en el Congreso más dirigido a propios que a ajenos, el líder del PP ha defendido al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del que ha dicho "consiguió evitar la quiebra de España". Esta defensa de su legado se produce una semana después de anunciar un cambio de sede que no fue bien recibido por todos en el partido, con la promesa de ser "inflexible" con la corrupción. "Ese PP ya no existe", dijo.

El amago de ruptura con el pasado le llevó incluso a criticar la estrategia de Rajoy en Catalunya el 1 de octubre, cuando se celebró el referéndum independentista. En plena campaña catalana, Casado aseguró que no le gustaron las cargas policiales: "Se tenían que haber evitado". Esa sorpresiva declaración tampoco sentó bien en el alma 'marianista' del Partido Popular.

El líder de la oposición también ha hecho una encendida defensa del bipartidismo, una época en la que "nadie desafió las reglas del juego" y ha pedido que se ensanche "el espacio de la moderación" para que PP y PSOE "ganen dentro de él". Casado ha reivindicado a todos los presidentes del Gobierno a excepción del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que "dejó una devastación económica y una agenda de división moral y territorial que rompió esa senda", en sus palabras.

Casado también ha acusado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "liderar el Gobierno más radical y enfrentado" y ha criticado a sus socios de Unidas Podemos por "jalear" la violencia en las calles y situar "a los albaceas de ETA en la dirección del Estado": "Nunca habían mandado tanto quienes quieren destruir España", ha aseverado. "Sánchez pacta con los batasunos e independentistas que piden tumbar el régimen del 78".

El inminente acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)se ha hecho evidente durante su discurso, puesto que el conservador ha dirigido mayoritariamente sus ataques hacia su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y ha tendido la mano al socialista. "Dejemos atrás las pesadillas para empezar a soñar la mejor España. El futuro de la nación está en nuestras manos", ha señalado.

El máximo dirigente del PP ha defendido su estrategia de "moderación" frente a Vox, pese a que el partido ultra le duplicó en número de votos en las elecciones catalanas y consiguió triplicar sus escaños: 3 del PP por 11 de los de Santiago Abascal. Aun así, Casado ha afirmado que no busca "ningún voto que no busque convivir" y ha asegurado que no dará ningún "paso hacia atrás" en esta cuestión.