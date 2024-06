El PP cree que el fallo sobre Álvarez es el "inicio del indulto" por los ERE y el PSOE les acusa de "echar un pulso" al TC

"La sensación que tenemos es que estamos ante el inicio de lo que va a ser el indulto a todos los condenados socialistas de los ERE". Esta ha sido la primera reacción del PP —la emitió Toni Martín, el portavoz parlamentario de Juan Manuel Moreno Bonilla— al fallo del Constitucional (TC) que anula en parte la condena por prevaricación a Magdalena Álvarez, exconsejera andaluza de Hacienda y exministra con el PSOE.

Luego, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, abundó en la idea y afirmó que la decisión del TC le parecía "un indulto por la puerta de atrás". Además, también denunció que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "anticipase esa decisión en un mitin del partido", algo que ha calificado de "sorprendente y alarmante", recoge Europa Press.

Los socialistas reaccionaron al fallo por un lado con "satisfacción" y por otro lado con "prudencia". "No conocemos el contenido de la sentencia. Hasta que no sepamos el contenido completo no vamos a hacer valoraciones en profundidad", dijo Ángeles Férriz, la portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía.

"Nos resulta llamativo que el PP se haya precipitado a valorar lo que no conoce. No solo de esta, sino también de otras sentencias que aún no han sucedido. Parece que ha decidido echar un pulso al TC y dinamitar la separación de poderes y al órgano garante de la Constitución. Ellos que dicen ser sus máximos defensores", agregó Férriz.

El PSOE federal replicó con aspereza a Gamarra: "El PP no puede pretender que la Justicia sea una mera correa de transmisión de sus proclamas políticas, y cuando esto no se produce ataque de forma descontrolada y enloquecida a jueces, tribunales y fiscales".

"Lo venimos viendo desde hace tiempo, no solo en este caso. Lo vimos hace años, cuando la Justicia acorraló al PP por su podredumbre corrupta. Dijeron que todo era una trama contra el PP. Respeten a la Justicia de una vez, y no solo cuando afecta a sus rivales políticos. Señor Feijóo: la Justicia es algo más que las denuncias con recortes de digitales fake de los ultraderechistas de Manos Limpias", dijeron fuentes socialistas .

Para el PP, la decisión del TC no modifica lo que, a su juicio, es lo sustancial, según expresó el portavoz Martin. "El caso de los ERE es y va a seguir siendo el mayor caso de corrupción de la historia, independientemente de lo que hoy haya decidido el Constitucional. Estamos hablando de 680 millones de euros defraudados y más de 100 causas formando esa macrocausa de los ERE".

"[Es] un caso que afecta a casi 20 años de gestión de la Junta de Andalucía y en la que hay condenados 22 exmiembros socialistas de distintos gobiernos autonómicos", remachó Martín, según recoge Europa Press.

Mitin en Benalmádena

Martín se refirió también a la presencia de Álvarez en un mitin de Pedro Sánchez en la campaña de las europeas, lo que describió como "adelanto de la decisión del Tribunal Constitucional" y tachó de "atentado contra la credibilidad de la justicia y contra la separación de poderes y la independencia judicial".

Para Martín, el "intento de borrar los delitos de los socios independentistas que mantienen a Pedro Sánchez en el sillón de la Moncloa", se amplía ahora a los "delitos de compañeros" del PSOE condenados por el caso de los ERE.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, también se refirió al mitin de Benalmádena: "Molesta un poco que el Gobierno anuncie el contenido de una sentencia en un mitin y que no se espere a los propios procedimientos judiciales". "Eso ya es una falta al menos de estética, si no de ética, al menos de estética", dijo.

García agregó que se debe "hablar de este tema de corrupción para que esto no vuelva a pasar". Sobre la cuestión de fondo, manifestó que el PSOE "durante mucho tiempo tuvo un uso corrupto de las instituciones en Andalucía", de lo que "se benefició". Si no lo hizo en términos personales, "se benefició políticamente de determinadas actuaciones", agregó.

García añadió que "el PP tampoco está muy legitimado para hablar de control político de los jueces" y argumentó que "es un partido condenado por corrupción" y que "es un partido que está utilizando la judicatura constantemente con técnicas como el lawfare".