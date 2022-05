Cuando el PP espía... al PP

"He sido sufridor de estos espionajes hasta en cinco ocasiones". Ignacio González – que entre sus más destacadas condiciones de ‘ex’ tiene las de ser expresidente de la Comunidad de Madrid, exmilitante del PP y exmano derecha de Esperanza Aguirre- pasaba este miércoles por la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid sobre el supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso. "Vengo a aportar mi experiencia con el espionaje", avanzaba. Quien más incómodo estuvo durante su intervención fue el concejal del Partido Popular, quizás porque Ignacio González sacó a relucir los trapos más sucios del partido: "Son prácticas recurrentes". Habla del espionaje político.



Ignacio González, a quien la Fiscalía pide seis años de cárcel por una de las piezas del 'caso Lezo'- por el que ya fue detenido y enviado a prisión en 2017- siente que ha sido víctima de una "mafia de espionaje". Y señala directamente al que fuera su partido, el PP. Un hilo que los populares quisieran que que fuera invisible pero no lo es, y que les une a Isabel Díaz Ayuso: Julio Gutiez, detective y dueño de Mira Detectives.

"Yo intervengo en una investigación sobre Ignacio González con el tema del Canal de Isabel II aquí en Colombia. Y en algún momento, alguna vez, me contactó la UCO. Que luego fue el que le detuvo a Ignacio González prácticamente", reconoció Gutiez en una conversación con El Periódico de España. Esto sucedió en 2008 y 13 años después, alguien del PP, según su relato, volvió a contactarle para investigar al entorno de Ayuso. Sostiene que lo rechazó porque era "ilegal". "No son casos aislados", dijo González en Cibeles señalando las coincidencias en ambos escándalos.

Cierto es que el encargo de espionaje a Díaz Ayuso generó la crisis interna más grande del partido y provocó el 'despido' en diferido de Pablo Casado como presidente del PP. Pero el expresidente de la Comunidad de Madrid se sentó este miércoles en la comisión de investigación del Ayuntamiento para, sobre todo, recordar que no es la primera vez que el PP recurre a las peores artes para hacer librar una guerra de liderazgo.

La 'gestapillo'

González fue espiado en un viaje a Colombia en el año 2008, cuando era vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Le grabaron entrando a una vivienda con unas bolsas de basura. Se abrió una causa judicial por ese espionaje, incluso Julio Gutiez declaró por ello a raíz de que la agencia de detectives que ya dirigía entonces fuese acusada de estar detrás del seguimiento, pero acabó archivada.

El que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre se presentó este miércoles en Cibeles con una carpeta azul. "Traigo muchos documentos a esta comisión", aseguró. Entre ellos, según González, las facturas que demuestran que el espionaje del que fue víctima costó casi medio millón de euros y que está dispuesto a aportar a los miembros de la comisión. "Este tema de mi espionaje es lo suficientemente grave como para que se investigue", insistió.

El portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento, José Fernández, incómodo por la imagen del funcionamiento interno de su partido que dibujaba González, se esforzó por tirar por tierra su testimonio. "El compareciente yo creo que ha venido a hablar de su libro", ironizó. "Yo entiendo que ustedes me llaman para que yo hable no de mi libro sino de los espionajes que he sufrido", le respondió el expresidente. ​

Y no fue el único espiado en el PP de Madrid. En el mismo año, 2008, el diario El País destapó que funcionarios de la Consejería de Interior de la Comunidad espiaron al entonces vicealcalde, Manuel Cobo, y a Alfredo Prada, consejero de Justicia y vicepresidente segundo del Ejecutivo de Esperanza Aguirre. Cobo fue quien le puso nombre a la trama: "gestapillo". En aquel momento, Aguirre y Gallardón libraban una batalla por el poder interno del partido en la Comunidad.

Miembros del PSOE también fueron espiados

Este miércoles, frente a los ediles del Consistorio madrileño, González ha asegurado que durante su etapa en la política "nunca" pensó que el espionaje político pudiera constituir un "sistema de funcionamiento". "Hasta que lo pude constatar personalmente", concluyó.

"Me consta que hay personas de otros partidos, en concreto del PSOE, que han sido víctimas de espionaje", declaró también el exmilitante del PP. En concreto, González dio el nombre del socialista Joaquín Almunia.



El PP ha ‘neutralizado’ la comisión

A falta de dos sesiones más, la intervención de Ignacio González ha sido la más mediática hasta el momento en una comisión de investigación marcada por las ausencias. A pesar de que el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, se comprometió a que todos los miembros del PP citados en la comisión acudirían a ella, nada más lejos de la realidad. Ni Díaz Ayuso, ni su hermano, ni Pablo Casado, ni Teodoro García Egea, ni Ángel Carromero, ni la diputada Beatriz Fanjul… Nadie del Partido Popular, salvo quienes trabajan en el Consistorio como Andrea Levy, ha aceptado someterse a las preguntas de los grupos políticos por el supuesto espionaje a la presidenta de la Comunidad.



En total, se convocaron a 45 personas y la larga lista de ausentes condicionará, sin duda, el alcance de las conclusiones que se saquen de una comisión a la que hasta los socios de gobierno de Almeida, Ciudadanos, le han confiado la credibilidad de las explicaciones del alcalde.