El PP se niega a investigar en Galicia las adjudicaciones a la empresa del cuñado de Feijóo durante la emergencia sanitaria

El Partido Popular, que impulsó la comisión del Senado que investiga las contrataciones de manterial sanitario por el caso Koldo, rechazó este martes hacer lo mismo en Galicia con las adjudicaciones durante la pandemia bajo los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo.

El portavoz de los populares, Alberto Pazos, desacreditó la propuesta de abrir una comisión en el Parlamento de Galicia para estudiar esos contratos y acusó al BNG, autor de la iniciativa, de "enlodar la política gallega". Los nacionalistas, a su juicio, "deliran", llegó a decir.

El BNG basaba su pretensión en un informe del Consello de Contas, el organismo que fiscaliza la contabilidad de la administración autonómica, que desveló numerosas irregularidades y defectos en los procedimientos de contratación durante la epidemia de covid en Galicia.

Entre otras cosas, que Universal Support, empresa de la que es director comercial el cuñado del presidente del PP, fue la más beneficiada por esas adjudicaciones en 2021 a pesar de que no tenía vinculación alguna con el sector sanitario.

Según publicó Público, esa compañía se llevó contratos de la Xunta por valor de 19,2 millones entre 2020 y 2023. En su mayoría lo hizo mediante adjudicaciones tramitadas por el procedimiento de emergencia, es decir a dedo y sin concurso público, aunque en el caso de otros 4,2 millones, se llevó la licitación con la oferta económica menos ventajosa de las que fueron estudiadas.

"Call center" para atender llamadas ciudadanas

Los contratos tenían por objeto el establecimiento de un call center para atender llamadas ciudadanas relacionadas con la covid y con las citas para las vacunas; y para el seguimiento de casos de la enfermedad.

El diputado nacionalista Iago Tabares denunció que la Xunta no había remitido a su grupo la documentación que solicitaron sobre esos procedimientos, y defendió que las sospechas sobre esos contratos están fundamentadas en el informe del Consello de Contas y en las investigaciones periodísticas iniciadas por el diario Nós.

La portavoz del PSOE, Patricia Iglesias, exletrada mayor del Consello y quien apoyó la postura del BNG, aseguró que los contratos "no fueron transparentes" y desveló que contenían "ineficiencias e irregularidades". "Si no hay nada que ocultar, el PP no tendría nada que temer a que se constituya esta comisión", aseveró.

El diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, también apoyó la propuesta del BNG "no por afán morboso o acusador", sino como método de "aprendizaje y lección para el futuro", dijo.