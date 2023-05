El PP tiñe el mapa de azul pero no se desprende de Vox

Si la victoria para el Partido Popular pasaba por quitarle algún gobierno al PSOE, este 28M ha superado todas las expectativas. Hasta las de Génova, donde la euforia, contenida a primera hora de la tarde, se fue haciendo paso a medida que avanzaba el escrutinio. "Es un KO a Pedro Sánchez", "venimos de muy lejos para esto", "que salga Sánchez en Ferraz", "es una marea azul"...La cúpula del PP, del primero al último, celebraba el vuelco que la derecha le ha dado al mapa político olvidándose de Vox, de los que dependen en todos los territorios salvo en la Comunidad de Madrid y La Rioja.



La victoria del PP este súper domingo electoral es contundente. "Contundente e inapelable", subrayó Cuca Gamarra, secretaria general del PP, al cierre del recuento electoral. Los populares han ganado en siete de las 12 de comunidades autónomas en las que se votaba este 28 de mayo y le han arrebatado al PSOE la alcaldía de València y Sevilla. El PP ha conseguido el vuelco político que buscaba.



La lectura más evidente la hizo el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla: "Este resultado significa un paso de gigante para que Feijóo sea el próximo presidente de España".



Génova apostó toda su estrategia a plantear las elecciones municipales y autonómicas como un plebiscito entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo y esta noche se ven más cerca de La Moncloa. "Hemos ganado en claridad y hemos dado el primer paso para un nuevo ciclo político", dijo un Feijóo exultante desde el balcón de Génova, el de las grandes ocasiones. Salió acompañado de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, los ganadores de ganadores de este 28M. Ambos han logrado la mayoría absoluta y logran deshacerse de Vox.



A pesar del resultado arrollador de los populares, la extrema derecha sigue siendo la piedra en el zapato. En el País Valencià, en Murcia, en Aragón, en Extremadura(la única en la que el PP ha sido segunda fuerza), en Cantabria y en Illes Balears solo gobernarán si suman con Vox. En Génova nadie quería hablar de los de Santiago Abascal esta noche , pero en la sede de Vox de la calle Bambú ya han advertido al PP que no se lo pondrán fácil en las negociaciones.

"Vamos a hacer valer todos los votos de Vox cualquier rincón de España y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para protagonizar un cambio real", avisó el secretario general de la extrema derecha, Ignacio Garriga. El otro dato de la noche electoral para el bloque de la derecha es que Vox ha duplicado sus resultados con respecto a 2019, demostrando que por ahora su suelo está consolidado.

"Hoy se produce la consolidación del proyecto político de Vox como proyecto nacional", celebró Abascal. Vox está ya en todos los parlamentos autonómicos menos en Galicia. En la dirección nacional del PP han esquivado todas las preguntas sobre la formación ultra: "Hoy no hablamos de otros partidos". A partir de mañana sí tocará hablar de pactos.

Pero esa dependencia de Vox no empaña el triunfalismo en Génova, donde hay sensación de cambio de ciclo y, sobre todo, de haber reforzado el liderazgo político de Núñez Feijóo. "Nos decían que no llegábamos y mira", asegura un colaborador estrecho del presidente del PP. Sienten que han ganado la primera vuelta de las generales, aunque no puedan soltarle la mano a la extrema derecha.