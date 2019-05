La Mesa del Congreso de los Diputados ha acordado este viernes suspender a los diputados en situación de prisión preventiva de ERC (Oriol Junqueras) y de JxCat (Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull). Los miembros del órgano han tomado esta decisión en base a un informe de los letrados de la Cámara en el que se avalaba el procedimiento de suspensión de los parlamentarios.

Él acuerdo del órgano de gobierno del Congreso ha contado con la oposición de los miembros de Unidas Podemos, que plantearon en la reunión más tiempo para estudiar con detenimiento el dictamen de los servicios jurídicos y han expresado su "desacuerdo" con la "premura" y "falta de tiempo" para adoptar la decisión, según ha explicado la presidenta Meritxell Batet.

En el informe de los letrados de la Cámara se recoge que el procedimiento a aplicar para la suspensión es la aplicación del artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal, y no el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso, como se apuntaba estos días. Los letrados razonan en este sentido que la aplicación del artículo del Reglamento del Congreso no procede porque no se dan todos los requisitos para proceder con la suspensión.

En el artículo se establece que para poder llevarla a cabo es necesario que concurran tres requisitos: que los parlamentarios estén en situación de prisión preventiva, que haya un auto en firme de procesamiento y que la Cámara conceda un suplicatorio al tribunal que enjuicia a los diputados. El Tribunal Supremo ya comunicó en uno de sus autos que no pediría el suplicatorio por el perjuicio que ocasionaría al desarrollo del juicio (tendría que suspenderse y los parlamentarios catalanes quedarían en libertad de forma temporal), un postulado que la propia presidenta del Congreso, Meritxell Batet, aceptó.

Sin embargo, el informe de los letrados advierte de que en este caso no cabría la suspension a través de la aplicación del artículo 21.1 del Reglamento, ya que no se dan todos los requisitos que se recogen en la norma. Aunque en el informe los servicios jurídicos recogen que el Supremo descarta el suplicatorio, también recuerdan que a quien le corresponde tomar la decisión sobre la suspensión es a la Mesa de la Cámara, y que el órgano no puede apartarse de la aplicación restrictiva del Reglamento, por lo que no procede aplicar el artículo 21.1, al no darse todos los elementos especificados.

Por lo tanto, el informe concluye con que se debe aplicar el artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal. Además, los servicios jurídicos precisan que esta suspensión debe ser "automática".

