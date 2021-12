Un previsible Mariano Rajoy tira balones fuera y niega cualquier conocimiento de la operación Kitchen

"Soy una persona que vengo aquí a intentar aclarar lo que ustedes me pregunten", ha dicho Mariano Rajoy, presidente del Gobierno entre 2011 y 2018, este lunes en la comisión de investigación sobre la operación 'Kitchen'. Sin embargo, se ha limitado a negar que conociera dicha operación. Ha negado haberse reunido en alguna ocasión con el comisario Villarejo, como este afirma; y también que María Dolores de Cospedal le comunicara que tuviera reuniones con Villarejo en la sede del PP en la calle Génova, como ha acabado reconociendo la ex secretaria general del PP.

Sobre Villarejo y Luis Bárcenas, extesorero del PP, Rajoy ha dicho que "tienen problemas serios en los tribunales" y "tienen derecho a defenderse como quieran" y ha añadido que "no le doy credibilidad" a las acusaciones de ambos que le señalan directamente.

Respecto a Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, imputado en la causa 'Kitchen', Rajoy ha dicho que cree en su inocencia, y sobre el ex número dos de Interior, Francisco Martínez, ha afirmado que tiene una "magnífica" opinión de él, pese a que el que fuera secretario de Estado de Seguridad llegó a plasmar en un mensaje que llegó a la Audiencia Nacional en 2019: "Mi grandísimo error en el ministerio fue serle leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal. Y de eso, afortunadamente, tengo todo muy claro y muy fácil de probar".

"No he hablado con el señor Villarejo en mi vida, jamás me ha mandado un mensaje", ha insistido Rajoy.

Sobre el abogado Javier Iglesias, apodado el Largo, amigo de Villarejo, Rajoy ha reconocido que le conoce. El comisario afirmó que fue este abogado el que intermedió para que Rajoy le recibiera en la sede de Génova en 2014. "Le conozco, era el abogado del don Álvaro Lapuerta [exgerente del PP, ya fallecido], he coincidido con él dos veces", ha matizado.

Rifirrafe con Gabriel Rufián

El diputado Gabriel Rufián ha comenzado su intervención haciendo referencia a la caja b del PP acreditada por la Justicia. "Este es el preámbulo de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre 'Gürtel'", ha dicho Rufián blandiendo la sentencia y, a continuación, se ha levantado y se la ha dado a Rajoy.

No es la primera vez que se enfrentan dialécticamente Rufián y Rajoy. "He estado ya en cuatro comisiones de investigación sobre el PP", ha dicho el diputado de ERC, que ha leído una numerosa lista de casos de corrupción del PP. "Todos estos son los casos de corrupción del PP, muchos de ellos durante su mandato. ¿Quiere pasar a la historia como un señor que va pasando por los sitios diciendo que no tiene ni idea?", le ha recriminado Rufián.

"Hay un informe de la Policía y del exjefe de la UDEF, el señor Olivera, que le reconoce a usted como 'el barbas' o 'el asturiano' y como conocedor de las actuaciones ilegales, ¿miente la Policía?", le ha inquirido Rufián. "Usted qué busca ¿un titular?, no se lo voy a dar", le ha respondido Rajoy. "Usted le falta respeto a esta comisión", ha reprochado el portavoz de ERC.

"La señora Cospedal tiene presunción de inocencia", ha vuelto a decir Rajoy cuando el portavoz del Grupo Plural, Josep Massó, le ha preguntado por el informe policial que sitúa a Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro, en el operativo para contratar al chófer-espía, Sergio Ríos, y pagarle con fondos reservados.

Rajoy sigue negando la 'caja b'

El diputado Massó ha sacado el tema de Andorra y las mediaciones del entorno del Gobierno de Rajoy con los empresarios Ramón e Higini Cierco, dueños de la extinta Banca Andorrana (BPA) para salvarles de la imputación de delitos de blanqueo en España, un tema muy investigado por Público. "¿Usted mandó al señor Javier Iglesias, alias el Largo, a Andorra, para que mediara con los hermanos Cierco?", le ha preguntado. "Mi intervención ahí es ninguna", se ha limitado a contestar el expresidente.

"Alguien se puede creer que una operación como esta, que el juez ha descrito como cierta, no la conocía el ministro del Interior y el presidente del Gobierno?", le ha preguntado a Rajoy el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal. Pero Rajoy ha invocado la presunción de inocencia y ha argumentado que lo único que vale es una sentencia firme.

"Jamás fue condenado el PP por tener una caja b", ha dicho Rajoy varias veces a lo largo de esta última sesión de la comisión de investigación sobre la operación 'Kitchen'. Pero Bal ha incidido, como Rufián, en la sentencia sobre la trama 'Gürtel' del Tribunal Supremo, "en la página 1077 lo puede leer todo el mundo", ha dicho el portavoz de Ciudadanos.

El diputado de EH-Bildu Jon Iñarritu le ha preguntado a Rajoy sobre el motivo por el que su nombre aparece en boca de varias personas en relación al caso 'Kitchen': "No sólo son los señores Villarejo y Bárcenas, lo menciona también Francisco Martínez, el señor Pino [Eugenio Pino, exDAO de la Policía], el señor Olivera [exjefe de la UDEF], el comisario García Castaño. Gente que estaba en la jerarquía por debajo de usted. "Yo no tengo conciencia de esta operación. No puedo ser responsable de lo que digan unas personas a las que yo no conozco", ha repetido Rajoy.