Rajoy, el eslabón perdido para entender cómo se organizó la operación 'Kitchen'

A punto de acabar, la comisión de investigación que el Congreso de los Diputados puso en marcha en marzo pasado sobre la operación Kitchen deja muchas certezas y muchas dudas también. Los principales interrogantes se refieren al papel que jugó Mariano Rajoy en la trama para arrebatarle a Luis Bárcenas documentación comprometedora para el PP utilizando fondos reservados del Ministerio del Interior.

Este lunes comparece Rajoy en la comisión y con él se cierra el turno de comparecientes. Después, los miembros de la comisión de investigación elaborarán un dictamen. El expresidente ya ha anunciado que va a contestar a todas las preguntas que se le formulen pero ha advertido que no conoce ni al comisario Villarejo ni sabe nada de la operación Kitchen.

La Audiencia Nacional ha dejado fuera de su investigación a Rajoy y a María Dolores de Cospedal. El máximo cargo político del Gobierno del PP que se sentará en el banquillo por esa operación parapolicial será el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Este ha alegado, tanto en la comisión del Congreso como en la Audiencia Nacional, que el caso para hacerse con documentación de Luis Bárcenas no afectaba al Ministerio del Interior y que era un tema propio del Partido Popular, pero Fernández Díaz no ha querido mencionar a Mariano Rajoy expresamente.

En cambio, sí le ha mencionado el comisario José Manuel Villarejo, dos veces. En su primera comparecencia en la comisión, en mayo de 2021, el policía jubilado afirmó que había informado directamente a Rajoy sobre la marcha de la operación a través de mensajes en el móvil. "Informaba directamente a Rajoy sobre Kitchen. Me decía Cospedal: Es que el presidente quiere que le des tu versión", dijo Villarejo en aquella ocasión en el Congreso, y acabó relatando que despachaba directamente con Rajoy por este tema "a través de mensajes con un teléfono que me habían facilitado".

Una consigna: "A trabajar"

En su segunda comparecencia, en octubre pasado, Villarejo fue más lejos y afirmó que se había visto personalmente con el presidente Rajoy. Esta afirmación la hizo el comisario después de que Público publicara en exclusiva una información relativa a un audio inédito. Se trata de una conversación entre Villarejo y el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez -imputado en la causa Kitchen-, acaecida el 14 de marzo de 2014, en la que el policía le cuenta que dos días había visto a Rajoy en la sede de Génova. El alto cargo de Interior no lo pone en duda, al contrario. Esta es la transcripción de la conversación grabada por Villarejo:

-Francisco Martínez: He traído papeles.

-Villarejo: ¿Eh?

-F.M.: He traído papeles.

-V.: Sí. Oye, bueno, la visita de la…, la cita con el asturiano [apodo de Rajoy] fue brevísima y te digo una cosa, prohibición absoluta y tal y, por tanto, tú no sabes nada, Paco, ¡no me jodas!

-F.M.: Me has dejado preocupado porque... es que joder si está descontento…

-V.: No, no, no, vamos a ver, yo te digo, yo el otro día... er... como el este utiliza al Capillas [Javier Iglesias] para gestiones y para cosas, ya el otro día le dije al Capilla: "Capilla, lo siento mucho, somos troncos, te quiero mucho pero yo o toco chicha o yo ya no te doy nada. "No, joder, es que yo tengo una persona, que es la enlace, es una tía de mi total confianza, que no te puedo decir quién es". "Pues yo quiero verla".

Y total, que el otro día la... me presenta a una chica de unos 40 años, rubita, no tengo ni puta idea…[ahora piden café al camarero]. Total, que... -en plan confidencia- la veo a la chica y tal y cual, y digo: "Mira, tía, me estás pidiendo unas cosas muy delicadas y tal". Y ella: "No sé, mira yo, tal, asturiano, no sé qué y tal...". Digo: "Pues lo siento mucho pero yo voy a cortar, de verdad, esto no se lo he dicho a nadie, esto no lo conoce nadie, pero como comprenderás, yo tengo unos vínculos y una dependencia con la DAO [Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional] y con un secretario de Estado y tal, y yo no puedo meterme en...".

Total. "No te preocupes", dice, "excepcionalmente, cosa única y tal, yo no voy a estar, pero esta tarde..." [ininteligible] había habido una manifestación de tíos de la Coca-Cola dando por culo...

-F.M.: (...) Sí, esta semana, ¿no? [En efecto: 12 de marzo de 2014 unas 150 personas se concentraron frente a la sede del PP ante los despidos en la embotelladora de la empresa].

-V.: Sí, esta semana, vamos y te digo lo de la Coca-Cola porque que me pasaron como cuando voy a ver a 'la seño' [Cospedal] en la parte de atrás, con los cristales tintados, y entré por allí, allí en Génova, y fue el Capilla, fui con el Capilla, allí en la sala donde está... donde Capilla me recibe siempre, hablando aquí y tal y cual en la especie de burbuja esa de cristal, en la salita esa.

-F.M.: Al lado de su despacho.

-V.: Al lado, justo, al lado de su despacho. Abre su despacho y tal... Y en ese momento viene el presi. "Qué tal, mire solamente para saludarle... Es que el amigo Javier Iglesias goza de toda la simpatía del mundo". "A trabajar", eso fue todo [se ríe]. Ese fue todo el mensaje. O sea...

-F.M.: Sí, para ratificar.



En su última comparecencia en el Congreso, Villarejo afirmó que además de en esa ocasión relatada en el audio, le ha "visto en tres o cuatro ocasiones más". Se refirió, en relación a la primera vez que vio en persona a Rajoy, a que "quería tener la certeza de que era él quien estaba detrás de las órdenes".

Muy probablemente los portavoces en la comisión del Congreso le preguntarán a Rajoy por esa supuesta consigna --"A trabajar"-- que le dio a Villarejo en marzo de 2014; un relato que coincide con lo explicado en otra conversación grabada por Villarejo y mantenida con el empresario Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, que el pasado mes de julio se libró, como su esposa, de la imputación en la causa Kitchen.

Ignacio López del Hierro le contó al comisario Villarejo que "el jefe" estaba de acuerdo en que se desarrollaran las investigaciones solicitadas al policía, como investigar a dirigentes del PP como Javier Arenas o al hermano del exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

Mariano Rajoy tiene que aclarar muchas cosas en relación a Luis Bárcenas, el extesorero y exgerente del partido. Este afirma que grabó una conversación con Rajoy, en su despacho de la sede del PP: "Yo le hago entrega de la cantidad remanente [en la caja b] y que él espantado me dice que cómo puedo tener esos papeles, entonces los destruye en la destructora que tiene a su espalda", dijo Bárcenas en el juicio por los usos de la caja b del PP. Según Bárcenas, ese audio formaba parte del material que se le robó del estudio de su esposa, dentro de la operación Kitchen, a mediados de 2013.

La comisión del Congreso sobre Kitchen ha dejado claro que los seguimientos a Bárcenas y a su familia no respondieron a una operación para investigar el destino del dinero procedente de las donaciones que recibió el PP de grandes empresas, como han manifestado algunos policías que participaron en la operación. Porque esa investigación ya se estaba llevando a cabo por parte de la Audiencia Nacional en el marco de la causa abierta por Gürtel.

"M. Rajoy"

Precisamente, la comisión de investigación ha dejado evidenciado que el inspector principal de la Policía Nacional que investigó el caso Gürtel, Manuel Morocho, sufrió presiones para dejar la investigación y que sus mandos le impidieron incluir en el informe que presentó a la Audiencia Nacional en 2013 la relación de las personas que eran receptoras de dinero de la caja b del PP. Morocho fue objeto de siete querellas por parte de dirigente del PP, todas archivadas.

En la comisión de investigación sobre la financiación del PP, seguida en el Congreso en 2018, el inspector Morocho dijo que su superior, el comisario José Luis Olivera, exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional--imputado en la causa Kitchen--, se negó a que identificara en el informe que se enviaría después a la Audiencia Nacional a "M. Rajoy" como Mariano Rajoy y a "López Hierro" como a Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, a pesar de los indicios en los apuntes del extesorero Luis Bárcenas sobre estas dos personas.