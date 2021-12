La comisión de investigación sobre 'Kitchen' no se cree a Fernández Díaz, que vuelve a negar su implicación

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz (diciembre de 2011-noviembre de 2016) ha arrancado este jueves su comparecencia en la comisión de investigación que se sigue en el Congreso sobre la operación 'Kitchen' diciendo "No tengo nada que ocultar". El exministro está imputado en la causa, siendo el máximo responsable político del Gobierno de Rajoy que se sentará en el banquillo por el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas con fondos públicos para sustraerle pruebas de la financiación del partido.

La primera pregunta, formulada por el portavoz del PSOE, sobre la operación Cataluña ha copado posteriormente gran parte de la sesión. Le han preguntado sobre la grabación que se realizó en su despacho, en el ministerio, en octubre de 2014 con motivo de su entrevista con Daniel de Alfonso, jefe de la Oficina Antifrau de Catalunya, que destapó la conocida como 'Operación Cataluña'. Fernández Díaz ha contestado que la reunión se grabó a instancias de Eugenio Pino, entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía.

Ha añadido que la grabación no se realizó con "malévola intención sino simplemente para tener la grabación y evitarme a mí tener que dar luego explicaciones, se mandó a Asuntos Internos y yo ya no supe más hasta dos años después cuando se filtró". El comisario Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), desveló en esta comisión que fue él, junto con un técnico, quien colocó una minigrabadora bajo la mesa del despacho del ministro, obedeciendo órdenes del DAO.

En abril de 2017, durante la comisión de investigación sobre 'Gürtel' en el Congreso, Fernández Díaz no reveló este hecho cuando le preguntaron por esa grabación, "porque no tenía la certeza de lo que me dijo el señor Pino como la tuve después. Lo incluí en un libro en 2018", ha dicho.

En el momento en que mantuvo la reunión con De Alfonso "no fui consciente de que estaba siendo grabado, porque no me acordaba", ha indicado y ha dicho que posteriormente le dijo a Daniel de Alfonso que su conversación había sido grabada. Según se desprende de aquella conversación, sobre la que el exministro dice que fue manipulada "con la intención de dañarme" y que Público difundió en exclusiva, es que ambos conversaron sobre cómo fabricar escándalos contra ERC y CDC en vísperas de la consulta soberanista del 9-N. "No lo denuncié porque no tengo pruebas", ha indicado Fernández Díaz en relación a la presunta falsificación de esa conversación.

Fernández Díaz insistió en aquel encuentro, en octubre de 2014, en buscar algo incriminatorio contra el hermano de Oriol Junqueras en una de sus conversaciones con Daniel de Alfonso. También se refirió a cómo conseguir datos para desprestigiar o incluso acusar de prevaricación a dirigentes de los dos grandes partidos soberanistas catalanes.

De Cotino a Francisco Martínez

"No tuve conocimiento de la operación 'Kitchen', nunca --ha indicado--. Si esa operación se realizó se hizo sin mi conocimiento". Respecto al comisario Villarejo, ha dicho que "gracias a Dios, en cinco años solo crucé dos palabras con él" y ha añadido: "No oirán ustedes una conversación mía con Villarejo; es mentira que haya despachado conmigo".

En relación a Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, del que Fernández Díaz ha manifestado que le ha decepcionado, le ha dado la razón en una cuestión: "Cuando Francisco Martínez dice que la primera vez que entró en contacto con Villarejo fue por indicación mía es verdad". Fernández Díaz ha explicado que fue Juan Cotino, fallecido por covid, que había sido el anterior director general de la Policía, "la primer persona que me habló del comisario Villarejo. Me dijo que había un comisario en Interior que había prestado servicios importantes y sensibles en la lucha antiterrorista y es conveniente que lo sepas". El exministro ha indicado que él le encomendó a Francisco Martínez que le saludara.

Sobre Soraya Saénz de Santamaría no habla

El portavoz de Vox en la comisión le ha preguntado su opinión sobre si cree que Villarejo pudo tener un cauce de información en el CNI dirigido por Soraya Saénz de Santamaría, justo cuando la Fiscalía "da por buenos unos audios presentados por Villarejo y que prueban esa relación", ha dicho el diputado José María Figaredo. "Sobre eso prefiero no opinar. No quiero atacar a nadie, me estoy defendiendo, no debo ir más allá", ha dicho el exministro.

El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, le ha recordado que el juez García- Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, considera que el ministro del Interior debía conocer la operación 'Kitchen' "por eso le ha procesado". "Me parece imposible que no conociera esa operación", le ha espetado Bal. "Esa opinión del juez la he recurrido no sólo yo, sino todas las partes", ha contestado el exministro y ha mantenido un breve rifirrafe con Edmundo Bal: "Pensaba que era una persona con más solvencia", ha concluido el exministro.

Fernández Díaz ha ido enfadándose a medida que le formulaban preguntas y también ha enfadado en cierto punto a los portavoces parlamentarios. Varios le han comunicado que no se creen que no supiera nada de 'Kitchen'.

El portavoz de EH-Bildu le ha planteado si en alguna ocasión Rajoy le pidió que intercediera por Villarejo ante el DAO. "No lo recuerdo". Jon Iñarritu ha aludido a que tanto Eugenio Pino, el exDAO, como el secretario de Estado de Seguridad y dos comisarios de Policía sitúan a Fernández Díaz en el vértice de la operación 'Kitchen'. "Comprenda que se nos haga extraño que usted no supiera nada", ha indicado el diputado. "Hubo interés en que yo no supiera", ha contestado misterioso el expolítico.