Las primarias de Podemos Asturies derivan en una guerra abierta a 24 horas de la votación

Que el proceso de primarias de Podemos Asturies no iba a ser tranquilo se daba por hecho; que iba a convertirse en una guerra sin cuartel a menos de 24 horas de que se iniciase el plazo para poder votar a las dos candidaturas que se presentan, no estaba previsto. Sin embargo, así ha sucedido. Los antecedentes son muchos, así como los hechos que han tenido lugar en las últimas 48 horas, unos hechos que han dado un vuelco completo al escenario.

Desde el principio se anticipó que el proceso sería complicado y que habría un enfrentamiento claro entre la candidatura que representa la dirección actual (liderada por el secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa) y la candidatura de la diputada en el Congreso y miembro de la dirección estatal, Sofía Castañón.

Para Ripa, el proyecto de Castañón responde al intento de la dirección estatal del partido y de Ione Belarra por controlar a la federación asturiana y acabar con su autonomía, mientras que para Castañón, Ripa (que lleva desde la irrupción de Podemos ocupando la secretaría general en Asturias) debería dar un paso a un lado y ceder a la renovación de la formación tras siete años en el cargo.

En las últimas semanas se habían producido reproches cruzados y Ripa, incluso, había denunciado días antes en medios asturianos que la dirección de Podemos le había amenazado para que se apartara del proceso. Pero la batalla real estalló el sábado por la noche, cuando se conoció que parte del propio Consejo Ciudadano de Podemos Asturies denunció a su secretario general ante los órganos internos de la formación al apreciar irregularidades en la adjudicación de dinero del partido a asociaciones civiles.

La denuncia acusa a Ripa de intentar traspasar dinero a personas de su candidatura ya que el partido aprobó una donación a una asociación (Asociación Juvenil Asamblea Moza d’Asturies) cuya presidenta, Sara Combarros, es la actual número tres de la lista encabezada por el propio Ripa.

Es habitual que Podemos Asturies done parte de sus fondos (que salen de las donaciones que realizan los cargos públicos del partido) a asociaciones y colectivos como forma de "devolver el dinero al tejido y a la sociedad civil". Sin embargo, tanto el Consejo Ciudadano autonómico como la Unidad de Cumplimiento Normativo (el órgano encargado de vigilar las supuestas irregularidades en el seno de la formación, y el que ha abierto una investigación acerca de esta cuestión) aseguran haber apreciado posibles infracciones.

Ripa asegura que la denuncia "no tiene respaldo legal"

La primera y más evidente es la pertenencia de Combarros, la presidenta de la asociación beneficiada, a la candidatura de Ripa; la segunda es que el proceso de concurso abierto para que las asociaciones presentaran sus proyectos duró cuatro días (entre el 22 y el 26 de noviembre), mientras que procesos anteriores tuvieron una duración de más de un mes.

En este sentido, la Unidad de Cumplimiento Normativo y el responsable estatal de las finanzas de Podemos decidieron retirar el dinero que Podemos Asturies iba a donar a estas asociaciones y traspasarlo a cuentas que la formación tiene en Madrid, argumentando que esta era la única manera de bloquear transferencias en fin de semana (la denuncia se cursó un sábado, por lo que fue imposible contactar con la entidad financiera responsable).

Para Ripa, esta operación supone una "intervención de las cuentas" de la federación asturiana por parte de la formación a nivel estatal para tratar de "allanar la candidatura" de Castañón. "Esta denuncia se hace sin ningún respaldo legal. Lo importante es explicar que ya avisamos hace semanas que esto iba a suceder", ha defendido Ripa.

A juicio del secretario general, la vinculación de la presidenta de la asociación adjudicataria de los fondos a su candidatura, lejos de ser una irregularidad, es lo habitual en la formación morada, ya que "lo normal en una candidatura de Podemos es que haya personas de sindicatos, de colectivos y de la sociedad civil y las luchas sociales. Somos un espacio permeable a la sociedad ¿Cómo no vamos a tener relación con la sociedad civil cuando eso es precisamente lo que defendemos, que la sociedad civil entre a las instituciones? Lo contrario son candidaturas marcianas diseñadas desde despachos".

Para Ripa, que Combarros no esté en el Consejo Ciudadano que aprobó la donación, hace que no haya irregularidades

Además, desde el entorno de Ripa se ha dejado constancia de que Combarros no forma parte del Consejo Ciudadano que aprobó la donación, por lo que, en su opinión, no existe ninguna irregularidad (la resolución de la Unidad de Cumplimiento Normativo precisa que no entra "a prejuzgar aún la veracidad o exactitud" de los hechos denunciados por una parte el Consejo Ciudadano de Podemos Asturies).

El líder de la formación denunció unos días antes que había recibido amenazas por parte de la dirección estatal en la sede del partido en Madrid. Sin embargo, según ha podido saber Público, sí que se produjo una reunión entre Ripa y el equipo de la Secretaría de Organización de Podemos, liderada por Lilith Verstrynge, para ofrecerle al dirigente asturiano una lista unitaria; las condiciones eran que él se quedara en el partido, pero que la dirección la asumiera Castañón, con el objetivo de acometer una renovación después de siete años en el cargo y que el liderazgo lo asumiera una mujer.

Por el momento, la dirección estatal y la Secretaría de Organización guardan silencio acerca de este asunto, y la decisión pasa por dejar que los órganos internos resuelvan la investigación y por no pronunciarse, al menos, hasta que concluya el proceso de primarias que arranca este miércoles y que finaliza el próximo lunes. La batalla es inevitable.