El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado este miércoles por unanimidad las recusaciones contra sus 12 magistrados planteadas por el líder de ERC y exvicepresiente del Govern, Oriol Junqueras; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y el exconseller Raul Romeva.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el tribunal de garantías ha desestimado la petición de los tres líderes independentistas que pidieron la recusación en bloque de todos sus miembros, antes de que tuvieran que resolver sobre el recurso de amparo presentado contra la sentencia del Tribunal Supremo.

Junqueras y Romeva plantearon la recusación de los doce jueces al cuestionar su imparcialidad por prejuicios "ideológicos" ante el movimiento independentista y, además, pidieron la abstención de aquellos magistrados que por "convicción personal entendieran que su ideología podría empañar la labor de decisión que les compete".

Según su escrito, el TC "ha resuelto decenas de recursos de amparo" derivados de la causa del Supremo contra los líderes del "procés", "efectuando una valoración jurídica del caso con conocimiento pleno y directo sobre el objeto de la causa, con asunción de culpabilidad de los mismos".

Los magistrados han explicado que el TC puede admitir las recusaciones individualizadas, pero siempre han rechazado las masivas

Pero los magistrados no lo entienden así y han rechazado la recusación en bloque amparándose en la propia jurisprudencia de la sala que establece que las recusaciones masivas del tribunal son "inadmisibles", porque de ser así no habría quien pudiera resolver los amparos contra la sentencia del Supremo, ya que los magistrados no tienen sustitutos, han explicado las fuentes. El Constitucional, añaden, puede admitir las recusaciones individualizadas pero siempre que se han planteado en conjunto las has rechazado por estos motivos.

Despejada ya la cuestión de las recusaciones, el Pleno entrará ahora a resolver las peticiones de suspensión de condena de los tres líderes independentistas que estaban bloqueadas hasta resolver primero este asunto. No obstante, todo apunta a que serán rechazadas toda vez que este martes el TC descartó suspender las condenas de los otros seis líderes independentistas catalanes condenados por sedición, mientras los magistrados resuelven sus recursos contra la sentencia del Supremo.

La razón por la que el TC se opuso a dejar en suspenso las condenas, explican fuentes jurídicas, se fundamenta en una doctrina consolidada del propio tribunal que dice que solo se suspenden cuando las penas de prisión son inferiores a cinco años, lo que no es el caso, ya que los líderes independentistas fueron condenados a entre 9 y 13 años de cárcel.