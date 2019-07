Casi tres meses han pasado desde las elecciones generales y el PSOE sigue sin llegar a un acuerdo para formar gobierno. Este viernes han cambiado las tornas y puede que un acuerdo esté más cerca después de que Pablo Iglesias haya dado un paso atrás para facilitar el acuerdo. Este jueves el socialista no dijo el verdadero problema por el que rechaza una coalición con Unidas Podemos: la presencia de Iglesias en el Consejo de Ministros. Sin embargo, no todo pinta tan bien cómo se podría esperar porque, tras el anuncio del líder de Podemos, el PSOE cambiar de discurso, no da por sentado ningún avance y dice que tiene que ser Sánchez quien elija su equipo.

Probablemente, pocos países de la Unión Europea se enfrentarían a esta situación de bloqueo. Desde los resultados del 28-A los politólogos, dirigentes y periodistas comenzaron a mirar a los países vecinos y comprobaron que los gobiernos de coalición son la norma, no la excepción: ahora mismo hay 19 en la UE. Pero, además, en 14 de estos gobiernos los líderes políticos de los partidos minoritarios ocupan altos puestos del Ejecutivo.

En un repaso de Público por estos gobiernos se comprueba que en la mayoría de países hay largas tradiciones de gobiernos de coalición y que el puesto de viceprimer ministro del Ejecutivo lo ocupa, por regla general, un líder de la formación que apoya en coalición al candidato que ganó las elecciones. Además, en varios casos se ha designado como primer ministro a un independiente y hay ejemplos de gobiernos que son minoría en el Parlamento.

Italia: ministro independiente, Salvini viceministro

Uno de los ejemplos más conocidos y llamativos es el de Italia. De hecho, hay quienes apuntan que Sánchez no quiere compartir el poder con Iglesias por temor a un 'efecto Salvini'. Allí formaron un gobierno de coalición entre el Movimiento 5 Estrellas y Liga Norte. El presidente del Consejo de Ministros es Giuseppe Conte, independiente elegido entre los dos vicepresidentes y líderes de cada formación; Luigi Di Maio y Matteo Salvini.

La paradoja de Italia es que, aunque M5S consiguió más votos que Liga Norte, Salvini consiguió desde su nombramiento ser el foco de los medios y hay veces en las que se da la imagen que es el ministro de Interior el que realmente tiene el poder del Ejecutivo.

Alemania: vicecanciller es el líder del PSD

En Alemania no hay duda de quien es la canciller federal, Ángela Merkel, pero la dirigente formó un Gobierno de coalición con el Partido Socialdemócrata SPD - segunda fuerza más votada. El vicecanciller federal es Olaf Scholz, de los socialdemócratas, líder y candidato en las elecciones. También ocupan políticos del SPD los ministerios de Exterior, Justicia, Trabajo, Familia y Medio Ambiente.

En Alemania no gobierna en minoría ningún partido desde la creación de la República Federal en Alemania desde 1949.

Bélgica: viceministros de cada partido minoritario

En Bélgica ahora hay un gobierno en funciones, pero hasta las pasadas elecciones el Ejecutivo lo formaban el Movimiento Reformador, CD&V - tercera fuerza - y Open VLD - cuarta fuerza -. También pactaron con NV-A pero estos se fueron de la coalición antes de que se terminara la legislatura y se convocaran las nuevas elecciones. Este gobierno ha estado en minoría en el Parlamento.

En Bélgica destaca que el primer ministro es Charles Michel, el líder del Movimiento Reformador. Sin embargo, la lista más votada fue NV-A, el Movimiento Reformador fue el quinto partido en las elecciones de 2014. Michel nombró tres viceministros: Kris Peeters; ministro de Empleo de CD&V, Jan Jambon; también ministro de Interior de NV-A y Alexandre De Croo; ministro federal de Cooperación para el Desarrollo y de Open VLD.

Bulgaria: el primer ministro es del partido, pero no el líder

En Bulgaria el primer ministro es del GERB es Boyko Borisov, pero él no fue el candidato del partido en las elecciones. La candidata fue Tsetska Tsacheva, que ocupó el cargo de la Presidencia de la Asamblea Nacional. El GERB llegó a un acuerdo de coalición con VMRO-BND, Patriotas Unidos y Ataka. No hay ministros de esta última formación de extrema derecha, pero sí del resto.

Valeri Simeonov (NFSB) fue el viceprimer ministro responsable de Economía y Política Demográfica y es el líder de NFSB, partido ultraderechista que forma parte de la coalición de Patriotas Unidos. Estuvo en el cargo hasta noviembre de 2018 cuando dimitió al darse a conocer comentarios machistas con activistas. El candidato en las elecciones por parte de Patriotas Unidos sí sigue formando parte del Ejecutivo como ministro de Defensa, Krasimir Karakachanov.

Eslovenia: viceministros de cada partido minoritario

El independiente y cómico Marjan Sarec ganó las elecciones en Eslovenia con un partido que se limitó a llamarse con su propio nombre. Es el primer ministro pero ha formado gobierno con otros cuatro partidos y ha designado viceministros a los principales líderes de estas formaciones: Miro Cerar, candidato en las elecciones de LSM — cuarto partido más votado — , Alenka Bratuser, candidata de SAB — séptima fuerza más votada — y Karl Erjavez, candidato de DeSUS — octava fuerza —.



Estonia: ministros de Interior y Hacienda

En Estonia forman el gobierno el Partido de Centro Estonio (Keskerakond), el EKRE e Isamaa (Pro Patria). Jüri Ratas es el primer ministro del Partido del Centro, mientras que el candidato del EKRE es el ministro de Interior, Mark Helme, y el líder de Pro Patria, Helir-Valdor Seeder, es ministro de Hacienda.

Finlandia: candidatos en ministerios de Estado y sociales

En Finlandia nunca ningún partido ha logrado la mayoría absoluta por lo que tienen una larga tradición de gobiernos de coalición. Ahora el primer ministro es Antti Rinne, del Partido Socialdemócrata de Finlandia, y gobierna en coalición con Keskusta, VIHR (Liga Verde), VAS (Alianza de izquierda) y SFPP/RKP.

La formación de Rinne lidera siete carteras, mientras que el Partido de Centro cuenta con cinco, Los Verdes con tres y la Alianza de Izquierda y el SPP con dos cada uno. Destacan los nombramientos del candidato y líder de VIHR, Pekka Haavisto, como ministro de Asuntos Exteriores bajo el gobierno de Antti Rinne, de VIHR y de la candidata de VAS, Li Andersson, como ministra de Educación.

Francia comparte los ministerios de Justicia y Hacienda

El gobierno que lidera Emmanuel Macron incluye ministros de el movimiento MoDem, cuyo líder François Bayrou es el ministro de Justicia. Gérard Darmanin, de la República En Marche! es ministro de Hacienda y el socialista Jean-Yves Le Drian, nuevo titular de Exteriores, es del Parido Socialista.

Letonia: primer ministro el candidato con menos votos

El primer ministro de Letonia es es Krisjanis Karins, de Vienotiba, que fue el partido con menos votos de los cinco que forman la coalición. De hecho, quedó en el séptimo puesto este candidato. El Ejecutivo cuenta con dos vicepresidentes: el conservador Jānis Bordāns, de JKP, y que también es ministro de Justicia y Artis Pabriks, también ministro de Defensa y de AP!. En puestos menos importantes se encuentra en representación del partido nacionalista KPV LV Ralfs Nemiro como ministro de Economía y de NA Jānis Reirs como ministro de Finanzas. El resto del Ejecutivo se reparte en proporción de los votos recibidos en las elecciones.



Lituania: formado principalmente por independientes

En Lituania ahora hay una fórmula alternativa. El primer ministro es Saulius Skbernelis, independiente vinculado a la LVZS. La mayoría de ministerios están formados por independientes elegidos tanto por los verdes como por el LSDDP (Partido Social Demócrata Laborista de Lituania).

Luxemburgo: viceministro el candidato del PSO

En Luxemburgo gobiernan el Partido Democrático, el Paritod Socialista Obrero y Déi Gréng (el Partido Verde).El primer ministro es Xavier Bettel, del Partido Democrático y que fue el vencedor de las elecciones, y el viceprimer ministro es el que fue candidato del Partido Obrero, Etienne Schneider.

Países Bajos: viceministros de todas las formaciones

Desde 1945 sólo hay gobiernos de coalición. Ahora forman el Ejecutivo VVD, CDA , D66 y CU. El primer ministro es Mark Rutte, de VVD, y designó a tres viceministros:

Hugo de Jonge; también ministro Salud, Bienestar y Deporte y dirigente de CDA,

Kajsa Ollongren Kajsa Ollongren, ministra Interior y Relaciones del Reino y de D66 y Carola Schouten Carola Schouten, ministra Agricultura, Naturaleza y Calidad y de CU.



República Checa: viceministro primero de CSSD

En República Checa gobierna Andrej Babis, candidato de ANO 2011 y vencedor de las elecciones. Formó gobierno de coalición con CSSD, que fue la sexta fuerza más votada. El primer viceministro y ministro de Interior es Jan Hamáček, líder de CSSD.



Suecia: viceministra del partido menos votado

En Suecia gobiernan en minoría el Partido de los Trabajadores (socialdemócratas) y el Bloque Roji-Verde — cuarta fuerza más votada — . Stefan Löfven es el primer ministro y la ecologista Isabella Lövin es la vicepresidenta y ministra de Medio Ambiente en un gabinete en el que su partido tiene otras cinco carteras. Lövin no es la portavoz del partido verde ya que en el momento de formación del Ejecutivo estaban al mano Gustav Fridolin y Åsa Romson. Eso sí, Fridolin es el ministro de Educación.

Cinco gobiernos sin altos cargos repartidos

Los cinco gobiernos de coalición que no comparten el poder en los altos puestos del Ejecutivo son Croacia, Eslovaquia, Hungría, Polonia y Rumanía. En estos países el presidente es el partido de la lista más votada y ha llegado a acuerdos con otras formaciones pero el Consejo de Ministros está formado por miembros de su equipo o independientes elegidos entre las dos formaciones. Sin embargo, esta opción es la minoritaria entre todos los gobiernos europeos.