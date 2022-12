El PSOE reacciona al desafío del Tribunal Constitucional con una nueva proposición de ley

El Gobierno de Pedro Sánchez empieza a desvelar cuáles serán las medidas que tomarán tras el desafío del Tribunal Constitucional (TC). Fue el propio presidente quien anunció que se pondrá fin al bloqueo de este órgano y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero faltaba saber el cómo, y hay diferentes escenarios posibles. Tal y como confirman fuentes parlamentarias, el primer paso es trabajar para presentar una proposición de ley conjunta lo antes posible.

De este modo, el PSOE incorporará las dos enmiendas sobre la renovación del TC cuestionadas por el propio órgano constitucional y cuya votación ha impedido que se realice en el Senado. Para ello, desde las filas socialistas han comenzado a hablar con los grupos y es probable que la registren esta misma semana, según indican las fuentes consultadas. El objetivo es que la tramitación sea lo más urgente posible.

Se espera contar con los apoyos habituales del bloque de la investidura, que incluye a fuerzas políticas como ERC, EH Bildu, PNV o Más País. De hecho todas ellas votaron "sí" el pasado jueves en el Congreso en este punto.

La información ha llegado después de que Moncloa no cerrara la puerta a la propuesta de rebajar las mayorías parlamentarias para elección de los vocales del CGPJ. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, fue preguntada expresamente en la rueda de prensa habitual celebrada tras el Consejo de Ministros sobre esta cuestión. "Vamos a trabajar para el estricto cumplimiento de la ley, el mandato constitucional y la voluntad popular", dijo en otras tantas ocasiones la portavoz. Esta propuesta fue presentada en 2020 por PSOE y Unidas Podemos.

Desde Bruselas mostraron entonces sus dudas al respecto y aquello se quedó en un cajón. Este mismo martes el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, a diferencia de otras ocasiones, no la rechazó de forma tajante, y aseguró también que están "estudiando" todas las fórmulas. "Vamos a estudiar esa resolución, que ha resultado controvertida", ha dicho Rodríguez, poniendo el foco "particularmente" en los votos contrarios a las medidas cautelarísimas.

Críticas al PP

La rueda de prensa de este martes no había servido por tanto para aclarar mucho más que una voluntad política de tomar cartas en el asunto. Desde la "serenidad" y la "firmeza", según destacó el propio Sánchez. Para lo que sí ha servido es para que el Gobierno volviera a poner en el foco el papel del PP y para contestar a su líder, Alberto Núñez Feijóo, que ha comparecido minutos antes desde Génova para tratar de imponer más condiciones en una hipotética enésima negociación.

Aquí han sido muy tajantes tanto Rodríguez como la ministra de Justicia, Pilar Llop, presente también en la rueda de prensa. "Estamos legitimados para decir que el PP ha secuestrado las instituciones democráticas del ámbito judicial de nuestro país. Él mismo lo ha reconocido, ha presumido de que no iba a renovar el CGPJ para protegerlo de Sánchez. Me parece de extrema gravedad que haya dicho eso expresamente. Llevamos ya casi 1.500 días. Si se hubiera renovado a tiempo no estaríamos en esta situación. No estaríamos en esta posición de tener iniciativas legislativas para legislar sobre patologías democráticas generadas exclusivamente por el PP", ha expresado la ministra de Justicia.

La portavoz, en línea similar, ha destacado que "tenemos al principal partido de la oposición saltándose las normas a la torera y a la Constitución". En Moncloa han rechazado hacer autocrítica e insisten en que el error es bloquear el CGPJ. "Eso es lo que reclama el Gobierno. Es lo que tenemos que hacer todos los españoles y también Feijóo. A partir de ahí hablamos", ha dicho al ser preguntada sobre las condiciones que llegaban pocos minutos antes desde la sede del PP.