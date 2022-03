El PSOE espera a Feijóo entre el deseo de un giro moderado y escepticismo: "El PP necesita regeneración"

Alberto Nuñez Feijóo se convertirá, salvo giro absolutamente inesperado de guión, en el nuevo presidente del Partido Popular (PP) dentro de un mes. Los populares celebrarán un Congreso extraordinario para relevar a Pablo Casado tras una lucha interna que ha perdido estrepitosamente en favor de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Desde el Gobierno han observado con atención la crisis en el principal partido de la oposición, sin comentar muchos detalles pero poniendo el foco principalmente en la necesidad de aclarar "las acusaciones de corrupción". En pocos días comenzará una nueva fase, y tanto desde el PSOE como desde el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez esperan ya la llegada del actual presidente de la Xunta de Galicia. Y la sensación es una mezcla de expectativas sobre su supuesto perfil moderado y el escepticismo de que vaya a cambiar algo su relación.

"No vengo a insultar a Sánchez, vengo a ganarle", dijo Feijóo ante su partido este miércoles al hacer oficial su candidatura. Desde las filas socialistas del Gobierno, una de las primeras integrantes en hablar públicamente sobre el líder gallego fue la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. "Lo importante es saber si se va a mantener esa forma de hacer política y actitud", dijo en una entrevista realizada en Antena 3. "Si dejamos los insultos, ataques, mentiras y calumnias será un paso adelante", añadió al respecto la ministra, quien afirmó "tener buena relación personal" con Feijóo desde hace años.

Para Calviño, "lo que tiene que hacer el PP es encontrar su proyecto" y dejar la "deriva a la ultraderecha" que había mantenido, a su juicio, Casado. "Los partidos tienen que tener una visión de Estado, que ayude a la convivencia y no a la crispación", dijo. Preguntada sobre si con el dirigente gallego será más fácil el entendimiento para cuestiones pendientes como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la vicepresidenta señaló que "ojalá" sea posible. "Espero que podamos contar con un apoyo leal de la oposición. En cuestiones como la pandemia y la guerra en Ucrania deberíamos estar unidos", remató Calviño.

En términos parecidos se expresó también el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, hace unos días en el Congreso. "Espero que en la nueva etapa podamos entendernos", dijo. "Deben constituir en primer lugar una alternativa sólida que sea creíble, que sea fiable para nuestro país", añadió, reclamando que es importante que el PP esté "en la política útil".

Por su parte, fuentes de la dirección federal del PSOE destacan a Público que "Feijóo es más de lo mismo porque la corrupción del PP es sistémica". Para los socialistas, "no se trata de renovar el PP sino de regenerar", algo que no estarían haciendo los populares. Sobre el perfil moderado que está mostrando, al menos en sus palabras, desde Ferraz apuntan a que "tendrá que demostrarlo", porque también hubo momentos en que Casado lo parecía. "Fue contagiarse de Vox y venirse arriba", apuntan las fuentes consultadas.

En el PSOE no se creen "los perfiles moderados a priori" y son asuntos que tendrán que verse en el día a día, tanto en el Senado como en los diferentes espacios en los que participe Feijóo. "Lo tiene que demostrar", insisten al ser preguntados por si serán posibles más pactos de Estado que con Casado. Otro punto importante que resaltan en Ferraz es esperar a ver de qué perfiles y personas se rodea en su nueva dirección. "Eso nos va a dar muchas pistas. Pero a priori no vemos regeneración", inciden.

Feijóo tendrá que lidiar también con Ayuso, con la que parece que de momento ha firmado un pacto de no agresión. "A nosotros no se nos ha olvidado el tema de los contratos a su hermano", destacan en el PSOE, volviendo a poner el foco en la corrupción de los populares. El fuerte liderazgo que ejerce la presidenta madrileña puede provocarle algún quebradero de cabeza. Fuentes del PSOE de Madrid señalan a este medio que "pueden producirse choques" porque a todas luces se ha visto que la sintonía política no es demasiada entre ambos. Sobre el dirigente gallego destacan que su percepción y lo que les llega es que "es un hombre tranquilo", un perfil muy diferente al de la mandataria autonómica.

Quienes mejor conocen al nuevo líder de los populares son los socialistas de Galicia. Para Pablo Arangüena, diputado en el Parlamento gallego, la decisión de Feijóo "le genera un problema en Galicia al PP porque no tiene recambio", según señala a este medio. "Han invertido unas cantidades ingentes de recursos de marketing para construir una imagen suya determinada y no tienen a nadie que a corto y medio plazo pueda sustituir su figura", apunta.

Además, considera que le va a resultar mucho más difícil jugar en el terreno de juego de la política nacional y en primera línea. "Aquí jugaba en campo propio y cualquier cosa que haga es aplaudida por todos los medios casi sin excepción. En Madrid va a ser mucho más diverso el ambiente con que se encuentre. Y se le va a medir mucho más lo que diga", añade. Arangüena considera que "Feijóo tiene mucha mochila" y que todo se va a analizar con lupa desde Madrid. Un ejemplo son los contratos relacionados con su hermana, como publicó este medio. "Se lleva hablando de estos temas en Galicia mucho tiempo pero en la política nacional hay más escrutinio", afirma el socialista.

Para José Manuel Lage, secretario de organización del PSOE de Galicia, explica a este medio que "Feijóo está haciendo un fraude y engaño a los gallegos", tras presentarse el año pasado a las elecciones. "Entre Galicia y el PP, ha decidido lo segundo", afirma. Para el dirigente socialista, "va a tener que enfrentarse a decisiones que no son menores", como decidir la primera vez que su partido hace un Gobierno con Vox. "Lo que cuentan no son las palabras sino los hechos", afirma.

Lage recuerda que quien incluye por primera vez dentro de la actividad de la administración autonómica a una red antiabortista fue Feijóo en la Xunta de Galicia a través de la Red Madre. O fue quien acabó con la gratuidad de los libros de texto. "Se ha generado una falsa aureola de moderado porque ha vivido en una zona de confort", afirma el socialista.

Otras fuentes del PSOE en Galicia consultadas destacan que el actual presidente autonómico "está sobrevalorado" y que su perfil no es moderado sino que sabido jugar a captar todos los perfiles. En este sentido, los socialistas destacan que cuenta con algunos diputados de su grupo que hacen el papel de contentar al electorado de Vox. "Juega a esa ambigüedad por cuestión instrumental", señalan.

Consideran también que sus discursos políticos "tienen poca transcendencia" política fuera de palabras y lugares comunes. "Patina bastante cuando se sale del guión", afirman. Sobre su perfil "pactista", destacan en el PSOE gallego que acordar cualquier asunto con él como presidente "ha sido muy difícil" porque "aplican un rodillo férreo". Como en Ferraz, son escépticos acerca de que vaya a ser más pactista que Casado. Un asunto destacado por Lage para desmitificar ese perfil pactista es el uso de la televisión pública gallega, donde el PP "está incumpliendo" una ley pactada con el resto de grupos. "¿Pactista? ¿Moderado?", se pregunta irónicamente.

Por su parte, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, reeditará su duelo gallego con Feijóo a nivel estatal, a la espera de cómo se concreta el proyecto político que pretende impulsar. Díaz considera al popular como un "buen político", "muy listo" y un "gran adversario".