Feijóo se postula para presidir el PP: "No vengo a insultar a Pedro Sánchez, vengo a ganarle"

Feijóo da el paso definitivo para presidir el PP y se postula oficialmente como candidato para el congreso extraordinario. "Porque me siento preparado, porque creo que puedo y porque estoy convencido, pido vuestra autorización para presentar mi candidatura a la presidencia del PP", así lo ha anunciado Feijóo frente a sus compañeros de partido en Santiago de Compostela. "No vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez, vengo a ganar a Pedro Sánchez", proclamó ante la ovación de los suyos.



Con la candidatura de Alberto Núñez Feijóo sobre la mesa el PP pulsa el botón de "reinicio". "Hay situaciones que ni se buscan ni se escogen, pero cuando hay una situación que ni se busca ni se escoge hay que abordarla con determinación.(...) Uno no puede elegir el momento en el que le toca gobernar", comenzó diciendo Feijóo en un auditorio lleno y preparado para ovacionarle. "Yo no estoy en política para desentenderme, acomodarme y buscar lo que a mí más puede interesarme", dijo de sí mismo.

La decisión estaba tomada, la conocían-y la querían- sus compañeros de partido pero Feijóo, asegura, tuvo dudas: "He dudado, claro que he dudado.(...)He dudado porque hay una política de revanchismo, de trincheras y de odios en la que no creo". Todas las dudas que pudiera tener se las despejó su propio partido, que desde hace dos semanas solo ha estado de acuerdo en que la solución a la crisis interna pasaba por él.



Aunque el líder gallego ha animado a cualquiera que tenga un proyecto para el partido a presentarse al congreso extraordinario, la posibilidad de una candidatura alternativa a la suya es poco probable. Salvo sorpresas de última hora, Feijóo será elegido presidente del PP el próximo 1 de abril y ya ha hecho su primera declaración de intenciones: "No vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez, vengo a ganar a Pedro Sánchez".

El presidente gallego trazó este miércoles la imagen del que podría ser un nuevo PP, al menos en el tono, al afirmar que quiere un partido "que diga sí cuando toque decir que sí". "Yo creo en la política en la que la confrontación es solo de ideas y propuestas", aseguró. Núñez Feijóo, que lleva trece años al frente de la Xunta de Galicia, ha presumido de gestión y de saber "lo que significa gobernar". "No soy un político de manual, no creo que en los laboratorios políticos, no soy un recién llegado ni una incógnita".



Seguirá en la Xunta

También pidió disculpas "por todo lo ocurrido estos días" en el partido y se comprometió a "recuperar" y "remontar" el proyecto de los populares. Para ello quiere contar con todos. "Cuento con los tres presidentes nacionales, con todos los autonómicos, con los provinciales y locales", aseguró Feijóo. Se acordó de Aznar, de Mariano Rajoy y de Pablo Casado, al que le reconoció "aciertos que serán decisivos para la victoria". "En esta vida nadie, nadie, nadie, acierta siempre", reflexionó el próximo presidente del PP.



Núñez Feijóo cerró su particular acto de proclamación en su tierra anunciando que "a partir de ya me pongo a preparar el Consello de la Xunta que vamos a celebrar mañana". Es decir, no dejará, por el momento, la presidencia de su comunidad autónoma. "Es perfectamente posible ser presidente de una comunidad y de un partido", dijo pocas horas antes. "A Galicia no la voy a dejar en un mes".

El PP esperaba a Feijóo

Dentro del partido la unanimidad en torno a él era absoluta. En medio de la crisis interna más grande de la historia del partido los populares solo se han puesto de acuerdo en que la solución pasaba por Feijóo. Hace exactamente una semana, cuando Pablo Casado convocó a los barones territoriales en Génova en su último intento por resistir, todos, uno a uno, defendieron, en público, en privado y frente a Casado, que Núñez Feijóo debía tomar las riendas del partido. Él se resistía a desvelar sus cartas.



La escena se repitió este martes en la Junta Directiva Nacional y la aclamación a Feijóo fue aún más estruendosa. En su despedida, Casado le colocó la alfombra roja hasta Génova y se comprometió a brindarle "lealtad" y "amistad" en la decisión que tomase. Todas las piezas del puzzle de Feijóo estaban colocadas y la decisión estaba tomada pero él quería "ir paso a paso", cuentan fuentes populares, y comunicarlo en el seno del partido en Galicia. Así ha sido.