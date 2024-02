El PSOE explota "la gran mentira de Feijóo" en el final de la campaña de Galicia y confía en que Besteiro ayude al cambio

"El PP ha apretado el botón del pánico". Es el mensaje que trasladan desde el PSOE en la recta final de la campaña electoral gallega. Los socialistas confían en que es posible sacar a Alfonso Rueda de la Xunta de Galicia junto al BNG. Su candidato, José Ramón Gómez Besteiro, ha cerrado la campaña en Santiago de Compostela junto al presidente del Gobierno y secretario general Pedro Sánchez. "La única verdad de Feijóo es que todo en él es mentira", ha señalado.

Los socialistas han explotado esta última semana lo que ellos denominan "la gran mentira de Feijóo". Su viraje sobre Junts y Carles Puigdemont, como publicaron varios medios de comunicación el pasado fin de semana, Público entre ellos, ha sido el eje principal de su acción política desde que se conoció la información.

No han ocultado en ningún momento en el PSOE, ni el PSdeG, que la campaña tendría cierto acento estatal. Los acontecimientos de los últimos días lo han precipitado todavía más. Tanto Besteiro como Sánchez han apelado al hermanamiento entre Moncloa y la Xunta como lo más beneficioso para la sociedad gallega. "Tenemos que tener juntos una agenda para el futuro", ha señalado este viernes el cabeza de lista del PSdeG.

Besteiro ha puesto el foco en la campaña errática del PP. Ha ironizado con que las caravanas del PP, de Rueda y Feijóo han chocado. Pero que además se ha sumado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Fue a Vigo, hay que ser temeraria", le ha dicho al alcalde Abel Caballero entre las risas y aplausos del público. "Hay que dejar atrás esa casa de los líos que es el PP", ha señalado.

El candidato socialista se ha referido también a las informaciones conocidas este viernes sobre los envíos de SMS de la Xunta a los sanitarios gallegos anunciando subidas de sueldo o las transferencias a mariscadores. "La democracia no se compra y el voto de gallegos y gallegas no está en venta", ha proclamado al respecto. Besteiro ha llamado a combatir a los "dos aliados de la derecha". Es decir, la abstención y la dispersión del voto progresista. "Llamo a concentrar ese voto que es un cambio seguro garantizado", ha dicho.

Por su parte, Sánchez ha comenzado su intervención apelando a lo que sucedió en las últimas elecciones generales. "El voto útil del 23 de Julio es el voto útil del 18 de febrero", ha dicho. Y es que uno de los grandes retos del PSdeG es acercarse algo más a la cifra de votantes los votó en las generales respecto a lo que lo hicieron en las últimas autonómicas. La diferencia es muy grande, más de 250.000 votos. Y en julio los socialistas sacaron más votos en Galicia que el PP.

"A Rueda se le está haciendo larga la campaña, tanto como la legislatura a Feijóo. Es lo que le pasa a la derecha siempre cuando están en la oposición. La caída de Rueda y Feijóo es como el cambio en Galicia, imparable", ha afirmado Sánchez. El líder del PSOE ha puesto en valor que Besteiro haya dado la cara frente a un Rueda ausente. "El PP ha escondido a su programa electoral y su candidato, no merece ese partido tener el voto mayoritario de la sociedad gallega", ha señalado.

Sánchez se ha detenido un rato en la "mentira", algo "muy presente en Galicia como también lo estuvo el 23 de julio". Ha ironizado sobre las palabras de Feijóo esta semana diciendo que los políticos no podían mentir. "Me pareció curioso que no hablara de sí mismo", ha dicho antes de cargar contra el líder del PP por sus virajes respecto a la amnistía.

Para terminar, Sánchez ha insistido en apelar al "voto útil" para el PSdeG porque los socialistas son "el partido que mejor sabe gobernar el cambio". "Es muy importante que haya una conexión directa entre Moncloa y la Xunta, hay que alinear objetivos con Gobiernos que se centren en lo importante", ha añadido el secretario general del PSOE.



A pocos votos de diferencia entre bloques

Antes de Sánchez y Besteiro, en el acto final de Santiago han intervenido el secretario general del PSdeG, Valentín Formoso y la presidenta del PSdeG, Carmela Silva. Durante la campaña, otra figura importante ha sido el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, volcado en Galicia como ya hiciera en la campaña del 23 de julio. "Se dejó la piel hasta el último minuto", ha señalado Formoso este viernes. Tanto él como Sánchez han participado hasta en cuatro mítines cada uno en los últimos 15 días.

Desde Ferraz consideran que el cambio está "a pocos votos". Según sus datos, en A Coruña menos de mil votos harían perder un diputado al PP. Pontevedra estaría en cifras muy parecidas y lo mismo pasa en Lugo, donde aseguran que la distancia es incluso más corta. "En Ourense todo está abierto y el PsdG podría dar la sorpresa", afirman en la dirección socialista.

"El PP ya no pelea por escaños. Sólo defiende lo que tiene bajo mucha presión", afirman fuentes de la dirección socialista en Ferraz. Los socialistas asumen su papel como segunda fuerza del progresismo tras el BNG de Ana Pontón que reconocen está muy fuerte. Pero priorizan que haya cambio. Ven nervios en el PP y una campaña que les ha beneficiado por el papel de Feijóo. Un escenario que asimilan a lo sucedido en las generales.

"Lo ha vuelto a hacer. Es el cisne negro de las campañas del PP. Él solo se las apaña para que salga a la luz la verdad de lo que piensa", señalan los socialistas. Y el ejemplo palmario de ese nerviosismo en los populares, que tradicionalmente quieren que las elecciones en Galicia pasen desapercibidas, está en las "mentiras" o "insultos" de los últimos días, así como sacar a la palestra nuevamente a ETA. El liderazgo de Feijóo, dicen, es frágil. "Ven en el horizonte otra mudanza en Génova 13". El resultado del domingo en las urnas puede ser clave para ello.