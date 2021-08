Ferraz desbarata el plan del PSOE gallego para adelantar su congreso y dejar fuera a los críticos con Caballero

La dirección federal del PSOE acaba de desbaratar el plan de la ejecutiva gallega para adelantar el congreso del partido en Galicia y complicar así la presentación de una candidatura alternativa a la del secretario general autonómico, el economista vigués Gonzalo Caballero.

Según han confirmado fuentes de Ferraz, la dirección gallega solicitó celebrar el citado congreso el próximo 26 de septiembre, lo que, de ser aprobada esa fecha, habría dificultado que los críticos con Caballero armarán una lista alternativa a la del actual portavoz en el Parlamento en Galicia. Porque sólo habrían dispuesto de cinco días para presentar una lista en el congreso autonómico, cuya celebración estaba prevista en principio para el mes de diciembre.

La petición de la dirección gallega se entiende en el marco de la guera abierta de los socialistas por el liderazgo del partido en la comunidad, que desde hace una semana vive movimientos tanto de los afines a Caballero como del sector crítico que pretende sacarlo de la secretaría general.

Ferraz alega "motivos estatutarios" para denegar la petición del líder gallego, y recuerda que la reglamentación interna del PSOE prohíbe que se celebren congresos autonómicos antes de que se desarrolle el congreso federal, que está previsto para el fin de semana del 15 al 17 de octubre en Valencia.

Lo cierto es que el PSOE se saltó esa norma en Andalucía después de que Susana Díaz perdiera en junio pasado las primarias a la candidatura a la Presidencia de la Junta frente al alcalde de Sevilla Juan Espadas. Ferraz alega que se trataba de una situación excepcional que amenazaba con dejar "descabezado" al PSOE andaluz, y que por eso accedió a adelantar el congreso andaluz a julio pasado, que Espadas finalmente ganó.

En Galicia no ha sucedido lo mismo. Y eso, a falta de pronunciamientos oficiales y no sujetos al off the record, parece avalar la tesis de los críticos con Gonzalo Caballero de que el líder gallego ha ido perdiendo la confianza de la dirección federal del partido. Especialmente después de las elecciones autonómicas de julio pasado. En ellas, el PSOE no pudo aprovechar el descalabro de las mareas y se quedó con quince diputados en un Parlamento de 75 con el BNG de Ana Pontón aupado a la condición de segunda fuerza política del país y Feijóo renovando su mayoría absoluta.

Quienes defienden a Caballero acusan de falta de lealtad a las direcciones provinciales de Lugo y de A Coruñá y subrayan que fue en esas plazas donde el partido perdió apoyo electoral en las autonómicas del 2020, pese a haber crecido considerablemente en las provincias que habrían sido leales al secretario general, como Vigo y Ourense.

También recuerdan que con Caballero el PSOE obtuvo resultados históricos en las elecciones generales de abril del 2019, en los que los socialistas obtuvieron 77.000 votos más que el PP de Feijóo. En la repetición electoral en noviembre, y pese al coste del fracaso inicial de las negociaciones de Pedro Sánchez con Unidas Podemos, el PP apenas los superó en Galicia por 10.000 votos, en unos comicios que acabaron dando al PSOE la Presidencia del Gobierno.

Fuentes próximas a Caballero aseguran que el secretario general gallego lleva sufriendo una operación de "acoso y derribo" desde que accedió a su cargo, y acusan a sus críticos de querer reinstaurar un sistema de "rancias baronías" promocionando el regreso de su antecesor, José Ramón Gómez Besteiro, ex presidente de la Diputación de Lugo, quien se habría aliado para retomar el control del partido en Galicia con el actual presidente de la Diputación de A Coruña y alcade de As Pontes, Valentín González Formoso, y con el hombre fuerte del partido en A Coruña, José Manuel Lage Tuñas, a su vez mano derecha de la alcaldesa de la ciudad Inés Rey.

A falta de que se pronuncien otros personajes clave del socialismo gallego, como el alcalde de Vigo, Abel Caballero, tío de Gonzalo Caballero, con quien mantuvo una tensa relación antes de que éste accediese a la secretaría general. Quien aparece con más papeletas para obtener los avales de Ferraz es José Miñones, ex alcalde de Ames (A Coruña), recién nombrado delegado del Gobierno en Galicia y quien, según algunas fuentes, es la apuesta personal de Pedro Sánchez para liderar el futuro del PSOE en la comunidad.

Por su parte, fuentes socialistas del entorno de Gonzalo Caballero aseguran que ni el Comité Nacional del partido en Galicia, el máximo órgano entre congresos en la comunidad y competente para decidir las fechas del congreso gallego, ni la dirección que lidera Caballero, han debatido ni aprobado calendario alguno para la cita. No niegan que hayan consultado a Ferraz, pero aseguran que la relación entre la secretarías de Organización autonómica y estatal son "buenas, constantes y fluidas", y se remiten a la reunión que ambas mantendrán la semana que viene para decidir la fecha definitiva del congreso.