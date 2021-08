Robles acusa al PP de "ignorancia" y "falta de sentido de Estado" por cuestionar la misión en Afganistán

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha censurado este jueves que el PP haya puesto en duda la misión de repatriación que se está desarrollando en Afganistán, cuestionando si debería contar con el aval del Congreso.

El PP cree que el Congreso debería haber aprobado la misión de evacuar Afganistán y la ministra discrepa

La ministra ha contestado así a unas declaraciones del secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, en una entrevista en Onda Madrid, donde ha indicado que, al tratarse de una "actuación militar fuera de España", esta puede requerir "autorización previa del Congreso, conforme al artículo 17 de la Ley de Defensa Nacional". Sin embargo, también ha matizado que no es momento de entrar "en polémica" sobre este asunto y a solicitado una comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que explique la situación y la posición que ha tomado España al respecto.

Por su parte, Robles ha contestado al secretario de Justicia de los populares en un vídeo. Ha querido manifestar su "absoluto estupor ante las declaraciones del Partido Popular cuestionando la actuación que se está realizando por las Fuerzas Armadas en Afganistán".

La ministra asegura que estas palabras le producen "vergüenza ajena", además, ha acusado de "ignorancia" al Partido Popular, ya que asegura que la actuación de los militares españoles se enmarca dentro de la operación 'Resolute Support' de la OTAN, en la que España ha participado durante los últimos años. También ha destacado que la "única finalidad" de las Fuerzas Armadas en esta operación es "salvar vidas" y cree que el PP demuestra "una vez más" su "falta de sentido de Estado".

La ministra considera que, con estas declaraciones, los populares, "en vez de estar felicitando a los militares españoles que con riesgo para su vida están sobre el terreno quieren utilizar políticamente esta actuación muy al margen de lo que piensa y siente la sociedad española", que, según Robles, "está plenamente unida a nuestros militares y a todos aquellos que están participando en la operación".

Casado ha pedido "un respeto a la oposición"

Al hilo de las declaraciones de Robles, el presidente del PP, Pablo Casado, ha explicado que el sentido de Estado no implica que el PP se tenga que "callar" y evitar criticar al Gobierno, en este caso por la operación de evacuación en Afganistán. Además, le ha pedido que respete la labor de oposición.

El líder popular, que se encontraba en una visita a El Hierro, ha explicado a los periodistas que Sánchez "tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados" para explicar la postura del Gobierno sobre el tema de Afganistán y sobre otras cuestiones, como el marco legal para gestionar la pandemia del coronavirus, los incendios forestales que se han producido este verano o el encarecimiento de la factura eléctrica.

Además, ha señalado que la evacuación de Afganistán se ha hecho "sin información y sin transparencia" y, de acuerdo a su compañero de partido Enrique López, ha explicado que una misión de este calibre "tiene que pasar por el Congreso".

También ha aclarado que el objeto de sus críticas es el Ejecutivo central, "no las Fuerzas Armadas, que cumplen órdenes, en este caso tardías", y cuyos miembros "se han jugado la vida" en el país centroasiático. Por ello, ha pedido al Gobierno que "no juegue con las Fuerzas Armadas, que son de todos, no de ellos".