El PSOE gallego indemniza al trabajador y a la embarazada a los que despidió para librar a su secretario xeral de ir a juicio

La ejecutiva del PSdeG , que preside el alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha aceptado la improcedencia del despido de la trabajadora de su grupo parlamentario, a la que rescindió el contrato estando embarazada, una circunstancia prohibida expresamente por la legislación laboral.

Según ha podido saber Público, la dirección autonómica de los socialistas gallegos llegó a un acuerdo con la periodista, que trabajaba como redactora en su departamento de prensa en la Cámara gallega, y a otro compañero que también fue despedido, para aceptar la improcedencia de ambos despidos, indemnizarles y evitar así los juicios en los que habían sido llamados a declarar como testigos por los jueces de lo Social el secretario general partido y el portavoz parlamentario, Luis Álvarez.

Los dos trabajadores fueron despedidos poco después de que el actual líder de los socialistas gallegos ganara las primaras frente al anterior secretario xeral, Gonzalo Caballero.

La defensa legal de la trabajadora reclamaba la nulidad de la decisión acogiéndose a que el Estatuto de los Trabajadores prohíbe expresamente los despidos de mujeres embarazadas cuando su empleador se consciente de esa circunstancia.

Fuentes de la ejecutiva de González Formoso han asegurado a Público que los responsables de recursos humanos del partido conocían que la trabajadora estaba embarazada cuando procedieron a despedirla. Este diario ha intentado verificar la veracidad de esa afirmación con fuentes oficiales del PSdeG, pero ni la dirección de comunicación del partido ni la del grupo parlamentario han querido atender al ofrecimiento para que dieran su versión.

Guerra entre partidarios de González Formoso y de Caballero

La guerra abierta en entre partidarios de Caballero y de González Formoso, iniciada antes de las primarias pero intensificada después de ellas, desembocó también en el expediente abierto contra el diputado Martín Seco, de quien el actual secretario de Organización, José Manuel Lage Tuñas, ha pedido su expulsión a la ejecutiva federal.

Le acusa de deslealtad y de "menoscabar la imagen" de la formación y de su secretario general, por explicar en un pleno del Parlamento de Galicia que el voto a favor de su grupo ante una ley propuesta por el PP se debía a una decisión de la dirección autonómica. El caso está actualmente en manos de la dirección federal.

Seis de los catorce diputados gallegos del PSdeG, incluido Gonzalo Caballero, firmaron la pasada semana una carta dirigida a la secretaría de Organización Federal del PSOE y a su Comisión de Garantías en la que se solidarizan con Seco, califican el expediente contra él de "injusto e injustificado por unos hechos que no se corresponden a la realidad" y defienden que siempre ha actuado de forma "intachable, honorable, de izquierdas, al servicio de Galicia y del PSdeG".

"Suscribimos íntegramente la intervención del compañero Martín Seco", afirman los diputados, "en la que no actúa con irreponsabilidad ni desealtad al PSdeG, no actúa contra las decisiones de los órganos del partido, no menoscaba la imagen del secretario general ni del PSdeG y no critica ni pone en duda la decisión tomada por la dirección del PSdeG sobre la posición de voto del grupo parlamentario".