El PSOE no acude al grupo de trabajo del Congreso sobre el Sáhara desde el estallido del caso Ghali

En noviembre de 2020 se constituyó en el Congreso de los Diputados un intergrupo parlamentario sobre el Sáhara Occidental. Este grupo de trabajo ha existido de manera habitual en anteriores legislaturas y la pandemia de la covid-19 retrasó su constitución durante el actual período. Forman parte del mismo prácticamente todos los grupos parlamentarios ya que su concepción es que sea transversal. El PSOE había participado de forma regular en estas sesiones en determinados momentos. Pero tras los últimos acontecimientos han dejado de hacerlo, según confirman diferentes fuentes parlamentarias consultadas por Público. Especialmente desde el estallido del caso de Brahim Ghali, germen de la crisis con Marruecos y que ha desembocado en un cambio de posición del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el conflicto saharaui.

Este mismo miércoles, el intergrupo celebró un nuevo encuentro. En esta ocasión el objetivo era conversar con la activista saharaui Sultana Jaya. Con ella estuvieron presentes diputados o senadores de partidos tan diversos como Unidas Podemos, PP, ERC, EH Bildu, PNV, BNG, Junts o Más País. Ningún diputado socialista acudió para recibir a una activista cuya violación de Derechos Humanos en los territorios ocupados por Marruecos ha sido denunciada por diferentes organizaciones internacionales como Amnistía Internacional. Tampoco participa de ninguna manera en estas reuniones regulares la ultraderecha de Vox.

Desde el PSOE, según destacan fuentes parlamentarias a este medio, señalan que su partido sigue queriendo mantener un "diálogo abierto" con el Sáhara Occidental "pero por los cauces del Gobierno" y no "en un intergrupo que se dedica únicamente a atacar al Gobierno".

Jaya llegó a España el pasado miércoles. La saharaui llevaba más de año y medio de arresto domiciliario ilegal en su casa en Bojador, en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, obligada a ello por las autoridades y colonos marroquíes según ha denunciado. La activista ha denunciado violaciones por parte de las fuerzas policiales marroquíes y de los colonos en varias ocasiones. También asegura haber sido forzada para que le inyectaran sustancias químicas en el cuerpo.

En las reuniones del intergrupo participa también el Frente Polisario, representante legítimo del pueblo saharaui ante la ONU. Según destacan fuentes de esta organización, "la ausencia del PSOE" en el encuentro con Jaya es significativa. "Es una cuestión de Derechos Humanos", apuntan. El propio Ghali, secretario general del Polisario, anunció en abril que rompía relaciones con el Gobierno de Sánchez por su apoyo a la autonomía que propone Marruecos para el Sáhara.

En los últimos meses se han producido, según las fuentes consultadas, al menos otras dos reuniones de este intergrupo. Una de ellas para recibir a una delegación de jóvenes saharauis. Y otra, a finales de abril, en la que se vislumbró el rechazo, también reflejado en las diferentes sesiones del Congreso, al cambio de posición del Gobierno.

También en mayo se produjo en Logroño la XXVI Conferencia Interparlamentaria "Paz y Libertad para el pueblo saharaui" el pasado 7 de mayo. Allí acudieron cerca de 60 diputados de diferentes cámaras autonómicas. Es habitual también la existencia de este intergrupo en diferentes Comunidades Autónomas, así como en el Parlamento Europeo. Según las fuentes consultadas, a esta cita sí acudieron algunos representantes socialistas procedentes de la Asamblea de Madrid o de Extremadura aunque con un "perfil bajo".

El encuentro con Jaya se ha producido justo el día en el que Sánchez comparecía en la cámara baja para explicar las nuevas relaciones con Marruecos tras su viaje a Rabat del 7 de abril. En su intervención, el presidente del Gobierno reiteró que la autonomía es "la base más seria, creíble y realista" para solucionar el conflicto. Una solución que debe darse de mutuo acuerdo entre las partes y en el marco de la ONU que el Polisario, una de las partes, rechaza.

Sánchez insistió también en que España no se ha desentendido de la causa del pueblo saharaui sino que han situado el debate donde creen "que debe estar". Así, defendió que se mantiene y se refuerza la ayuda humanitaria a los campamentos de población refugiada, además de que se reanudará este verano el programa Vacaciones en Paz, como ya informó Público.

Sin menciones a los DDHH en el Sáhara

Durante todos estos meses tras el acuerdo con Marruecos, la situación en los territorios ocupados y la protección de los derechos humanos de los saharauis se ha mencionado por parte del Gobierno en contadas ocasiones. No lo ha hecho Sánchez en ninguna de sus intervenciones. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, hizo una breve referencia a ello en una comparecencia en el Congreso explicando que era difícil hasta el momento hablar de ese tema teniendo en cuenta que las relaciones bilaterales estaban rotas.

En una entrevista con Público realizada en el mes de enero, tiempo antes de la carta que envió Sánchez a Mohamed VI, Albares destacó que "siempre que se pueda, hablaría sobre la situación de Sultana Jaya". "Pero no se pueden crear expectativas que no sean ciertas porque se pueden garantizar los derechos humanos en el propio territorio, se puede participar en conversaciones y diálogos, pero no está en las manos [si depende de otro]. Es una relación compleja de un conflicto, pero, le reitero, emplearé todo el capital político que pueda para ello", añadió.