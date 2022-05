PSOE y PP frenan la renovación del Poder Judicial por las elecciones en Andalucía y el 'caso Pegasus'

"No va a haber nada antes de las elecciones en Andalucía". Así de rotundos se muestran fuentes de la dirección del PSOE sobre la posibilidad de que llegue pactos con el PP tan esperados como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se reunió hace más de un mes con el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en Moncloa. De aquel encuentro poco salió más allá de un tímido compromiso de "retomar las conversaciones" sobre el organismo judicial. Los contactos, eso sí, ya han comenzado, pero tanto los comicios andaluces, donde hay mucho en juego, como el estallido del 'caso Pegasus' y sus consecuencias han hecho que se enfríen las posibilidades y que se vuelva a desatar, si es que alguna vez se esfumó, la tensión dialéctica entre ambas fuerzas.

El 12 de junio es la fecha que el Gobierno de Sánchez propuso al PP como límite para desbloquear el CGPJ. Queda, por tanto, justo un mes. Entre medias de la reunión entre Sánchez y Feijóo se coló la convocatoria electoral en Andalucía. Algo que ha cambiado parte del escenario. Desde Moncloa se transmitió el pasado 25 de abril que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sería el encargado de la interlocución con el PP sobre este asunto. Por parte del PP el responsable es Esteban González Pons. Fuentes del Gobierno señalaron que justo ese día ambos dirigentes contactaron. Pero poco más ha trascendido. "Las negociaciones son discretas", responden en el Ejecutivo. En el Partido Popular el hermetismo también es absoluto.

Moncloa había ofrecido varios pactos más a los populares, también relacionados con la justicia, como la renovación que falta del Tribunal Constitucional, la vuelta del PP al Pacto Antitransfuguismo, la renovación del artículo 49 de la Constitución, blindar la lucha contra la violencia de género o consensos en política exterior. Tampoco ha habido ningún tipo de respuesta o avance en ellos.

"Él no quiere", destacan fuentes del PSOE a Público sobre las intenciones de Feijóo para sacar adelante el pacto. Algo que, según indican las mismas fuentes, ya se vio prácticamente desde el día de la reunión con Sánchez pese al compromiso expresado. Según los socialistas, no se mostró seguro ni siquiera ese día. "Al PP no le conviene justo ahora una imagen así pese que se presente Feijóo como hombre de Estado. Juega a la ambigüedad", destaca otro dirigente del PSOE.

Más allá de la cercanía de las elecciones en Andalucía, la gestión del Gobierno sobre el 'caso Pegasus' ha provocado fuertes críticas desde la derecha. El PP, con Feijóo a la cabeza, ha salido en tromba tras el cese de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban. "Es una caricatura de presidente", afirmó el dirigente gallego en una comparecencia desde Galicia anunciada de forma urgente.

Ferraz preparaba la respuesta. Y minutos después convocaba a los medios en su sede. Salía a escena Adriana Lastra, vicesecretaria general, menos habitual en sus declaraciones que otros portavoces como Felipe Sicilia o Cristina Narbona. Y dejó varios recados al líder de los populares: "Tiene las mismas formas que Casado pero un poco más lento; toda la renovación y sentido de Estado con la que llegó no eran más que palabras vacías; los líderes del PP pasan pero las prácticas permanecen".

La dirigente socialista señaló en su rueda de prensa que Feijóo "no parece que tenga mucha gana" de pactar nada con el Gobierno. "Lo único que va a intentar es bloquear cualquier cosa buena para España porque así piensa que le hace daño al Gobierno", destacó. ". "Desde que asumió la presidencia intenta alardear de que puede llegar a acuerdos con el Gobierno pero nunca llega a acuerdos porque no quiere. Siempre busca mil excusas", añadió.

La jornada también fue tensa en el Congreso de los Diputados, con motivo de la sesión de control al Gobierno. Comenzó Sánchez, cargando contra el PP de la corrupción. "Los mangantes no están en el Gobierno como sí ocurría cuando ustedes estaban", le dijo a la portavoz Cuca Gamarra. También estuvo especialmente mordaz Bolaños en sus respuestas a los populares. "La pregunta es qué hubieran hecho ustedes si les hubiera pasado lo mismo. Toda España sabe que hubieran ocultado el delito y destrozado a martillazos las pruebas para no colaborar con la Justicia", señaló al diputado del PP, Carlos Rojas.



El PP responsabiliza a Sánchez

Pero en el PP el relato es diametralmente distinto. Núñez Feijóo, como venía haciendo Pablo Casado, ha cargado con dureza este miércoles contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Lo ha hecho en diferido, desde el parlamento gallego. El jefe de los populares calificó de "esperpento" que genera "vergüenza" la destitución de la directora del CNI, Paz Esteban.

"España no merece un Gobierno que haga de la crisis su estado natural, que niegue cualquier explicación a los españoles. España no merece un presidente que se esconda detrás de cortinas de humo para tapar carencias y debilidad", señaló Núñez Feijóo. Génova responsabiliza al PSOE y asegura que la "respuesta" que han recibido después de proponer un pacto de Estado en materia de seguridad ha sido el cese de la responsable del CNI. "Parece que no quieren nada con nosotros", esgrimen desde las filas populares.

¿Es posible así algún acuerdo entre PP y PSOE? En el PP guardan silencio absoluto en torno a las negociaciones del CGPJ. Como adelantó este medio, el interlocutor de Génova es Esteban González Pons y fuentes de máxima confianza de su entorno aseguran a Público que, aunque no será el PP quien desvele los pormenores de la negociación, el choque a cuenta del 'caso Pegasus' no afectará a las negociaciones para el CGPJ. "El PP sabe donde tiene que estar en cada momento", aseguran.

Queda apenas un mes para la fecha límite señalada por el Gobierno, el 12 de junio, y el 'nuevo' PP de Feijóo ha ido elevando los decibelios paulatinamente de forma que, a día de hoy, parece "difícil", según fuentes populares, que Bolaños y González Pons puedan alcanzar un acuerdo para la renovación del CGPJ antes de ese día.