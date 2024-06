PSOE y PP se resisten a reconocer una nueva etapa en sus relaciones pese al repentino entendimiento 

Todos los puentes estaban rotos. O eso parecía. El acuerdo para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no solo ha destapado "casi el inicio de una amistad" entre Esteban González Pons y Félix Bolaños ―así lo definió el dirigente del Partido Popular―, sino el inusitado entendimiento entre los dos partidos para pactar lo que definen como "cuestiones de Estado".

Después del CGPJ todo parece indicar que vendrá la cúpula del Banco de España y las de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) y CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). "No vamos a renunciar a lo que nos corresponde", defendió Alberto Núñez Feijóo esta semana.

Del PSOE también han salido mensajes en esta dirección. "Ojalá sea el primero [acuerdo] de muchos", le dijo Pedro Sánchez al líder del PP el día después de anunciar el pacto del CGPJ. La debilidad parlamentaria del PSOE les lleva a necesitar al PP ―de hecho, tanto en la ley del suelo como en la del proxenetismo los socialistas esperaron un apoyo de los populares que no llegó y los textos no salieron adelante―.

Así, el pacto del CGPJ es una buena señal para parte de la 'geometría variable' a la que Sánchez puede recurrir en esta legislatura. Uno de los asuntos en los que podría entrar el PP es la mencionada ley del suelo, aunque los socialistas tendrán que convencerlos tras su negativa a aprobarla hace unas semanas.

Que hay un acercamiento entre los dos actores del bipartidismo es una realidad, que ninguno quiere airearlo demasiado es otra. Los socialistas insisten en la desconfianza hacia la autonomía de Feijóo como líder y en el PP dejan claro que "todo sigue como estaba". Es decir, no van a aflojar su ofensiva contra el Gobierno y si sellar más acuerdos con Sánchez supone alguna contradicción, en Génova están dispuestos a asumirla.

Tras el ciclo electoral del último año, Feijóo se ha acomodado en la oposición y, según fuentes del PP, ha buscado el mejor momento para sellar acuerdos ineludibles con los socialistas. Después de las europeas y lo más rápido posible antes del verano para que el curso político empiece renovado en septiembre

Así, los populares reconocen que va a ser "imposible" mantener la presión electoral hasta otoño ―tal y cómo contó avanzó este medio, Feijóo así se lo pidió a sus barones, convencido de que puede haber elecciones generales en octubre―, pero también creen que el presidente nacional del PP no rebajará el tono. De hecho, solo un día después de sellar el pacto del CGPJ, Feijóo volvió a comparar a España con regímenes dictatoriales.



Además, la desconfianza manifiesta y manifestada del presidente nacional del PP en Sánchez no augura un terreno fértil para su relación. Si bien en la dirección nacional del PP destacan ahora el buen hacer de Félix Bolaños en la negociación ―"Se ha portado bien", defiende un miembro de la cúpula de Feijóo―, el mensaje es que siguen sin fiarse del cumplimiento del acuerdo y por eso necesitan que la Unión Europa ejerza de notaria.

El PSOE y las dos almas del PP

Las suspicacias también existen en el PSOE, pero por otro motivos. "Feijóo no se va a volver un pactista moderado de la noche a la mañana", señalan fuentes socialistas. Como el propio Sánchez le dijo en el Congreso el pasado miércoles, ahora se prevén "aspavientos" para contentar a la extrema derecha y al ala dura de su partido.

En Ferraz apuntan a que los populares no dejarán de agitar los asuntos relacionados con el entorno familiar del presidente del Gobierno. Incluso algunas voces señalan que "no les extrañaría" que terminaran llamando a Sánchez a la comisión de investigación que impulsaron en el Senado para explicar la presunta corrupción de su esposa.

En definitiva, tanto en Moncloa como en Ferraz inciden en que hacia fuera es probable que todo siga igual, con las "exageraciones e hipérboles" habituales de la derecha. De hecho, eso ya se vio el miércoles durante la sesión de control en la Cámara Baja.

El mismo Feijóo no dio tregua a Sánchez y durante el resto de preguntas la línea fue similar. Especialmente significativa fue la intervención de Miguel Tellado, que calificó a Teresa Ribera como "fraude" por no recoger el acta de eurodiputada pese a que era algo que estaba sobre la mesa desde la campaña electoral.

No hay cambios que vislumbren en el PSOE. "El futuro de Feijóo sigue ligado a Vox y además tiene presiones dentro y eso no va a parar", apuntan en relación a la influencia que otorgan a Isabel Díaz Ayuso o a José María Aznar. "Que haya ganado una vez no quiere decir que lo vaya a conseguir siempre", insisten.

Tanto en Illes Balears como en Castilla y León, el PSOE ha tratado de tender la mano al PP para acuerdos puntuales mientras rompiera con Vox. Pero el PP no ha cedido. De momento, es una estrategia en la que las federaciones han tenido su autonomía propia y no es algo dirigido desde Ferraz.

En las filas del PSOE recuerdan estos días a Pablo Casado. El anterior líder del PP también logró algunos pactos con los socialistas, como la renovación del Tribunal de Cuentas o el Tribunal Constitucional. Pero ya muy poco después continuó su línea dura de acoso y derribo al Gobierno de coalición. "Todo esto ya lo vimos", recuerdan en el Ejecutivo de Sánchez.

Hay cosas en las que el PP es necesario, por la propia ley o por la habitual tradición política, como los órganos anteriormente mencionados. Así lo recuerdan en Ferraz. Pero los proyectos siguen siendo "muy diferentes". Un ejemplo claro se vio este jueves en el Congreso. PP y Vox votaron en contra de la Ley de Paridad, que salió adelante gracias al bloque de investidura.