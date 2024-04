El PSOE reacciona a la continuidad de Sánchez: "Gracias por tu valentía y tu determinación"

"Gracias por tu valentía, tu determinación y también gracias por tu humanidad presidente Pedro Sánchez. Gracias por seguir adelante. Contigo haremos que siga mereciendo la pena". Es el primer mensaje de la vicepresidenta del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, tras escuchar la decisión de Sánchez de continuar en el cargo.

El PSOE respira aliviado tras cinco días en los que la dimisión de Sánchez se contemplaba como una opción real. Solo la movilización del pasado sábado de sus bases podía "ayudar" a que no saliera de La Moncloa. El propio Sánchez ha destacado esa movilización en su comparecencia y ha pedido a la sociedad española que continuara por ese camino para defender la democracia y la dignidad.

Los principales dirigentes socialistas han reaccionado ya en redes sociales al anuncio de Sánchez. El presidente del Gobierno había comunicado su decisión tanto a Montero, como al secretario de Organización Santos Cerdán o el ministro de Presidencia Félix Bolaños solo media hora antes de su declaración institucional. También acudió previamente al Palacio de la Zarzuela para informa el rey Felipe VI.

"Vamos a seguir trabajando sin descanso. Por la regeneración de la democracia. Para seguir consolidando derechos. Para que prevalezca la política limpia. Vamos a hacer frente a los desafíos que están por venir con más fuerza que nunca", ha escrito Cerdán, una de las personas de máxima confianza de Sánchez.

"Una democracia limpia merece la pena. Seguimos con más fuerza", ha escrito por su parte Bolaños. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha destacado "la gran noticia". "Pedro sigue demostrando que:

La mentira no puede con la verdad. El insulto no gana al argumento.

El odio de algunos discursos no se impone a la convivencia. Los que creen que el poder es suyo no deciden por encima de la voluntad ciudadana. Hoy gana la Democracia. Hoy ganamos la inmensa mayoría", ha afirmado.

Más gráfico ha sido el ministro de Transportes Óscar Puente, también muy cercano a Sánchez. Ha reflejado con un meme y un grito de celebración su reacción a la continuidad de Sánchez.

"Con más fuerza que nunca, con serenidad y convicción. Merece la pena seguir a favor de la regeneración democrática y la consolidación de derechos. A favor de la política útil. A favor de la política que mejora la vida de los españoles", ha destacado también la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

También la portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Esther Peña, se ha manifestado en sus redes sociales. "Gracias Presidente. Por defender la democracia, por promover la decencia y por luchar por una España solidaria y valiente", ha destacado.