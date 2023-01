El PSOE rehúsa asistir al XVI Congreso del Frente Polisario

El campamento de población refugiada saharaui de Dajla, en Tinduf (Argelia), acoge desde este viernes 13 el XVI Congreso del Frente Polisario. Un evento político en el que la organización liderada por Brahim Gali sentará las bases de su estrategia para los próximos meses y renovará sus cargos de dirección. A la cita acuden, como suele ser habitual, diferentes delegaciones políticas de decenas de países. También del Estado español. En el cónclave estarán presentes de una u otra manera casi todos los partidos políticos. No estará el PSOE, que ha rechazado participar pese a haber sido invitados por las mismas vías que el resto de fuerzas.

No es la primera vez que los socialistas no acuden a esta cita. Tampoco participaron en el anterior Congreso, el XV, celebrado a finales del año 2019. Las relaciones del PSOE con esta organización, legítima representante del pueblo saharaui ante la ONU, no pasa por sus mejores momentos. La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de avalar la autonomía que propone Marruecos para el Sáhara Occidental provocó la ruptura de relaciones del Polisario con el partido.

Como informó este medio, los socialistas hace tiempo que no participan en el grupo de trabajo sobre el Sáhara Occidental que está conformado en el Congreso de los Diputados. El Polisario y el PSOE sí que coincidieron en el Congreso de la Internacional Socialista celebrado el pasado mes de noviembre. La organización saharaui forma parte, con carácter consultivo, de la plataforma que ahora preside el propio Sánchez.

Por su parte, la organización saharaui ha estado presente de manera habitual en los congresos federales del PSOE durante las últimas décadas. En su 39º Congreso, celebrado en 2017, ya con Sánchez como secretario general, contó con representantes saharauis. En 2021, sin embargo, coincidiendo con el 40º Congreso de los socialistas, celebrado en octubre, no fueron invitados. El PSOE no dio motivos de manera oficial. La crisis con Marruecos ya se había extendido a raíz de la acogida humanitaria de Gali.

Sí que estarán en Dajla representantes políticos de Unidas Podemos. En concreto, por parte de Podemos viajará el diputado en el Congreso Pedro Honrubia, así como algunos otros diputados autonómicos. Por parte de IU la representación correrá a cargo de Jon Rodríguez Forrest, responsable de Política Internacional del partido, y de José Luis Bueno, diputado en el Congreso.

También acudirá el eurodiputado de Anticapitalistas, Miguel Urbán, así como Pernando Barrena, de EH Bildu o Ana Miranda, del BNG, también como vicepresidenta del Intergrupo del Sáhara Occidental del Parlamento Europeo. Asistirán también, según destacan desde la organización del Congreso, varios diputados autonómicos procedentes de las Illes Balears, País Vasco y Galicia. La delegación estará encabezada por el coordinador de los Intergrupos de los parlamentos autonómicos, el diputado vasco del PP Carmelo Barrio.

Otro participantes será Carmelo Ramírez, Consejero del Cabildo de Gran Canaria, presidente de Fedissah (Federación de Instituciones Solidarias con el Sahara) y miembro del partido Nueva Canarias. La organización del evento político asegura que habrá representación de otras fuerzas políticas como ERC, PNV o Junts. Quienes tampoco estarán serán representantes de Cs, que se han excusado con el Polisario por estar inmersos en su proceso de primarias. Ni Vox, con quien el movimiento saharaui no tiene contactos fluidos ni participan de los intergrupos parlamentarios.

No faltarán a la cita representantes del movimiento solidario con el pueblo saharaui, así como representantes sindicales o delegaciones de países latinoamericanos, europeos y africanos. En total, según cálculos de la organización serán alrededor de 300 las personas extranjeras que acudirán al XVI Congreso. En él lo previsible es que se debata un aumento de la escalada militar con Marruecos que se inició a finales del año 2020 tras considerar el Frente Polisario que los marroquíes habían roto el alto al fuego vigente desde 1991.

La cita en Dajla coincide prácticamente en el tiempo con el anuncio efectuado este miércoles por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, de que la esperada Reunión de Alto Nivel (RAN) con Marruecos se celebrará los próximos 1 y 2 de febrero. Tal y como informó Público, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no participará en ella. El asunto del Sáhara Occidental y las nuevas relaciones con el país vecino han sido un foco de diferencias entre PSOE y UP y también con el resto de grupos parlamentarios.