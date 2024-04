Puigdemont presenta en Elna "una lista transversal" para el 12M "para culminar la independencia"

Carles Puigdemont ha asegurado este sábado que la lista del 12M que desea encabezar "va más allá de Junts" y que "debe incorporar perfiles y apoyos de otros sectores", integrando en plantilla "nuevos referentes y valores para recuperar la confianza de los conciudadanos en las instituciones catalanas". Lo ha hecho durante el acto de presentación de la candidatura, celebrado en la ciudad de Elna (Catalunya Nord), donde han asistido unas 2.200 personas, según fuentes del partido.

El candidato de Junts en las próximas elecciones catalanas ha dejado la Casa de la República en Waterloo (Bélgica) para trasladarse a la comarca del Vallespir durante el periodo de campaña electoral, con la convicción de "retomar el camino que la represión bloqueó" y para "vestir un proyecto de liderazgo claro, ambicioso y sin complejos que hable de tú a tú con el Estado y que tenga una voz reconocible internacionalmente".

Durante la celebración del Consejo Nacional, Junts ha ratificado las listas del 12M, después de que fueran aprobadas por unanimidad este viernes por la Ejecutiva nacional del partido. "Las listas incluyen la experiencia de quienes han liderado el trabajo parlamentario en la última legislatura en los diferentes ámbitos, con el objetivo de que el trabajo futuro del grupo parlamentario contribuya a la renovación del debate político, al trabajo de propuestas que contribuyan a levantar Catalunya y al compromiso con la culminación del proceso de independencia", han indicado desde Junts.

Recordemos que la número dos de la candidatura es la empresaria tecnológica Anna Navarro, seguida del exconsejero Josep Rull, la presidenta del Parlament, Anna Erra, y el presidente del grupo de Junts, Albert Batet.

Carles Puigdemont saluda a sus simpatizantes mientras protagoniza un acto en Elna. 06/04/2024. — David Borrat / EFE

Culminar la independencia, la prioridad de Puigdemont

Durante su discurso en Elna, Puigdemont ha asegurado que ha decidido presentarse a las próximas elecciones al parlamento porque no quería "eludir la oportunidad por comodidad personal" después "de estar seis años en el exilio defendiendo la presidencia". Según él, el 12 de mayo no solo se elegirá "quién gobierna en una autonomía cada vez más inoperante", sino que habrá que elegir "entre los que quieren hundir la nación y adscribir Catalunya en el concierto de las regiones españolas" o "los que queremos acabar el trabajo para que Catalunya sea reconocida como una región independiente en el mundo".

"No quiero que nadie tenga ninguna duda, he decidido renunciar a formar parte de las listas de las elecciones al Parlamento Europeo para poder sumar los máximos esfuerzos al objetivo principal. Es el momento de estar. Esta es mi prioridad, culminar el proceso de independencia", ha sentenciado el candidato de Junts, que no había notado "tanta ilusión" desde la candidatura de Junts pel Sí.

Puigdemont ha defendido que la mejor opción hubiera sido una "candidatura unitaria" porque Junts pel Sí fue una "propuesta muy poderosa", pero es consciente de que las circunstancias no son las mismas que en 2017 y que no han sabido "corregir" los desacuerdos internos para culminar el Procés. A pesar de todo, el exjefe del ejecutivo catalán ha asegurado que no los han "derrotado" y que tienen el "deber de acordar un referéndum de autodeterminación" que será "tan posible como la amnistía".